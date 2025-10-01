Ведемо переговори про далекобійну зброю зі США, але Україна вже завдає рф відчутний удар власними засобами — Веніславський
Київ • УНН
Україна веде переговори зі США щодо постачання далекобійних засобів ураження, але вже завдає відчутних втрат противнику власними розробками. Це підтвердив народний депутат Федір Веніславський, наголосивши на ефективності українських систем Deep Strike.
Україна веде перемовини зі США щодо постачання далекобійних засобів ураження, але вже зараз завдає противнику відчутних втрат, у тому числі по об’єктах паливно-нафтової інфраструктури, власними розробками та системами. Про це в інтерв'ю заявив Федір Веніславський, народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, пише УНН.
Деталі
За словами Веніславського, переговори про американські системи тривають, проте українські розробки вже дають результат.
Україна здійснює далекобійні удари тими засобами ураження, які є власного виробництва – тобто Deep Strike, різноманітні системи, які Україна виробляє. Вони наносять відчутні удари для російської федерації… це дуже відчутно для країни-агресора
Депутат підкреслив, що отримання західних далекобійних систем розширить можливості Києва, але не все так просто.
У росії горить "Ново-Ярославський НПЗ"01.10.25, 09:23 • 2186 переглядiв
Я би все-таки рекомендував дочекатися тих засобів ураження американського виробництва, які дозволять нам завдавати удари на тисячу і більше – на 2 000 км. Попередньо такі розмови велися під час зустрічі президента України з президентом США
Він також пояснив, чому посилення спроможностей має стратегічне значення: "Єдине, що може змусити путінський режим змінити своє розуміння в перебігу війни – це завдання тими засобами ураження, які є високоточні й дуже далекобійні по законних воєнних цілях у глибині території російської федерації. Це вже викликає великий дискомфорт у тилу противника – дефіцит пального, черги на АЗС, ліміти, талони – і все це має накопичувальний ефект.
Нардеп додав, що навіть зараз удари по критичній інфраструктурі росії мають помітний вплив на логістику та забезпечення сил агресора, а постачання далекобійних систем від партнерів суттєво змінить баланс сил на користь України.
Не вистачає навіть військовим: в окупованому Криму загострюється криза із пальним - партизани29.09.25, 17:43 • 3728 переглядiв