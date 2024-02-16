Харківський педуніверситет ім. Сковороди не об’єднуватимуть з Харківським університетом ім. Каразіна - Лісовий
Київ • УНН
Міністр освіти України оголосив, що Харківський педагогічний університет ім. Сковороди залишиться незалежним і не буде об'єднаний з Харківським національним університетом ім. Каразіна.
Харківський національний педагогічний університет ім. Сковороди не об’єднуватимуть з Харківським національним університетом ім. Каразіна. Про це під час брифінгу заявив міністр освіти та науки Оксен Лісовий, передає УНН.
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Було прийнято рішення не приєднувати університет ім. Сковороди до університету ім. Каразіна. Для нас важливо, щоб педагогічний університет був педагогічним університетом. Для нас важливо, щоб він був зосереджений на своїй галузевій специфіці і не розмивав ресурси на підготовку тих фахівців, яких можуть готувати інші університети
Він додав, що цілий ряд харківських університетів є абсолютно унікальними і їх існування не підлягає жодному перегляду.
Нагадаємо
Кабінет Міністрів об’єднав дві наукові установи та один навчальний заклад із провідними вишами країни у Харкові, Києві та Львові.