Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
Киев • УНН
Народный депутат Федор Вениславский объяснил, что новый закон о выезде мужчин до 22 лет за границу не влияет на мобилизацию, поскольку мобилизационный возраст начинается с 25 лет. Он отметил, что это создает возможности для получения образования и опыта за границей, что полезно для послевоенного восстановления Украины.
Народный депутат Федор Вениславский объяснил, как новый закон о выезде мужчин в возрасте до 22 лет за границу повлиял на мобилизацию и экономические процессы в Украине. По его словам, инициатива была тщательно подготовлена и поддержана всеми ключевыми органами власти, и ее эффект рассчитан на долговременное перспективное влияние. Об этом Вениславский сообщил во время брифинга, пишет УНН.
Детали
На вопрос журналистки, насколько эффективно сработал закон, Вениславский ответил: "Это постановление поддержано Президентом Украины, Министерством экономики и Министерством финансов, соответствующие просчеты были сделаны. Говоря о том, что сейчас немного увеличилось количество молодых людей от 18 до 22 лет, выехавших за границу, надо учитывать, что значительная часть уже вернулась или будет возвращаться. Это создает возможность свободно передвигаться и получать образование или профессиональный опыт за границей".
Депутат подчеркнул, что закон никоим образом не влияет на мобилизационные процессы.
Мобилизационный возраст у нас начинается с 25 лет, поэтому никакие мобилизационные процессы не находятся под угрозой. Что касается экономики, то хотя кое-кто выезжает, это не критично, ведь мы должны строить основу для послевоенного восстановления. Молодые люди, которые получают образование и опыт за границей, вернутся и помогут восстанавливать нашу страну после войны
Вениславский также подчеркнул, что закон позволяет гражданам свободно передвигаться и планировать свое обучение или карьеру, не создавая угрозы безопасности государства.
По его словам, те, кто находился за границей раньше, теперь могут свободно передвигаться, а те, кто выезжает сейчас, также вернутся. Никаких угроз в масштабах, которые могли бы навредить сектору безопасности и обороны, нет, а экономические процессы от этого не пострадают.
