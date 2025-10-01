Нардеп раскрыл ежемесячный приток в ВСУ: сколько украинцев мобилизуют в армию

$41.140.18
Эксклюзив
12:21 • 2382 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
10:38 • 5480 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
09:34 • 8512 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 39428 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
1 октября, 05:57 • 34860 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
1 октября, 05:47 • 28121 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
1 октября, 05:00 • 45243 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto
30 сентября, 17:35 • 25266 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
30 сентября, 16:26 • 34611 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 63017 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Эксклюзив
12:21 • 2400 просмотра
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя11:02 • 5780 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto10:37 • 8320 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 39440 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto1 октября, 05:00 • 45256 просмотра
Нардеп раскрыл ежемесячный приток в ВСУ: сколько украинцев мобилизуют в армию

Киев • УНН

 • 1112 просмотра

Ежемесячно около 30 тысяч украинцев пополняют ряды ВСУ через мобилизацию и рекрутинг. Народный депутат Федор Вениславский сообщил о стабильной динамике мобилизационных процессов.

Нардеп раскрыл ежемесячный приток в ВСУ: сколько украинцев мобилизуют в армию

Украина продолжает стабильно пополнять силы обороны: ежемесячно на военную службу приходят примерно 30 тысяч человек как через мобилизацию, так и благодаря системе рекрутинга. Об этом во время брифинга сообщил народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, пишет УНН.

Подробности

По его словам, динамика мобилизационных процессов остается постоянной, что свидетельствует о способности государства поддерживать армию в полном составе даже в сложных условиях войны.

По моей информации, которая есть и в Комитете, которая, по большому счету, обнародуется президентом, мобилизационные процессы продолжаются где-то примерно на одном уровне, то есть до 30 тысяч ежемесячно граждан Украины прибывают на военную службу совокупно и по мобилизации, и по рекрутингу 

– отметил Вениславский.

Он подчеркнул, что сочетание классической мобилизации с новой системой рекрутинга позволяет оперативно закрывать потребности фронта. Вениславский подчеркнул, что резких изменений в процессе мобилизации нет и что все идет планомерно. 

Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию01.10.25, 13:38 • 5494 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
Федор Вениславский
Украина