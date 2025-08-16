Пакет поддержки прифронтовых территорий: в Минразвития рассказали, когда заработает

Программа поддержки прифронтовых регионов начнет работать уже с сентября. В частности, там со следующего месяца критически важные предприятия получают право бронировать до 100%, а также аграрии смогут получить 1000 гривен компенсации за гектар земли. Об этом рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

"Если идти по отраслям, я начну с экономики. Здесь важно говорить о том, что с 1 сентября критически важные предприятия получают право бронировать до 100% своих работников, чтобы удержать свои производства в зоне боевых действий. С 10 сентября у нас заработает программа "1000 гривен за гектар" через Государственный аграрный реестр. Можно будет подаваться, чтобы получить компенсацию. Также с 1 ноября начинается прием заявок на гранты для аграриев прифронтовых территорий на сады и теплицы. Государство будет покрывать до 80% расходов", - сказал Кулеба.

Он отметил, что также была расширена программа "єОселя" для ВПЛ и жителей прифронтовых регионов.

"С 10 сентября люди смогут оформлять ипотеку со значительной государственной компенсацией. 70% компенсации первого взноса, и до 70% компенсации ежемесячного платежа в течение первого года. Также до 40 тыс. гривен будет компенсация различных расходов, которые будут связаны с оформлением этой ипотеки - это комиссии, различные сборы, страхование", - добавил Кулеба.

По его словам, с начала учебного года учащиеся 1-4 классов в Украине и старшеклассники в прифронтовых областях будут обеспечены бесплатным горячим питанием, на что уже выделено почти 780 млн гривен.

В этом году общинам выделено 6,2 млрд гривен на строительство укрытий в школах, детских садах, домах культуры и общественных пространствах, еще 1,6 млрд гривен - на закупку школьных автобусов.

Кроме того, каждая семья, которая самостоятельно отапливает жилье, получит от государства 19 400 грн на закупку дров, угля или пеллет. Выплаты состоятся в течение сентября и октября, чтобы люди могли подготовиться к зиме.

С октября семьи в прифронтовых общинах начнут получать ежемесячную компенсацию стоимости 100 кВт электроэнергии.

Также с 1 сентября медицинские учреждения в отдаленных общинах будут получать на 20% больше финансирования за каждого пациента.

Напомним

Кабинет министров Украины принял первый пакет поддержки прифронтовых территорий. Он содержит пять ключевых приоритетов, а именно: жилье, безопасность, поддержку людей, поддержку бизнеса и здоровье.