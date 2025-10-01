$41.140.18
Ексклюзив
06:00 • 27027 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
05:57 • 25342 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
05:47 • 20364 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
05:18 • 21129 перегляди
В Одесі майже добу ліквідовують наслідки негоди: 9 людей загинули, у тому числі дитинаPhoto
05:00 • 32978 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto
30 вересня, 17:35 • 22863 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 33008 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 57752 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
30 вересня, 11:14 • 38324 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
30 вересня, 08:49 • 46385 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
Ведемо переговори про далекобійну зброю зі США, але Україна вже завдає рф відчутний удар власними засобами — Веніславський

Київ • УНН

 • 614 перегляди

Україна веде переговори зі США щодо постачання далекобійних засобів ураження, але вже завдає відчутних втрат противнику власними розробками. Це підтвердив народний депутат Федір Веніславський, наголосивши на ефективності українських систем Deep Strike.

Ведемо переговори про далекобійну зброю зі США, але Україна вже завдає рф відчутний удар власними засобами — Веніславський

Україна веде перемовини зі США щодо постачання далекобійних засобів ураження, але вже зараз завдає противнику відчутних втрат, у тому числі по об’єктах паливно-нафтової інфраструктури, власними розробками та системами. Про це в інтерв'ю заявив Федір Веніславський, народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, пише УНН.

Деталі

За словами Веніславського, переговори про американські системи тривають, проте українські розробки вже дають результат. 

Україна здійснює далекобійні удари тими засобами ураження, які є власного виробництва – тобто Deep Strike, різноманітні системи, які Україна виробляє. Вони наносять відчутні удари для російської федерації… це дуже відчутно для країни-агресора 

– сказав він.

Депутат підкреслив, що отримання західних далекобійних систем розширить можливості Києва, але не все так просто.

У росії горить "Ново-Ярославський НПЗ"01.10.25, 09:23 • 2186 переглядiв

Я би все-таки рекомендував дочекатися тих засобів ураження американського виробництва, які дозволять нам завдавати удари на тисячу і більше – на 2 000 км. Попередньо такі розмови велися під час зустрічі президента України з президентом США 

– зазначив Веніславський.

Він також пояснив, чому посилення спроможностей має стратегічне значення: "Єдине, що може змусити путінський режим змінити своє розуміння в перебігу війни – це завдання тими засобами ураження, які є високоточні й дуже далекобійні по законних воєнних цілях у глибині території російської федерації. Це вже викликає великий дискомфорт у тилу противника – дефіцит пального, черги на АЗС, ліміти, талони – і все це має накопичувальний ефект.

Нардеп додав, що навіть зараз удари по критичній інфраструктурі росії мають помітний вплив на логістику та забезпечення сил агресора, а постачання далекобійних систем від партнерів суттєво змінить баланс сил на користь України.

Не вистачає навіть військовим: в окупованому Криму загострюється криза із пальним - партизани29.09.25, 17:43 • 3728 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітика
Федір Веніславський
Володимир Путін
Верховна Рада України
Крим
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна