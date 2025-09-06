Медичні заклади прифронтових зон отримають додаткове фінансування - МОЗ

Українські медичні заклади у прифронтових громадах та районах із низькою щільністю населення отримають додаткове фінансування. Про це за підсумками Конгресу місцевих та регіональних влад повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, інформує УНН.

За його словами, одним із ключових питань заходу стала підтримка прифронтових регіонів.

Додаткові виплати для медзакладів, що працюють у громадах із низькою щільністю населення та зонах бойових дій: для "первинки" в селах і віддалених районах - коефіцієнт 1,2 (на 20% більше фінансування), для екстреної допомоги - коефіцієнти від 1,48 у зонах можливих бойових дій до 6,01 у зонах активних бойових дій