В Украине одобрен первый пакет поддержки прифронтовых территорий, второй уже готовится

Кабинет министров Украины принял первый пакет поддержки прифронтовых территорий. Он содержит пять ключевых приоритетов, а именно: жилье, безопасность, поддержка людей, поддержка бизнеса и здоровье. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, пишет УНН.

Сегодня Правительство приняло первый пакет решений для поддержки прифронтовых регионов по поручению Президента. Мы разрабатываем программу, которая охватывает 238 общин в 10 областях — это 6,6 млн украинцев, среди которых 3,7 млн уязвимые группы населения. За каждой цифрой — люди, которым государство должно помочь - сообщила Свириденко.

Она отметила, что в основе программы лежат пять ключевых приоритетов:

1. Доступное жилье: по программе "єОселя" государство компенсирует 70% первого взноса на ипотеку для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий, а также 70% выплат по кредиту в первый год. Также дополнительно выделяется 40 тысяч гривен на оплату всех сборов, связанных с оформлением ипотеки.

2. Безопасность: строятся укрытия и защитные сооружения в школах и детских садах, учреждениях культуры и общественных пространствах.

3. Поддержка людей: выделяется 19 400 грн на твердое топливо каждому домохозяйству и компенсируем 100 кВт электроэнергии на человека ежемесячно. Кроме того, увеличивается оплата общественно полезных работ на 33%. Отменяются админсборы и государственные пошлины - регистрация бизнеса и имущества становится бесплатной. Обеспечивается бесплатное питание для учащихся в прифронтовых школах.

4. Поддержка бизнеса: аграрии получат субсидию 1000 грн на каждый гектар в зонах боевых действий. Также предусмотрены гранты на сады и теплицы до 400 тыс. грн/га с компенсацией до 80% расходов. Критически важные предприятия смогут бронировать до 100% военнообязанных сотрудников.

5. Здравоохранение: медучреждения в сельских и отдаленных общинах получат 20% надбавку за оказание первичной помощи. Также вырастут коэффициенты оплаты для экстренной медицинской помощи.

Добавим

Свириденко также подчеркнула, что параллельно готовится второй пакет поддержки прифронтовых регионов, который значительно расширит возможности для жизни и работы в прифронтовых общинах.

Планируем специальные режимы ведения бизнеса с покрытием военных рисков, расширенную программу восстановления жилья, приоритетное обеспечение медучреждений лекарствами и оборудованием. Также работаем над повышением зарплат и пенсий, программами поддержки незащищенных слоев населения. Мы продолжим расширять поддержку прифронтовых общин, учитывая реальные потребности людей - рассказала Свириденко.

Напомним

Ранее Президент Зеленский сообщил, что правительство Украины выделит 300 миллионов гривен на поддержку высших учебных заведений в прифронтовых и приграничных регионах, таких как Сумщина, Запорожье и Харьков. Это решение направлено на сохранение образовательных центров и студенческих сообществ в условиях войны.