На прифронтових територіях, або наближених до бойових дій частіше фіксують випадки лептоспірозу та лихоманки

На прифронтових територіях реєструються випадки захворювань на лептоспіроз, що переносяться від щурів, а також на цих територіях спостерігається підвищення рівня захворюваності на лихоманки, які пов'язані саме з ураженням кліщами. Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю в програмі "Є Розмова", передає УНН.

Деталі

По цим територіям (прифронтова, або наближена до зони бойових дій - ред.) ми бачимо, що, на жаль, але є зміна епідеміологічної ситуації на цих територіях. Найчастіше це пов’язано з тим, що на цих територіях зростає в абсолютній кількості ті інфекційні захворювання, які передаються через гризунів, через щурів у переважній більшості і точно також на цих територіях ускладнені заходи з проведення обробки від кліщів. Ми реєструємо випадки лептоспірозу. Це особливо небезпечне інфекційне захворювання, яке пов’язане з щурами - сказав Кузін.

За його словами, також на цих територіях спостерігається підвищення рівня захворюваності на лихоманки, які пов'язані саме з ураженням кліщами.

Це дві такі групи захворювань, які є характерними для прифронтових територій. Третя група, яка є, це ті, які пов’язані з питною водою, або з харчовими продуктами. Але через те, що на цих прифронтових територіях кількість населення є набагато меншим, велика кількість населення евакуйовано з таких територій, то на цих територіях не спостерігається спалахових захворювань. Це поодинокі випадки, які достатньо швидко діагностуються, і, на щастя, вони не призводять до якихось локальних спалахів - додав Кузін.

Нагадаємо

В Україні понад 170 закладів охорони здоров'я отримують фінансування за пакетом медичних гарантій, який називається "Готовність до надзвичайних ситуацій". Йдеться про біологічні, хімічні, радіаційні, або ядерні загрози.