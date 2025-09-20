$41.250.00
Понад чверть ВВП на безпеку та оборону: Марченко на неформальній зустрічі Ради ЄС розповів про бюджет-2026

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Проєкт держбюджету України на 2026 рік передбачає 60 млрд євро на безпеку й оборону, що становить 27,2% ВВП. Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив про це на зустрічі Ради ЄС, подякувавши за підтримку та окресливши фінансові виклики.

Понад чверть ВВП на безпеку та оборону: Марченко на неформальній зустрічі Ради ЄС розповів про бюджет-2026

Проєкт державного бюджету України на 2026 рік передбачає витрати на безпеку й оборону у розмірі близько 60 млрд євро або 27,2% ВВП. Про це під час неформальної зустрічі Ради ЄС у Копенгагені повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, інформує УНН.

Деталі

Він подякував Європейському Союзу та державам-членам за незмінну підтримку України в умовах триваючої збройної агресії росії. ЄС є найбільшим донором бюджетної допомоги України. Так, більше ніж половина зовнішнього фінансування у 2025 році надійшла від ЄС – 16,6 млрд євро.

Сергій Марченко окреслив головні безпекові та фінансові виклики. росія посилює масовані атаки на територію України, активні бойові дії тривають. Це безпосередньо впливає на державні фінанси, адже потреби сектору оборони зростають. Нещодавно було переглянуто бюджет і збільшено видатки на оборону на 10 млрд євро

- йдеться у повідомленні Мінфіну.

За словами Марченка, Україна водночас потребує міжнародної підтримки для фінансування соціальних і гуманітарних видатків. Значну частину цих ресурсів уже підтверджено міжнародними партнерами. Для покриття решти розглядаються додаткові механізми, зокрема:

  • збільшення спроможності інструменту ERA loans;
    • можливість запуску Reparations Loan за рахунок заморожених російських активів;
      • продовження програми співпраці з МВФ з урахуванням нових викликів.

        У довгостроковій перспективі Міністр фінансів відзначив пропозицію Єврокомісії щодо залучення 100 млрд євро для України у семирічному бюджеті ЄС на 2028-2034 роки

        - зазначили у Мінфіні.

        Бюджет-2026: у Мінфіні назвали суму видатків на підтримку прифронтових територій19.09.25, 12:49 • 2546 переглядiв

        Також Марченко підтвердив, що реформи залишаються пріоритетом. Так, Україна подала до Єврокомісії звіт за 2025 рік щодо виконання вимог у рамках першого переговорного кластера з ЄС і очікує на початок переговорів найближчим часом.

        "Також було зазначено, що для досягнення тривалого і справедливого миру необхідне подальше посилення санкційної політики проти росії. Санкції мають закривати лазівки, які дозволяють агресору фінансувати війну, та максимально обмежувати його бюджетні надходження. Водночас Сергій Марченко привітав рішення Єврокомісії про запровадження 19 пакету санкцій. Тепер рішення має затвердити Рада ЄС", - йдеться у повідомленні.

        Нагадаємо

        Президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО щодо оборонного бюджету на 2026 рік. Документ передбачає фінансування сектору безпеки та оборони не менше обсягу 2025 року, а також можливість коригування видатків.

        Третина оборонного бюджету України 2026 року буде спрямована на закупівлю зброї - Підласа19.09.25, 20:53 • 4308 переглядiв

        Вадим Хлюдзинський

        ЕкономікаПолітика
        Міжнародний валютний фонд
        Сергій Марченко
        Європейська комісія
        Європейський Союз
        Україна