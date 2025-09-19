Бюджет-2026: у Мінфіні назвали суму видатків на підтримку прифронтових територій

$41.250.05
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
07:43 • 19067 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі події
06:26 • 29815 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 36629 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 60191 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 41703 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 50468 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 71562 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 29124 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 23770 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
"Лицемірна істота": Яніна Соколова відреагувала на заяву Харчишина про розрив стосунків
19 вересня, 00:25 • 33655 перегляди
ССО підтвердили ураження логістичного хабу морської піхоти рф на курщині: показали відео
05:36 • 14078 перегляди
У Чернігові пролунав вибух на тлі повітряної тривоги
07:04 • 13476 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: розпочато розслідування
07:55 • 9136 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: поліція шукає свідків
08:27 • 4078 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
06:26 • 29834 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?
18 вересня, 11:39 • 46198 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 71570 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронт
18 вересня, 08:58 • 50964 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 50972 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 році
10:18 • 144 перегляди
Які светри обов'язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан
18 вересня, 18:24 • 17487 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту
18 вересня, 05:59 • 36835 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою
17 вересня, 18:36 • 35361 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі
17 вересня, 17:52 • 35098 перегляди
Бюджет-2026: у Мінфіні назвали суму видатків на підтримку прифронтових територій

Київ • УНН

 • 582 перегляди

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив про виділення 6 мільярдів гривень на підтримку прифронтових територій. Кошти підуть на житло, харчування дітей, освітні простори та охорону здоров'я.

Бюджет-2026: у Мінфіні назвали суму видатків на підтримку прифронтових територій

Уряд виділить на підтримку прифронтових територій бюджетні трансферти обсягом 6 мільярдів гривень. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко під час години запитань до уряду у парламенті, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Ми передбачаємо спрямування лише тільки прямих бюджетних трансфертів додатково 6 мільярдів гривень на наступний рік саме на ці території", - повідомив Марченко.

За словами міністра, передбачено окрему програму для забезпечення житлом жителів прифронтових територій, а також виділення коштів на забезпечення дітей з прифронтових територій.

В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться12.09.25, 14:55 • 43476 переглядiв

"Передбачається окрема програма забезпечення житлом громадян прифронтових територій за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів. Також передбачаються спеціальні заходи щодо харчування дітей з прифронтових територій. Передбачаються кошти на створення освітніх просторів, харчоблоків. На сьогодні це становить 15 мільярдів гривень", - пояснив міністр.

Уряд затвердив розподіл понад 91 млн гривень на харчування в школах у прикордонних та прифронтових регіонах 17.09.25, 20:15 • 3684 перегляди

Міністр також додав, що в сфері охорони здоров’я передбачається спрямувати 2,3 мільярда гривень в межах програми гарантій на прифронтових територіях. Також, зважаючи на специфіку цих територій, будуть спеціальні доплати.

Доповнення

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що українські медичні заклади у прифронтових громадах та районах із низькою щільністю населення отримають додаткове фінансування.

Павло Зінченко

Сергій Марченко
Віктор Ляшко
Україна