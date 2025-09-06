Медицинские учреждения прифронтовых зон получат дополнительное финансирование - Минздрав
Киев • УНН
Украинские медицинские учреждения в прифронтовых общинах и районах с низкой плотностью населения получат дополнительное финансирование. Также введены новые стимулы для молодых врачей, которые согласятся работать в сельской местности или прифронтовых территориях.
Украинские медицинские учреждения в прифронтовых общинах и районах с низкой плотностью населения получат дополнительное финансирование. Об этом по итогам Конгресса местных и региональных властей сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует УНН.
Детали
По его словам, одним из ключевых вопросов мероприятия стала поддержка прифронтовых регионов.
Дополнительные выплаты для медучреждений, работающих в общинах с низкой плотностью населения и зонах боевых действий: для "первички" в селах и отдаленных районах - коэффициент 1,2 (на 20% больше финансирования), для экстренной помощи - коэффициенты от 1,48 в зонах возможных боевых действий до 6,01 в зонах активных боевых действий
Он уточнил, что отменены понижающие коэффициенты для "первички" в зонах боевых действий. По словам министра, это "гарантия стабильного финансирования даже в условиях эвакуации, обстрелов и поврежденной инфраструктуры".
Кроме того, Ляшко сообщил о введении новых стимулов для молодых врачей.
"200 тысяч грн единовременной помощи получат те, кто после интернатуры подпишет контракт на три года работы в сельской местности или прифронтовых территориях. Дополнительно сельские общины могут предоставлять служебное жилье за средства госбюджета", - резюмировал глава Минздрава.
Напомним
На прифронтовых территориях Украины фиксируют случаи лептоспироза, передающегося от крыс, а также растет заболеваемость лихорадками, связанными с клещами. Эти инфекции характерны для зон боевых действий, однако не вызывают вспышек из-за уменьшения количества населения.
Пакет поддержки прифронтовых территорий: в Минразвития рассказали, когда заработает16.08.25, 15:05 • 7797 просмотров