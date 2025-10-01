Веніславський пояснив, що таке оборонний резерв у 200 млрд грн і звідки візьмуть гроші за потреби

Народний депутат Федір Веніславський пояснив, для чого в держбюджеті на наступний рік передбачено так званий оборонний резерв у 200 млрд грн, звідки планують брати ці кошти і як їх використовуватимуть у разі потреби. За його словами, резерв створюється як оперативний фонд для фінансування найнагальніших технологічних і матеріальних потреб оборони, а джерела його наповнення визначені та узгоджені з Мінфіном і профільним відомством. Про це Веніславський повідомив під час брифінгу, повідомляє УНН.

Деталі

Парламентарія запитали, навіщо потрібен цей резерв і чи є впевненість у джерелах його наповнення. Веніславський відповів, що питання вже обговорювали на засіданні Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки за участю міністра оборони.

Це питання ми розглядали на засіданні комітету… він окреслив ті джерела, які дозволять, в тому числі через механізми, про які я казав раніше (міжнародну підтримку та зусилля українських фінансових органів – ред.) – залучення зовнішньої допомоги – покрити цю потребу – сказав він.

Депутат підкреслив, що резерв – це перш за все інструмент для швидкого реагування: "Це певний резерв, який насамперед Міністерство оборони України за рішенням Ставки Верховного головнокомандувача чи за рішенням Ради національної безпеки і оборони будуть виділяти на ті найбільш важливі потреби, які будуть очевидними".

Веніславський наголосив на технологічній природі сучасної війни і на тому, що потреби змінюються дуже швидко.

Війна, яку ми ведемо, має характер технологічний – дуже часто змінюються потреби навіть не протягом календарного фінансового року, а протягом кількох місяців, тому передбачається можливість таких резервних грошей, які будуть при потребі дуже оперативно використані на ті напрямки, які посилять нашу обороноздатність – підкреслив нардеп.

Щодо джерел фінансування депутат додав: "Про державний бюджет є чітке розуміння — Міністерство фінансів, Міністерство оборони знають, звідки ці гроші можна буде або зараз закласти, або в майбутньому залучити".

За словами Веніславського, йдеться про поєднання внутрішніх бюджетних інструментів та зовнішньої фінансової допомоги і грантових надходжень.

Таким чином, за задумом влади, резерв у 200 млрд грн має стати "подушкою" для забезпечення критичних технологічних та матеріальних потреб сектору безпеки й оборони, які виникають у процесі ведення сучасної війни, і використовуватиметься оперативно – за рішеннями вищого військово-політичного командування.

