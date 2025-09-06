Медичні заклади прифронтових зон отримають додаткове фінансування - МОЗ
Київ • УНН
Українські медичні заклади в прифронтових громадах та районах з низькою щільністю населення отримають додаткове фінансування. Також запроваджено нові стимули для молодих лікарів, які погодяться працювати в сільській місцевості чи прифронтових територіях.
Деталі
За його словами, одним із ключових питань заходу стала підтримка прифронтових регіонів.
Додаткові виплати для медзакладів, що працюють у громадах із низькою щільністю населення та зонах бойових дій: для "первинки" в селах і віддалених районах - коефіцієнт 1,2 (на 20% більше фінансування), для екстреної допомоги - коефіцієнти від 1,48 у зонах можливих бойових дій до 6,01 у зонах активних бойових дій
Він уточнив, що скасовано знижувальні коефіцієнти для "первинки" в зонах бойових дій. За словами міністра, це "гарантія стабільного фінансування навіть в умовах евакуації, обстрілів і пошкодженої інфраструктури".
Крім того, Ляшко повідомив про запровадження нових стимулів для молодих лікарів.
"200 тисяч грн одноразової допомоги отримають ті, хто після інтернатури підпише контракт на три роки роботи в сільській місцевості чи прифронтових територіях. Додатково сільські громади можуть надавати службове житло за кошти держбюджету", - резюмував глава МОЗ..
Нагадаємо
На прифронтових територіях України фіксують випадки лептоспірозу, що передається від щурів, а також зростає захворюваність на лихоманки, пов'язані з кліщами. Ці інфекції є характерними для зон бойових дій, проте не викликають спалахів через зменшення кількості населення.
