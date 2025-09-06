$41.350.02
Медичні заклади прифронтових зон отримають додаткове фінансування - МОЗ

Київ • УНН

 • 408 перегляди

Українські медичні заклади в прифронтових громадах та районах з низькою щільністю населення отримають додаткове фінансування. Також запроваджено нові стимули для молодих лікарів, які погодяться працювати в сільській місцевості чи прифронтових територіях.

Медичні заклади прифронтових зон отримають додаткове фінансування - МОЗ

Українські медичні заклади у прифронтових громадах та районах із низькою щільністю населення отримають додаткове фінансування. Про це за підсумками Конгресу місцевих та регіональних влад повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, одним із ключових питань заходу стала підтримка прифронтових регіонів.

Додаткові виплати для медзакладів, що працюють у громадах із низькою щільністю населення та зонах бойових дій: для "первинки" в селах і віддалених районах - коефіцієнт 1,2 (на 20% більше фінансування), для екстреної допомоги - коефіцієнти від 1,48 у зонах можливих бойових дій до 6,01 у зонах активних бойових дій

- роз'яснив Ляшко.

Він уточнив, що скасовано знижувальні коефіцієнти для "первинки" в зонах бойових дій. За словами міністра, це "гарантія стабільного фінансування навіть в умовах евакуації, обстрілів і пошкодженої інфраструктури".

Крім того, Ляшко повідомив про запровадження нових стимулів для молодих лікарів.

"200 тисяч грн одноразової допомоги отримають ті, хто після інтернатури підпише контракт на три роки роботи в сільській місцевості чи прифронтових територіях. Додатково сільські громади можуть надавати службове житло за кошти держбюджету", - резюмував глава МОЗ..

Нагадаємо

На прифронтових територіях України фіксують випадки лептоспірозу, що передається від щурів, а також зростає захворюваність на лихоманки, пов'язані з кліщами. Ці інфекції є характерними для зон бойових дій, проте не викликають спалахів через зменшення кількості населення.

