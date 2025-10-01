Вениславский объяснил, что такое оборонный резерв в 200 млрд грн и откуда возьмут деньги при необходимости

Народный депутат Федор Вениславский объяснил, для чего в госбюджете на следующий год предусмотрен так называемый оборонный резерв в 200 млрд грн, откуда планируют брать эти средства и как их будут использовать в случае необходимости. По его словам, резерв создается как оперативный фонд для финансирования самых неотложных технологических и материальных потребностей обороны, а источники его наполнения определены и согласованы с Минфином и профильным ведомством. Об этом Вениславский сообщил во время брифинга, сообщает УНН.

Детали

Парламентария спросили, зачем нужен этот резерв и есть ли уверенность в источниках его наполнения. Вениславский ответил, что вопрос уже обсуждали на заседании Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке с участием министра обороны.

Этот вопрос мы рассматривали на заседании комитета… он очертил те источники, которые позволят, в том числе через механизмы, о которых я говорил ранее (международную поддержку и усилия украинских финансовых органов – ред.) – привлечение внешней помощи – покрыть эту потребность – сказал он.

Депутат подчеркнул, что резерв – это прежде всего инструмент для быстрого реагирования: "Это определенный резерв, который прежде всего Министерство обороны Украины по решению Ставки Верховного главнокомандующего или по решению Совета национальной безопасности и обороны будут выделять на те наиболее важные потребности, которые будут очевидными".

Вениславский отметил технологическую природу современной войны и то, что потребности меняются очень быстро.

Война, которую мы ведем, носит характер технологический – очень часто меняются потребности даже не в течение календарного финансового года, а в течение нескольких месяцев, поэтому предусматривается возможность таких резервных денег, которые будут при необходимости очень оперативно использованы на те направления, которые усилят нашу обороноспособность – подчеркнул нардеп.

Относительно источников финансирования депутат добавил: "О государственном бюджете есть четкое понимание — Министерство финансов, Министерство обороны знают, откуда эти деньги можно будет либо сейчас заложить, либо в будущем привлечь".

По словам Вениславского, речь идет о сочетании внутренних бюджетных инструментов и внешней финансовой помощи и грантовых поступлений.

Таким образом, по замыслу властей, резерв в 200 млрд грн должен стать "подушкой" для обеспечения критических технологических и материальных потребностей сектора безопасности и обороны, которые возникают в процессе ведения современной войны, и будет использоваться оперативно – по решениям высшего военно-политического командования.

Напомним

Народный депутат Федор Вениславский отметил, что финансирование обороны Украины государством существенно отстает от реальных потребностей сектора безопасности и обороны, однако парламент делает все возможное для поддержки армии и правоохранителей.