12:47 • 3430 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
10:46 • 12723 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
09:52 • 18249 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
08:59 • 22250 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
07:28 • 34137 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 174265 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 171135 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 126683 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 115921 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 101867 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
Пакет підтримки прифронтових територій: у Мінрозвитку розповіли, коли запрацює

Київ • УНН

 • 3134 перегляди

З вересня розпочнеться дія програми підтримки прифронтових регіонів, що включає бронювання працівників, компенсації аграріям та розширення "єОселі". Також передбачено безкоштовне харчування для школярів, кошти на укриття та компенсації за опалення і електроенергію.

Пакет підтримки прифронтових територій: у Мінрозвитку розповіли, коли запрацює

Програма підтримки прифронтових регіонів розпочне працювати уже з вересня. Зокрема, там з наступного місяця критично важливі підприємства отримують право бронювати до 100%, а також аграрії зможуть отримати 1000 гривень компенсації за гектар землі. Про це розповів віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

"Якщо йти по галузях, я розпочну з економіки. Тут важливо говорити про те, що з 1 вересня критично важливі підприємства отримують право бронювати до 100% своїх працівників, щоб утримати свої виробництва у зоні бойових дій. З 10 вересня в нас запрацює програма "1000 гривень за гектар" через Державний аграрний реєстр. Можна буде подаватися, щоб отримати компенсацію. Також з 1 листопада починається прийом заявок на гранти для аграрії прифронтових територій на сади та теплиці. Держава покриватиме до 80% витрат", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що також було розширено програму "єОселя" для ВПО та жителів прифронтових регіонів.

"З 10 вересня люди зможуть оформлювати іпотеку зі значною державною компенсацією. 70% компенсації першого внеску, і до 70% компенсації щомісячного платежу протягом першого року. Також до 40 тис. гривень буде компенсація різних витрат, які будуть пов’язані з оформленням цієї іпотеки - це комісії, різні збори, страхування", - додав Кулеба.

За його словами, з початку навчального року учні 1-4 класів в Україні та старшокласники у прифронтових областях будуть забезпечені безплатним гарячим харчуванням, на що вже виділено майже 780 млн гривень.

Цього року у громади виділено 6,2 млрд гривень на будівництво укриттів у школах, садочках, будинках культури та громадських просторах, ще 1,6 млрд гривень - на закупівлю шкільних автобусів.

Окрім того, кожна сім’я, яка самостійно опалює житло, отримає від держави 19 400 грн на закупівлю дров, вугілля чи пелет. Виплати відбудуться протягом вересня та жовтня, щоб люди могли підготуватися до зими.

З жовтня родини у прифронтових громадах почнуть отримувати щомісячну компенсацію вартості 100 кВт електроенергії.

Також з 1 вересня медичні заклади у віддалених громадах отримуватимуть на 20% більше фінансування за кожного пацієнта.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України ухвалив перший пакет підтримки прифронтових територій. Він містить п’ять ключових пріоритетів, а саме: житло, безпеку, підтримку людей, підтримку бізнесу та здоров’я.

Павло Башинський

