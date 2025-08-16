Пакет поддержки прифронтовых территорий: в Минразвития рассказали, когда заработает

$41.450.00
48.440.00
ukenru
Эксклюзив
10:46 • 8450 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
09:52 • 14001 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
08:59 • 18635 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
07:28 • 30814 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с Путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 161599 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 163552 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 119740 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 109669 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 95689 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 132120 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3.2м/с
33%
750мм
Популярные новости
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 20190 просмотра
Тысячи иностранных наемников в рядах РФ не могут покинуть фронт после окончания контракта - проект "Хочу жить"16 августа, 03:52 • 34217 просмотра
Трамп имел долгий разговор с Зеленским на обратном рейсе с Аляски - CNN06:49 • 34075 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo07:05 • 13606 просмотра
Послы ЕС экстренно собираются после встречи Трампа и путина07:47 • 24184 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 254403 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 220554 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 226487 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 238614 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 320559 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo07:05 • 13831 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 20392 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 141582 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 220880 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 159524 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Таймс
Беспилотный летательный аппарат
The Economist
Truth Social

Пакет поддержки прифронтовых территорий: в Минразвития рассказали, когда заработает

Киев • УНН

 • 10 просмотра

С сентября начнется действие программы поддержки прифронтовых регионов, включающей бронирование работников, компенсации аграриям и расширение "єОселі". Также предусмотрено бесплатное питание для школьников, средства на укрытия и компенсации за отопление и электроэнергию.

Пакет поддержки прифронтовых территорий: в Минразвития рассказали, когда заработает

Программа поддержки прифронтовых регионов начнет работать уже с сентября. В частности, там со следующего месяца критически важные предприятия получают право бронировать до 100%, а также аграрии смогут получить 1000 гривен компенсации за гектар земли. Об этом рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

"Если идти по отраслям, я начну с экономики. Здесь важно говорить о том, что с 1 сентября критически важные предприятия получают право бронировать до 100% своих работников, чтобы удержать свои производства в зоне боевых действий. С 10 сентября у нас заработает программа "1000 гривен за гектар" через Государственный аграрный реестр. Можно будет подаваться, чтобы получить компенсацию. Также с 1 ноября начинается прием заявок на гранты для аграриев прифронтовых территорий на сады и теплицы. Государство будет покрывать до 80% расходов", - сказал Кулеба.

Он отметил, что также была расширена программа "єОселя" для ВПЛ и жителей прифронтовых регионов.

"С 10 сентября люди смогут оформлять ипотеку со значительной государственной компенсацией. 70% компенсации первого взноса, и до 70% компенсации ежемесячного платежа в течение первого года. Также до 40 тыс. гривен будет компенсация различных расходов, которые будут связаны с оформлением этой ипотеки - это комиссии, различные сборы, страхование", - добавил Кулеба.

По его словам, с начала учебного года учащиеся 1-4 классов в Украине и старшеклассники в прифронтовых областях будут обеспечены бесплатным горячим питанием, на что уже выделено почти 780 млн гривен.

В этом году общинам выделено 6,2 млрд гривен на строительство укрытий в школах, детских садах, домах культуры и общественных пространствах, еще 1,6 млрд гривен - на закупку школьных автобусов.

Кроме того, каждая семья, которая самостоятельно отапливает жилье, получит от государства 19 400 грн на закупку дров, угля или пеллет. Выплаты состоятся в течение сентября и октября, чтобы люди могли подготовиться к зиме.

С октября семьи в прифронтовых общинах начнут получать ежемесячную компенсацию стоимости 100 кВт электроэнергии.

Также с 1 сентября медицинские учреждения в отдаленных общинах будут получать на 20% больше финансирования за каждого пациента.

Напомним

Кабинет министров Украины принял первый пакет поддержки прифронтовых территорий. Он содержит пять ключевых приоритетов, а именно: жилье, безопасность, поддержку людей, поддержку бизнеса и здоровье.

Павел Башинский

ОбществоЭкономикаОбразованиеНедвижимость
Образование
Гривна
Алексей Резников
Строительство
Украина