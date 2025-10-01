Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию

Народный депутат Федор Вениславский объяснил, как новый закон о выезде мужчин в возрасте до 22 лет за границу повлиял на мобилизацию и экономические процессы в Украине. По его словам, инициатива была тщательно подготовлена и поддержана всеми ключевыми органами власти, и ее эффект рассчитан на долговременное перспективное влияние. Об этом Вениславский сообщил во время брифинга, пишет УНН.

На вопрос журналистки, насколько эффективно сработал закон, Вениславский ответил: "Это постановление поддержано Президентом Украины, Министерством экономики и Министерством финансов, соответствующие просчеты были сделаны. Говоря о том, что сейчас немного увеличилось количество молодых людей от 18 до 22 лет, выехавших за границу, надо учитывать, что значительная часть уже вернулась или будет возвращаться. Это создает возможность свободно передвигаться и получать образование или профессиональный опыт за границей".

Ведем переговоры о дальнобойном оружии с США, но Украина уже наносит рф ощутимый удар собственными средствами — Вениславский

Депутат подчеркнул, что закон никоим образом не влияет на мобилизационные процессы.

Мобилизационный возраст у нас начинается с 25 лет, поэтому никакие мобилизационные процессы не находятся под угрозой. Что касается экономики, то хотя кое-кто выезжает, это не критично, ведь мы должны строить основу для послевоенного восстановления. Молодые люди, которые получают образование и опыт за границей, вернутся и помогут восстанавливать нашу страну после войны