Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
С завтрашнего дня мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут выезжать за границу - постановление правительства
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
На прифронтовых территориях или приближенных к боевым действиям чаще фиксируют случаи лептоспироза и лихорадки

Киев • УНН

 • 100 просмотра

На прифронтовых территориях Украины фиксируют случаи лептоспироза, передающегося от крыс, а также растет заболеваемость лихорадками, связанными с клещами. Эти инфекции характерны для зон боевых действий, однако не вызывают вспышек из-за уменьшения количества населения.

На прифронтовых территориях регистрируются случаи заболеваний лептоспирозом, переносимых от крыс, а также на этих территориях наблюдается повышение уровня заболеваемости лихорадками, связанными именно с поражением клещами. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью в программе "Є Розмова", передает УНН.

Подробности

По этим территориям (прифронтовая, или приближенная к зоне боевых действий - ред.) мы видим, что, к сожалению, но есть изменение эпидемиологической ситуации на этих территориях. Чаще всего это связано с тем, что на этих территориях возрастает в абсолютном количестве те инфекционные заболевания, которые передаются через грызунов, через крыс в подавляющем большинстве и точно также на этих территориях усложнены меры по проведению обработки от клещей. Мы регистрируем случаи лептоспироза. Это особо опасное инфекционное заболевание, которое связано с крысами

- сказал Кузин.

По его словам, также на этих территориях наблюдается повышение уровня заболеваемости лихорадками, которые связаны именно с поражением клещами.

Это две такие группы заболеваний, которые характерны для прифронтовых территорий. Третья группа, которая есть, это те, которые связаны с питьевой водой, или с пищевыми продуктами. Но из-за того, что на этих прифронтовых территориях количество населения намного меньше, большое количество населения эвакуировано с таких территорий, то на этих территориях не наблюдается вспышечных заболеваний. Это единичные случаи, которые достаточно быстро диагностируются, и, к счастью, они не приводят к каким-то локальным вспышкам

- добавил Кузин.

Напомним

В Украине более 170 учреждений здравоохранения получают финансирование по пакету медицинских гарантий, который называется "Готовность к чрезвычайным ситуациям". Речь идет о биологических, химических, радиационных или ядерных угрозах.

Павел Башинский

Война в УкраинеЗдоровье