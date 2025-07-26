Україна виділить 300 мільйонів на підтримку вишів у прифронтових регіонах - Зеленський
Київ • УНН
Уряд України виділить 300 мільйонів гривень на підтримку вищих навчальних закладів у прифронтових та прикордонних регіонах, таких як Сумщина, Запоріжжя та Харків. Це рішення спрямоване на збереження освітніх центрів та студентських спільнот в умовах війни.
Уряд України підтримає вищі навчальні заклади у прифронтових регіонах та прикордонних містах, Про це у вечріньому зверненні повідомив Президент Володимир Зеленський, інформує УНН.
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"Є урядове рішення на підтримку університетів у прифронтових регіонах, у прикордонних містах: Сумщина, Запоріжжя, Харків", - зазначив глава дежрави.
Він уточнив, що на ці цілі з бюджету буде виділено 300 мільйонів гривень.
Саме для таких складних обставин, для закладів вищої освіти, які бережуть студентські спільноти, наші студентські колективи, які навчають попри все
За його словами, надзвичайно важливо, щоб українські освітні центри збереглися.
"Університет Каразіна, багато інших. Ми будемо й надалі підтримувати вас", - резюмував Президент.
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