Нардеп раскрыл ежемесячный приток в ВСУ: сколько украинцев мобилизуют в армию

Украина продолжает стабильно пополнять силы обороны: ежемесячно на военную службу приходят примерно 30 тысяч человек как через мобилизацию, так и благодаря системе рекрутинга. Об этом во время брифинга сообщил народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, пишет УНН.

По его словам, динамика мобилизационных процессов остается постоянной, что свидетельствует о способности государства поддерживать армию в полном составе даже в сложных условиях войны.

По моей информации, которая есть и в Комитете, которая, по большому счету, обнародуется президентом, мобилизационные процессы продолжаются где-то примерно на одном уровне, то есть до 30 тысяч ежемесячно граждан Украины прибывают на военную службу совокупно и по мобилизации, и по рекрутингу – отметил Вениславский.

Он подчеркнул, что сочетание классической мобилизации с новой системой рекрутинга позволяет оперативно закрывать потребности фронта. Вениславский подчеркнул, что резких изменений в процессе мобилизации нет и что все идет планомерно.

