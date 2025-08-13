В Україні схвалили перший пакет підтримки прифронтових територій, другий вже готується

Кабінет міністрів України ухвалив перший пакет підтримки прифронтових територій. Він містить п’ять ключових пріоритетів, а саме: житло, безпеку, підтримку людей, підтримку бізнесу та здоров’я. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, пише УНН.

Сьогодні Уряд ухвалив перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів за дорученням Президента. Ми розробляємо програму, яка охоплює 238 громад у 10 областях — це 6,6 млн українців, серед яких 3,7 млн вразливі групи населення. За кожною цифрою — люди, яким держава має допомогти - повідомила Свириденко.

Вона зазначила, що в основі програми лежать п'ять ключових пріоритетів:

1. Доступне житло: за програмою "єОселя" держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку для ВПО та мешканців прифронтових територій, а також 70% виплат по кредиту у перший рік. Також додатково виділяється 40 тисяч гривень на оплату всіх зборів, пов'язаних з оформленням іпотеки.

2. Безпека: будуються укриття та захисні споруди у школах та дитсадках, закладах культури та громадських просторах.

3. Підтримка людей: виділяється 19 400 грн на тверде паливо кожному домогосподарству та компенсуємо 100 кВт електроенергії на людину щомісяця. Крім того, збільшується оплата суспільно корисних робіт на 33%. Скасовуються адмінзбори та державні мита - реєстрація бізнесу і майна стає безкоштовною. Забезпечується безоплатне харчування для учнів у прифронтових школах.

4. Підтримка бізнесу: аграрії отримають субсидію 1000 грн на кожен гектар у зонах бойових дій. Також передбачені гранти на сади та теплиці до 400 тис. грн/га з компенсацією до 80% витрат. Критично важливі підприємства матимуть змогу бронювати до 100% військовозобов'язаних співробітників.

5. Охорона здоров’я: медзаклади в сільських і віддалених громадах отримають 20% надбавку за надання первинної допомоги. Також зростуть коефіцієнти оплати для екстреної медичної допомоги.

Додамо

Свириденко також наголосила, що паралельно готується другий пакет підтримки прифронтових регіонів, який значно розширить можливості для життя та роботи в прифронтових громадах.

Плануємо спеціальні режими ведення бізнесу з покриттям воєнних ризиків, розширену програму відновлення житла, пріоритетне забезпечення медзакладів ліками та обладнанням. Також працюємо над підвищенням зарплат та пенсій, програмами підтримки незахищених верств населення. Ми продовжимо розширювати підтримку прифронтових громад, враховуючи реальні потреби людей - розповіла Свириденко.

Нагадаємо

Раніше Президент Зеленський повідомив, що уряд України виділить 300 мільйонів гривень на підтримку вищих навчальних закладів у прифронтових та прикордонних регіонах, таких як Сумщина, Запоріжжя та Харків. Це рішення спрямоване на збереження освітніх центрів та студентських спільнот в умовах війни.