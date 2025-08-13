В Украине одобрен первый пакет поддержки прифронтовых территорий, второй уже готовится

$41.430.02
16:57 • 2464 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
15:45 • 9772 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
14:07 • 16155 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13:29 • 21928 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
12:02 • 48947 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 55698 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 102729 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 50570 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 88439 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 87806 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
На Покровском направлении сорвали штурм россиян - НацгвардияVideo13 августа, 07:26 • 69417 просмотра
В россии прокомментировали слухи о возможном обмене территориями между государством-агрессором и УкраинойVideo13 августа, 11:10 • 47816 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака12:40 • 24437 просмотра
Трамп проводит переговоры с Зеленским и европейскими лидерами перед встречей с путиным - СМИ13:12 • 26911 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов14:38 • 7320 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 102630 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 88366 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 87760 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 99816 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 72778 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Марк Рютте
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Аляска
Великобритания
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов14:38 • 7400 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака12:40 • 24516 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 72120 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 89788 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 37646 просмотра
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Хранитель
Сухой Су-24
Сухой Су-27
Сухой Су-30

В Украине одобрен первый пакет поддержки прифронтовых территорий, второй уже готовится

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Кабинет министров Украины принял первый пакет поддержки прифронтовых территорий, охватывающий жилье, безопасность, поддержку людей, бизнеса и здоровья. Программа разработана для 238 громад в 10 областях, охватывая 6,6 млн украинцев.

В Украине одобрен первый пакет поддержки прифронтовых территорий, второй уже готовится

Кабинет министров Украины принял первый пакет поддержки прифронтовых территорий. Он содержит пять ключевых приоритетов, а именно: жилье, безопасность, поддержка людей, поддержка бизнеса и здоровье. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, пишет УНН.

Сегодня Правительство приняло первый пакет решений для поддержки прифронтовых регионов по поручению Президента. Мы разрабатываем программу, которая охватывает 238 общин в 10 областях — это 6,6 млн украинцев, среди которых 3,7 млн уязвимые группы населения. За каждой цифрой — люди, которым государство должно помочь 

- сообщила Свириденко.

Она отметила, что в основе программы лежат пять ключевых приоритетов: 

1. Доступное жилье: по программе "єОселя" государство компенсирует 70% первого взноса на ипотеку для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий, а также 70% выплат по кредиту в первый год. Также дополнительно выделяется 40 тысяч гривен на оплату всех сборов, связанных с оформлением ипотеки.

2. Безопасность: строятся укрытия и защитные сооружения в школах и детских садах, учреждениях культуры и общественных пространствах.

3. Поддержка людей: выделяется 19 400 грн на твердое топливо каждому домохозяйству и компенсируем 100 кВт электроэнергии на человека ежемесячно. Кроме того, увеличивается оплата общественно полезных работ на 33%. Отменяются админсборы и государственные пошлины - регистрация бизнеса и имущества становится бесплатной. Обеспечивается бесплатное питание для учащихся в прифронтовых школах.

4. Поддержка бизнеса: аграрии получат субсидию 1000 грн на каждый гектар в зонах боевых действий. Также предусмотрены гранты на сады и теплицы до 400 тыс. грн/га с компенсацией до 80% расходов. Критически важные предприятия смогут бронировать до 100% военнообязанных сотрудников.

5. Здравоохранение: медучреждения в сельских и отдаленных общинах получат 20% надбавку за оказание первичной помощи. Также вырастут коэффициенты оплаты для экстренной медицинской помощи.

Добавим

Свириденко также подчеркнула, что параллельно готовится второй пакет поддержки прифронтовых регионов, который значительно расширит возможности для жизни и работы в прифронтовых общинах.

Планируем специальные режимы ведения бизнеса с покрытием военных рисков, расширенную программу восстановления жилья, приоритетное обеспечение медучреждений лекарствами и оборудованием. Также работаем над повышением зарплат и пенсий, программами поддержки незащищенных слоев населения. Мы продолжим расширять поддержку прифронтовых общин, учитывая реальные потребности людей 

- рассказала Свириденко.

Напомним

Ранее Президент Зеленский сообщил, что правительство Украины выделит 300 миллионов гривен на поддержку высших учебных заведений в прифронтовых и приграничных регионах, таких как Сумщина, Запорожье и Харьков. Это решение направлено на сохранение образовательных центров и студенческих сообществ в условиях войны.

Павел Зинченко

Сумская область
Юлия Свириденко
Харьковская область
Запорожская область
Владимир Зеленский
Украина