Український держбюджет перевищив план надходжень на 4,6% за 9 місяців 2025 року - бюджетний комітет ВР

Київ • УНН

 • 554 перегляди

Доходи державного бюджету України за січень-вересень 2025 року перевищили планові показники на 71,1 млрд грн, склавши 1,6 трлн грн. Оборонні видатки повністю фінансуються власними ресурсами, а міжнародна допомога спрямовується на соціальні та цивільні потреби.

Український держбюджет перевищив план надходжень на 4,6% за 9 місяців 2025 року - бюджетний комітет ВР

Український держбюджет за дев’ять місяців 2025 року виконується стабільно: доходи перевищили планові показники, ключові оборонні видатки профінансовані власними ресурсами, а міжнародна допомога спрямовується переважно на соціальні та цивільні потреби. Про це повідомила у Facebook голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, пише УНН.

Деталі

Підласа проінформувала, що за січень-вересень до загального фонду державного бюджету надійшло 1,6 трлн грн податків, зборів та обов’язкових платежів (без урахування міжнародних грантів). Це на 71,1 млрд грн або 4,6% більше від плану.

Виконання доходів важливе, тому що саме з власних ресурсів ми забезпечуємо потреби оборони, і наразі ризиків щодо проведення запланованих оборонних видатків немає

– наголосила Підласа.

Найбільші надходження до бюджету забезпечили: імпортний ПДВ – 390,3 млрд грн, ПДФО та військовий збір – 260,9 млрд грн, ПДВ з українських товарів (з урахуванням відшкодованого) – 231,6 млрд грн, податок на прибуток – 219,7 млрд грн, імпортний акциз – 121,1 млрд грн, внутрішній акциз – 89,4 млрд грн.

Веніславський пояснив, що таке оборонний резерв у 200 млрд грн і звідки візьмуть гроші за потреби01.10.25, 13:12 • 4550 переглядiв

Більшість податкових статей перевиконали план, виняток – імпортний ПДВ та акциз на вітчизняні товари.

Додатково, від розміщення ОВДП бюджет отримав 382,3 млрд грн. 

Уряд свідомо розміщує менше облігацій, ніж передбачалося, орієнтуючись виключно на потреби у збалансуванні витрат

– уточнила Підласа.

За дев’ять місяців у бюджет надійшло 30,6 млрд доларів зовнішньої підтримки (без врахування останніх 4 млрд євро від ЄС у межах ERA Loans). При цьому вся допомога, окрім британського гранту, використовується для фінансування невійськових видатків.

Україна представила Світовому банку пріоритети Держбюджету-202618.09.25, 21:02 • 3629 переглядiв

Щодо видатків, то ключові з них зосереджені у сфері безпеки та соціального захисту: оборона – 1,78 трлн грн (63,3% усіх витрат загального фонду), погашення ОВДП – 364,9 млрд грн, соціальний захист і підтримка ветеранів – 290,1 млрд грн, обслуговування державного боргу – 246,3 млрд грн, програма медичних гарантій – 124,2 млрд грн, погашення зовнішнього боргу – 86,1 млрд грн, зарплати вчителів – 83,1 млрд грн, дотації місцевим бюджетам – 36,4 млрд грн.

Таким чином, державний бюджет продовжує забезпечувати оборонні потреби власними силами, тоді як зовнішня підтримка дозволяє зберегти стабільність соціальної сфери та виконання ключових зобов’язань держави перед громадянами.

Проєкт Бюджету-2026: у Рахунковій палаті вказали на найбільші ризики26.09.25, 19:28 • 6799 переглядiв

Степан Гафтко

