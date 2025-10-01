Нардеп розкрив щомісячний притік до ЗСУ: скільки українців мобілізують в армію

Україна продовжує стабільно поповнювати сили оборони: щомісяця на військову службу приходять приблизно 30 тисяч людей як через мобілізацію, так і завдяки системі рекрутингу. Про це під час брифінгу повідомив народний депутат, член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, пише УНН.

Деталі

За його словами, динаміка мобілізаційних процесів залишається сталою, що свідчить про здатність держави підтримувати армію у повному складі навіть у складних умовах війни.

За моєю інформацією, яка є і в Комітеті, яка, за великим рахунком, оприлюднюється президентом, мобілізаційні процеси тривають десь приблизно на одному рівні, тобто до 30 тисяч щомісяця громадян України прибувають на військову службу сукупно і за мобілізацією, і за рекрутингом – зазначив Веніславський.

Він підкреслив, що поєднання класичної мобілізації з новою системою рекрутингу дозволяє оперативно закривати потреби фронту. Веніславський підкреслив, що різких змін у процесі мобілізації немає і що все йде планомірно.

