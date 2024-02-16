Харьковский педуниверситет им. Сковороды не будут объединять с Харьковским университетом им. Каразина - Лисовой

Харьковский национальный педагогический университет им. Сковороды не будут объединять с Харьковским национальным университетом им. Об этом во время брифинга заявил министр образования и науки Оксен Лисовой, передает УНН.

Детали

Было принято решение не присоединять университет им. Сковороды к университету им. Для нас важно, чтобы педагогический университет был педагогическим университетом. Для нас важно, чтобы он был сосредоточен на своей отраслевой специфике и не размывал ресурсы на подготовку тех специалистов, которых могут готовить другие университеты - сказал Лесной.

Он добавил, что целый ряд харьковских университетов являются абсолютно уникальными и их существование не подлежит никакому пересмотру.

Напомним,

Кабинет Министров объединил два научных учреждения и одно учебное заведение с ведущими вузами страны в Харькове, Киеве и Львове.