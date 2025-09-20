Понад чверть ВВП на безпеку та оборону: Марченко на неформальній зустрічі Ради ЄС розповів про бюджет-2026

Проєкт держбюджету України на 2026 рік передбачає 60 млрд євро на безпеку й оборону, що становить 27,2% ВВП. Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив про це на зустрічі Ради ЄС, подякувавши за підтримку та окресливши фінансові виклики.