Бюджет-2026: у Мінфіні назвали суму видатків на підтримку прифронтових територій
Київ • УНН
Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив про виділення 6 мільярдів гривень на підтримку прифронтових територій. Кошти підуть на житло, харчування дітей, освітні простори та охорону здоров'я.
Уряд виділить на підтримку прифронтових територій бюджетні трансферти обсягом 6 мільярдів гривень. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко під час години запитань до уряду у парламенті, передає кореспондент УНН.
Деталі
"Ми передбачаємо спрямування лише тільки прямих бюджетних трансфертів додатково 6 мільярдів гривень на наступний рік саме на ці території", - повідомив Марченко.
За словами міністра, передбачено окрему програму для забезпечення житлом жителів прифронтових територій, а також виділення коштів на забезпечення дітей з прифронтових територій.
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться12.09.25, 14:55 • 43476 переглядiв
"Передбачається окрема програма забезпечення житлом громадян прифронтових територій за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів. Також передбачаються спеціальні заходи щодо харчування дітей з прифронтових територій. Передбачаються кошти на створення освітніх просторів, харчоблоків. На сьогодні це становить 15 мільярдів гривень", - пояснив міністр.
Уряд затвердив розподіл понад 91 млн гривень на харчування в школах у прикордонних та прифронтових регіонах 17.09.25, 20:15 • 3684 перегляди
Міністр також додав, що в сфері охорони здоров’я передбачається спрямувати 2,3 мільярда гривень в межах програми гарантій на прифронтових територіях. Також, зважаючи на специфіку цих територій, будуть спеціальні доплати.
Доповнення
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що українські медичні заклади у прифронтових громадах та районах із низькою щільністю населення отримають додаткове фінансування.