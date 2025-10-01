Ведем переговоры о дальнобойном оружии с США, но Украина уже наносит рф ощутимый удар собственными средствами — Вениславский

Украина ведет переговоры с США о поставках дальнобойных средств поражения, но уже сейчас наносит противнику ощутимые потери, в том числе по объектам топливно-нефтяной инфраструктуры, собственными разработками и системами. Об этом в интервью заявил Федор Вениславский, народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, пишет УНН.

Детали

По словам Вениславского, переговоры об американских системах продолжаются, однако украинские разработки уже дают результат.

Украина осуществляет дальнобойные удары теми средствами поражения, которые являются собственного производства – то есть Deep Strike, разнообразные системы, которые Украина производит. Они наносят ощутимые удары для российской федерации… это очень ощутимо для страны-агрессора – сказал он.

Депутат подчеркнул, что получение западных дальнобойных систем расширит возможности Киева, но не все так просто.

В россии горит "Ново-Ярославский НПЗ"

Я бы все-таки рекомендовал дождаться тех средств поражения американского производства, которые позволят нам наносить удары на тысячу и более – на 2 000 км. Предварительно такие разговоры велись во время встречи президента Украины с президентом США – отметил Вениславский.

Он также пояснил, почему усиление возможностей имеет стратегическое значение: "Единственное, что может заставить путинский режим изменить свое понимание в ходе войны – это нанесение теми средствами поражения, которые являются высокоточными и очень дальнобойными по законным военным целям в глубине территории российской федерации. Это уже вызывает большой дискомфорт в тылу противника – дефицит горючего, очереди на АЗС, лимиты, талоны – и все это имеет накопительный эффект.

Нардеп добавил, что даже сейчас удары по критической инфраструктуре россии оказывают заметное влияние на логистику и обеспечение сил агрессора, а поставки дальнобойных систем от партнеров существенно изменят баланс сил в пользу Украины.

Не хватает даже военным: в оккупированном Крыму обостряется кризис с горючим - партизаны