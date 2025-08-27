На прифронтовых территориях или приближенных к боевым действиям чаще фиксируют случаи лептоспироза и лихорадки

На прифронтовых территориях регистрируются случаи заболеваний лептоспирозом, переносимых от крыс, а также на этих территориях наблюдается повышение уровня заболеваемости лихорадками, связанными именно с поражением клещами. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью в программе "Є Розмова", передает УНН.

Подробности

По этим территориям (прифронтовая, или приближенная к зоне боевых действий - ред.) мы видим, что, к сожалению, но есть изменение эпидемиологической ситуации на этих территориях. Чаще всего это связано с тем, что на этих территориях возрастает в абсолютном количестве те инфекционные заболевания, которые передаются через грызунов, через крыс в подавляющем большинстве и точно также на этих территориях усложнены меры по проведению обработки от клещей. Мы регистрируем случаи лептоспироза. Это особо опасное инфекционное заболевание, которое связано с крысами - сказал Кузин.

По его словам, также на этих территориях наблюдается повышение уровня заболеваемости лихорадками, которые связаны именно с поражением клещами.

Это две такие группы заболеваний, которые характерны для прифронтовых территорий. Третья группа, которая есть, это те, которые связаны с питьевой водой, или с пищевыми продуктами. Но из-за того, что на этих прифронтовых территориях количество населения намного меньше, большое количество населения эвакуировано с таких территорий, то на этих территориях не наблюдается вспышечных заболеваний. Это единичные случаи, которые достаточно быстро диагностируются, и, к счастью, они не приводят к каким-то локальным вспышкам - добавил Кузин.

Напомним

В Украине более 170 учреждений здравоохранения получают финансирование по пакету медицинских гарантий, который называется "Готовность к чрезвычайным ситуациям". Речь идет о биологических, химических, радиационных или ядерных угрозах.