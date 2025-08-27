$41.400.03
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

751мм
На прифронтових територіях, або наближених до бойових дій частіше фіксують випадки лептоспірозу та лихоманки

Київ • УНН

 • 46 перегляди

На прифронтових територіях України фіксують випадки лептоспірозу, що передається від щурів, а також зростає захворюваність на лихоманки, пов'язані з кліщами. Ці інфекції є характерними для зон бойових дій, проте не викликають спалахів через зменшення кількості населення.

На прифронтових територіях, або наближених до бойових дій частіше фіксують випадки лептоспірозу та лихоманки

На прифронтових територіях реєструються випадки захворювань на лептоспіроз, що переносяться від щурів, а також на цих територіях спостерігається підвищення рівня захворюваності на лихоманки, які пов'язані саме з ураженням кліщами. Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю в програмі "Є Розмова", передає УНН.

Деталі

По цим територіям (прифронтова, або наближена до зони бойових дій - ред.) ми бачимо, що, на жаль, але є зміна епідеміологічної ситуації на цих територіях. Найчастіше це пов’язано з тим, що на цих територіях зростає в абсолютній кількості ті інфекційні захворювання, які передаються через гризунів, через щурів у переважній більшості і точно також на цих територіях ускладнені заходи з проведення обробки від кліщів. Ми реєструємо випадки лептоспірозу. Це особливо небезпечне інфекційне захворювання, яке пов’язане з щурами

- сказав Кузін.

За його словами, також на цих територіях спостерігається підвищення рівня захворюваності на лихоманки, які пов'язані саме з ураженням кліщами.

Це дві такі групи захворювань, які є характерними для прифронтових територій. Третя група, яка є, це ті, які пов’язані з питною водою, або з харчовими продуктами. Але через те, що на цих прифронтових територіях кількість населення є набагато меншим, велика кількість населення евакуйовано з таких територій, то на цих територіях не спостерігається спалахових захворювань. Це поодинокі випадки, які достатньо швидко діагностуються, і, на щастя, вони не призводять до якихось локальних спалахів

- додав Кузін.

Нагадаємо

В Україні понад 170 закладів охорони здоров'я отримують фінансування за пакетом медичних гарантій, який називається "Готовність до надзвичайних ситуацій". Йдеться про біологічні, хімічні, радіаційні, або ядерні загрози.

Павло Башинський

Війна в УкраїніЗдоров'я