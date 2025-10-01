У росії горить Ново-Ярославський НПЗ (ПАТ "Славнефть-ЯНОС") в ярославлі, яке є найбільшим нафтопереробним підприємством у Центральному федеральному окрузі рф. Про це УНН повідомляє з посиланням на губернатора ярославської області михайла євраєва та "ASTRA".

Деталі

Сьогодні на території нафтопереробного заводу виникло загоряння. Атак БПЛА сьогодні зафіксовано не було. Пожежа має техногенний характер. Спецслужби вже працюють над її ліквідацією - написав євраєв.

ASTRA повідомляє, що попередньо, горить "Ново-Ярославський НПЗ (НЯ НПЗ "Ярославнефтеоргсинтез", ЯНОС, "Славнефть-ЯНОС").

Згідно з публічними даними, це - нафтопереробний завод паливно-масляного профілю. За обсягом переробки вуглеводневої сировини входить до п'ятірки найбільших російських НПЗ і є найбільшим нафтопереробним підприємством в Центральному федеральному окрузі росії.

ЯНОС є основним переробним активом вертикально-інтегрованої компанії ПАТ "НГК "Славнефть", 99,7% акцій якої на паритетних засадах контролюється компаніями ПАТ "НК "Роснефть" і ПАТ "Газпром".

Доповнення

Reuters повідомляв, що після серії українських атак на нафтопереробні заводи та експортні термінали росія зіткнулася з дефіцитом бензину. За даними трейдерів і роздрібних продавців, скорочення переробки нафти і високі процентні ставки ускладнюють для приватних АЗС накопичення запасів палива, що призводить до перебоїв у постачанні та загальному експорті.