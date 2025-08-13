В Україні схвалили перший пакет підтримки прифронтових територій, другий вже готується

$41.430.02
48.080.12
ukenru
16:57 • 2794 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
15:45 • 10151 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
14:07 • 16415 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13:29 • 22159 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
12:02 • 49667 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 56340 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 103978 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 51077 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 89395 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:29 • 32401 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1.2м/с
51%
755мм
Популярнi новини
На Покровському напрямку зірвали штурм росіян - НацгвардіяVideo13 серпня, 07:26 • 69417 перегляди
В росії прокоментували чутки про можливий обмін територіями між державою-агресором і УкраїноюVideo13 серпня, 11:10 • 47815 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу12:40 • 24435 перегляди
Трамп проводить переговори з Зеленським та європейськими лідерами перед зустріччю з путіним - ЗМІ13:12 • 26910 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів14:38 • 7320 перегляди
Публікації
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 104021 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 89435 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 88544 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 100578 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 73499 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Аляска
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів14:38 • 7842 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу12:40 • 25052 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 73007 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 90648 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 37953 перегляди
Актуальне
Lockheed Martin F-35 Lightning II
The Guardian
Су-24
Су-27
Су-30

В Україні схвалили перший пакет підтримки прифронтових територій, другий вже готується

Київ • УНН

 • 370 перегляди

Кабінет міністрів України ухвалив перший пакет підтримки прифронтових територій, що охоплює житло, безпеку, підтримку людей, бізнесу та здоров'я. Програма розроблена для 238 громад у 10 областях, охоплюючи 6,6 млн українців.

В Україні схвалили перший пакет підтримки прифронтових територій, другий вже готується

Кабінет міністрів України ухвалив перший пакет підтримки прифронтових територій. Він містить п’ять ключових пріоритетів, а саме: житло, безпеку, підтримку людей, підтримку бізнесу та здоров’я. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, пише УНН.

Сьогодні Уряд ухвалив перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів за дорученням Президента. Ми розробляємо програму, яка охоплює 238 громад у 10 областях — це 6,6 млн українців, серед яких 3,7 млн вразливі групи населення. За кожною цифрою — люди, яким держава має допомогти 

- повідомила Свириденко.

Вона зазначила, що в основі програми лежать п'ять ключових пріоритетів: 

1. Доступне житло: за програмою "єОселя" держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку для ВПО та мешканців прифронтових територій, а також 70% виплат по кредиту у перший рік. Також додатково виділяється 40 тисяч гривень на оплату всіх зборів, пов'язаних з оформленням іпотеки.

2. Безпека: будуються укриття та захисні споруди у школах та дитсадках, закладах культури та громадських просторах.

3. Підтримка людей: виділяється 19 400 грн на тверде паливо кожному домогосподарству та компенсуємо 100 кВт електроенергії на людину щомісяця. Крім того, збільшується оплата суспільно корисних робіт на 33%. Скасовуються адмінзбори та державні мита - реєстрація бізнесу і майна стає безкоштовною. Забезпечується безоплатне харчування для учнів у прифронтових школах.

4. Підтримка бізнесу: аграрії отримають субсидію 1000 грн на кожен гектар у зонах бойових дій. Також передбачені гранти на сади та теплиці до 400 тис. грн/га з компенсацією до 80% витрат. Критично важливі підприємства матимуть змогу бронювати до 100% військовозобов'язаних співробітників.

5. Охорона здоров’я: медзаклади в сільських і віддалених громадах отримають 20% надбавку за надання первинної допомоги. Також зростуть коефіцієнти оплати для екстреної медичної допомоги.

Додамо

Свириденко також наголосила, що паралельно готується другий пакет підтримки прифронтових регіонів, який значно розширить можливості для життя та роботи в прифронтових громадах.

Плануємо спеціальні режими ведення бізнесу з покриттям воєнних ризиків, розширену програму відновлення житла, пріоритетне забезпечення медзакладів ліками та обладнанням. Також працюємо над підвищенням зарплат та пенсій, програмами підтримки незахищених верств населення. Ми продовжимо розширювати підтримку прифронтових громад, враховуючи реальні потреби людей 

- розповіла Свириденко.

Нагадаємо

Раніше Президент Зеленський повідомив, що уряд України виділить 300 мільйонів гривень на підтримку вищих навчальних закладів у прифронтових та прикордонних регіонах, таких як Сумщина, Запоріжжя та Харків. Це рішення спрямоване на збереження освітніх центрів та студентських спільнот в умовах війни.

Павло Зінченко

ЕкономікаПолітика
Сумська область
Юлія Свириденко
Харківська область
Запорізька область
Володимир Зеленський
Україна