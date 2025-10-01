$41.140.18
Веніславський пояснив, що таке оборонний резерв у 200 млрд грн і звідки візьмуть гроші за потреби

Київ • УНН

 • 968 перегляди

Народний депутат Федір Веніславський пояснив призначення оборонного резерву у 200 мільярдів гривень у держбюджеті. Кошти використовуватимуть для фінансування найнагальніших технологічних і матеріальних потреб оборони, їх джерела погоджені з Мінфіном та профільним відомством.

Народний депутат Федір Веніславський пояснив, для чого в держбюджеті на наступний рік передбачено так званий оборонний резерв у 200 млрд грн, звідки планують брати ці кошти і як їх використовуватимуть у разі потреби. За його словами, резерв створюється як оперативний фонд для фінансування найнагальніших технологічних і матеріальних потреб оборони, а джерела його наповнення визначені та узгоджені з Мінфіном і профільним відомством. Про це Веніславський повідомив під час брифінгу, повідомляє УНН.

Деталі

Парламентарія запитали, навіщо потрібен цей резерв і чи є впевненість у джерелах його наповнення. Веніславський відповів, що питання вже обговорювали на засіданні Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки за участю міністра оборони. 

Це питання ми розглядали на засіданні комітету… він окреслив ті джерела, які дозволять, в тому числі через механізми, про які я казав раніше (міжнародну підтримку та зусилля українських фінансових органів – ред.) – залучення зовнішньої допомоги – покрити цю потребу

– сказав він.

Депутат підкреслив, що резерв – це перш за все інструмент для швидкого реагування: "Це певний резерв, який насамперед Міністерство оборони України за рішенням Ставки Верховного головнокомандувача чи за рішенням Ради національної безпеки і оборони будуть виділяти на ті найбільш важливі потреби, які будуть очевидними".

Веніславський наголосив на технологічній природі сучасної війни і на тому, що потреби змінюються дуже швидко.

Війна, яку ми ведемо, має характер технологічний – дуже часто змінюються потреби навіть не протягом календарного фінансового року, а протягом кількох місяців, тому передбачається можливість таких резервних грошей, які будуть при потребі дуже оперативно використані на ті напрямки, які посилять нашу обороноздатність 

– підкреслив нардеп.

Щодо джерел фінансування депутат додав: "Про державний бюджет є чітке розуміння — Міністерство фінансів, Міністерство оборони знають, звідки ці гроші можна буде або зараз закласти, або в майбутньому залучити".

Ведемо переговори про далекобійну зброю зі США, але Україна вже завдає рф відчутний удар власними засобами — Веніславський01.10.25, 12:20 • 1312 переглядiв

За словами Веніславського, йдеться про поєднання внутрішніх бюджетних інструментів та зовнішньої фінансової допомоги і грантових надходжень.

Таким чином, за задумом влади, резерв у 200 млрд грн має стати "подушкою" для забезпечення критичних технологічних та матеріальних потреб сектору безпеки й оборони, які виникають у процесі ведення сучасної війни, і використовуватиметься оперативно – за рішеннями вищого військово-політичного командування.

Нагадаємо

Народний депутат Федір Веніславський зазначив, що фінансування оборони України державою істотно відстає від реальних потреб сектору безпеки та оборони, проте парламент робить усе можливе для підтримки армії та правоохоронців. 

Степан Гафтко

