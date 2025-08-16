Пакет підтримки прифронтових територій: у Мінрозвитку розповіли, коли запрацює

Програма підтримки прифронтових регіонів розпочне працювати уже з вересня. Зокрема, там з наступного місяця критично важливі підприємства отримують право бронювати до 100%, а також аграрії зможуть отримати 1000 гривень компенсації за гектар землі. Про це розповів віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

"Якщо йти по галузях, я розпочну з економіки. Тут важливо говорити про те, що з 1 вересня критично важливі підприємства отримують право бронювати до 100% своїх працівників, щоб утримати свої виробництва у зоні бойових дій. З 10 вересня в нас запрацює програма "1000 гривень за гектар" через Державний аграрний реєстр. Можна буде подаватися, щоб отримати компенсацію. Також з 1 листопада починається прийом заявок на гранти для аграрії прифронтових територій на сади та теплиці. Держава покриватиме до 80% витрат", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що також було розширено програму "єОселя" для ВПО та жителів прифронтових регіонів.

"З 10 вересня люди зможуть оформлювати іпотеку зі значною державною компенсацією. 70% компенсації першого внеску, і до 70% компенсації щомісячного платежу протягом першого року. Також до 40 тис. гривень буде компенсація різних витрат, які будуть пов’язані з оформленням цієї іпотеки - це комісії, різні збори, страхування", - додав Кулеба.

За його словами, з початку навчального року учні 1-4 класів в Україні та старшокласники у прифронтових областях будуть забезпечені безплатним гарячим харчуванням, на що вже виділено майже 780 млн гривень.

Цього року у громади виділено 6,2 млрд гривень на будівництво укриттів у школах, садочках, будинках культури та громадських просторах, ще 1,6 млрд гривень - на закупівлю шкільних автобусів.

Окрім того, кожна сім’я, яка самостійно опалює житло, отримає від держави 19 400 грн на закупівлю дров, вугілля чи пелет. Виплати відбудуться протягом вересня та жовтня, щоб люди могли підготуватися до зими.

З жовтня родини у прифронтових громадах почнуть отримувати щомісячну компенсацію вартості 100 кВт електроенергії.

Також з 1 вересня медичні заклади у віддалених громадах отримуватимуть на 20% більше фінансування за кожного пацієнта.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України ухвалив перший пакет підтримки прифронтових територій. Він містить п’ять ключових пріоритетів, а саме: житло, безпеку, підтримку людей, підтримку бізнесу та здоров’я.