Медицинские учреждения прифронтовых зон получат дополнительное финансирование - Минздрав

$41.350.02
48.130.07
ukenru
5 сентября, 16:47 • 13530 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 26002 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 30956 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 25058 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 36819 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 41619 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 36088 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 65977 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 46402 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 57870 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1.2м/с
67%
755мм
Популярные новости
Венгрия не поддерживает вступление Украины в ЕС - Сийярто5 сентября, 19:45 • 4516 просмотра
В москве загорелась Третьяковская галерея, 11 человек эвакуировали5 сентября, 19:54 • 6600 просмотра
Война в Украине закончится, иначе придется заплатить страшную цену - Трамп5 сентября, 22:56 • 3206 просмотра
Польша призывает граждан покинуть Беларусь: названа причина00:26 • 4364 просмотра
Массовые аресты на заводе Hyundai в США: 475 человек задержаныVideo01:30 • 9224 просмотра
публикации
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 30949 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 25104 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 48506 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto5 сентября, 06:13 • 65974 просмотра
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть4 сентября, 18:50 • 47601 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Роберт Фицо
Александр Вучич
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Словакия
Белый дом
Польша
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 34175 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 84380 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 33122 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 37725 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 38973 просмотра
Актуальное
Таймс
Financial Times
Фейковые новости
E-6 Mercury
Детонатор

Медицинские учреждения прифронтовых зон получат дополнительное финансирование - Минздрав

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Украинские медицинские учреждения в прифронтовых общинах и районах с низкой плотностью населения получат дополнительное финансирование. Также введены новые стимулы для молодых врачей, которые согласятся работать в сельской местности или прифронтовых территориях.

Медицинские учреждения прифронтовых зон получат дополнительное финансирование - Минздрав

Украинские медицинские учреждения в прифронтовых общинах и районах с низкой плотностью населения получат дополнительное финансирование. Об этом по итогам Конгресса местных и региональных властей сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует УНН.

Детали

По его словам, одним из ключевых вопросов мероприятия стала поддержка прифронтовых регионов.

Дополнительные выплаты для медучреждений, работающих в общинах с низкой плотностью населения и зонах боевых действий: для "первички" в селах и отдаленных районах - коэффициент 1,2 (на 20% больше финансирования), для экстренной помощи - коэффициенты от 1,48 в зонах возможных боевых действий до 6,01 в зонах активных боевых действий

- разъяснил Ляшко.

Он уточнил, что отменены понижающие коэффициенты для "первички" в зонах боевых действий. По словам министра, это "гарантия стабильного финансирования даже в условиях эвакуации, обстрелов и поврежденной инфраструктуры".

Кроме того, Ляшко сообщил о введении новых стимулов для молодых врачей.

"200 тысяч грн единовременной помощи получат те, кто после интернатуры подпишет контракт на три года работы в сельской местности или прифронтовых территориях. Дополнительно сельские общины могут предоставлять служебное жилье за средства госбюджета", - резюмировал глава Минздрава.

Напомним

На прифронтовых территориях Украины фиксируют случаи лептоспироза, передающегося от крыс, а также растет заболеваемость лихорадками, связанными с клещами. Эти инфекции характерны для зон боевых действий, однако не вызывают вспышек из-за уменьшения количества населения.

Пакет поддержки прифронтовых территорий: в Минразвития рассказали, когда заработает16.08.25, 15:05 • 7797 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоЗдоровье
Виктор Ляшко
Украина