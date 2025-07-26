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Украина выделит 300 миллионов на поддержку вузов в прифронтовых регионах - Зеленский

Киев • УНН

 • 552 просмотра

Правительство Украины выделит 300 миллионов гривен на поддержку высших учебных заведений в прифронтовых и приграничных регионах, таких как Сумщина, Запорожье и Харьков. Это решение направлено на сохранение образовательных центров и студенческих сообществ в условиях войны.

Украина выделит 300 миллионов на поддержку вузов в прифронтовых регионах - Зеленский

Правительство Украины поддержит высшие учебные заведения в прифронтовых регионах и приграничных городах, об этом в вечернем обращении сообщил Президент Владимир Зеленский, информирует УНН.

Детали

"Есть правительственное решение в поддержку университетов в прифронтовых регионах, в приграничных городах: Сумщина, Запорожье, Харьков", - отметил глава государства.

Он уточнил, что на эти цели из бюджета будет выделено 300 миллионов гривен.

Именно для таких сложных обстоятельств, для учреждений высшего образования, которые берегут студенческие сообщества, наши студенческие коллективы, которые обучают несмотря ни на что

- сказал Зеленский.

По его словам, чрезвычайно важно, чтобы украинские образовательные центры сохранились.

"Университет Каразина, многие другие. Мы будем и в дальнейшем поддерживать вас", - резюмировал Президент.

Напомним

Недавно УНН рассказывал, какие университеты Украины могут похвастаться лучшей репутацией и в какую сумму обойдется обучение на контракте.

Харьковский педуниверситет им. Сковороды не будут объединять с Харьковским университетом им. Каразина - Лисовой16.02.24, 12:49 • 26492 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаОбразование
Сумская область
Запорожская область
Владимир Зеленский
Украина
Харьков
Tesla
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