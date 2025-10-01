В россии горит Ново-Ярославский НПЗ (ПАО "Славнефть-ЯНОС") в ярославле, который является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием в Центральном федеральном округе рф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на губернатора ярославской области михаила евраева и "ASTRA".

Детали

Сегодня на территории нефтеперерабатывающего завода возникло возгорание. Атак БПЛА сегодня зафиксировано не было. Пожар носит техногенный характер. Спецслужбы уже работают над его ликвидацией - написал Евраев.

ASTRA сообщает, что предварительно, горит "Ново-Ярославский НПЗ (НЯ НПЗ "Ярославнефтеоргсинтез", ЯНОС, "Славнефть-ЯНОС").

Согласно публичным данным, это - нефтеперерабатывающий завод топливно-масляного профиля. По объему переработки углеводородного сырья входит в пятерку крупнейших российских НПЗ и является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием в Центральном федеральном округе россии.

ЯНОС является основным перерабатывающим активом вертикально-интегрированной компании ПАО "НГК "Славнефть", 99,7% акций которой на паритетных началах контролируется компаниями ПАО "НК "Роснефть" и ПАО "Газпром".

Дополнение

Reuters сообщал, что после серии украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы и экспортные терминалы Россия столкнулась с дефицитом бензина. По данным трейдеров и розничных продавцов, сокращение переработки нефти и высокие процентные ставки усложняют для частных АЗС накопление запасов топлива, что приводит к перебоям в поставках и общем экспорте.