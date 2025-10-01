Ведемо переговори про далекобійну зброю зі США, але Україна вже завдає рф відчутний удар власними засобами — Веніславський

Україна веде перемовини зі США щодо постачання далекобійних засобів ураження, але вже зараз завдає противнику відчутних втрат, у тому числі по об’єктах паливно-нафтової інфраструктури, власними розробками та системами. Про це в інтерв'ю заявив Федір Веніславський, народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, пише УНН.

Деталі

За словами Веніславського, переговори про американські системи тривають, проте українські розробки вже дають результат.

Україна здійснює далекобійні удари тими засобами ураження, які є власного виробництва – тобто Deep Strike, різноманітні системи, які Україна виробляє. Вони наносять відчутні удари для російської федерації… це дуже відчутно для країни-агресора – сказав він.

Депутат підкреслив, що отримання західних далекобійних систем розширить можливості Києва, але не все так просто.

У росії горить "Ново-Ярославський НПЗ"

Я би все-таки рекомендував дочекатися тих засобів ураження американського виробництва, які дозволять нам завдавати удари на тисячу і більше – на 2 000 км. Попередньо такі розмови велися під час зустрічі президента України з президентом США – зазначив Веніславський.

Він також пояснив, чому посилення спроможностей має стратегічне значення: "Єдине, що може змусити путінський режим змінити своє розуміння в перебігу війни – це завдання тими засобами ураження, які є високоточні й дуже далекобійні по законних воєнних цілях у глибині території російської федерації. Це вже викликає великий дискомфорт у тилу противника – дефіцит пального, черги на АЗС, ліміти, талони – і все це має накопичувальний ефект.

Нардеп додав, що навіть зараз удари по критичній інфраструктурі росії мають помітний вплив на логістику та забезпечення сил агресора, а постачання далекобійних систем від партнерів суттєво змінить баланс сил на користь України.

Не вистачає навіть військовим: в окупованому Криму загострюється криза із пальним - партизани