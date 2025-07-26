Україна виділить 300 мільйонів на підтримку вишів у прифронтових регіонах - Зеленський

Уряд України підтримає вищі навчальні заклади у прифронтових регіонах та прикордонних містах, Про це у вечріньому зверненні повідомив Президент Володимир Зеленський, інформує УНН.

"Є урядове рішення на підтримку університетів у прифронтових регіонах, у прикордонних містах: Сумщина, Запоріжжя, Харків", - зазначив глава дежрави.

Він уточнив, що на ці цілі з бюджету буде виділено 300 мільйонів гривень.

Саме для таких складних обставин, для закладів вищої освіти, які бережуть студентські спільноти, наші студентські колективи, які навчають попри все