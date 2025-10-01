$41.140.18
Эксклюзив
06:00
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ Минэнерго
05:57
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
05:47
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
05:18
В Одессе почти сутки ликвидируют последствия непогоды: 9 человек погибли, в том числе ребенок
1 октября, 05:00
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октября
30 сентября, 17:35
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
30 сентября, 16:26
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
30 сентября, 13:32
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
30 сентября, 11:14
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию

Киев • УНН

 • 612 просмотра

Народный депутат Федор Вениславский объяснил, что новый закон о выезде мужчин до 22 лет за границу не влияет на мобилизацию, поскольку мобилизационный возраст начинается с 25 лет. Он отметил, что это создает возможности для получения образования и опыта за границей, что полезно для послевоенного восстановления Украины.

Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию

Народный депутат Федор Вениславский объяснил, как новый закон о выезде мужчин в возрасте до 22 лет за границу повлиял на мобилизацию и экономические процессы в Украине. По его словам, инициатива была тщательно подготовлена и поддержана всеми ключевыми органами власти, и ее эффект рассчитан на долговременное перспективное влияние. Об этом Вениславский сообщил во время брифинга, пишет УНН.

Детали

На вопрос журналистки, насколько эффективно сработал закон, Вениславский ответил: "Это постановление поддержано Президентом Украины, Министерством экономики и Министерством финансов, соответствующие просчеты были сделаны. Говоря о том, что сейчас немного увеличилось количество молодых людей от 18 до 22 лет, выехавших за границу, надо учитывать, что значительная часть уже вернулась или будет возвращаться. Это создает возможность свободно передвигаться и получать образование или профессиональный опыт за границей".

Ведем переговоры о дальнобойном оружии с США, но Украина уже наносит рф ощутимый удар собственными средствами — Вениславский01.10.25, 12:20 • 1242 просмотра

Депутат подчеркнул, что закон никоим образом не влияет на мобилизационные процессы. 

Мобилизационный возраст у нас начинается с 25 лет, поэтому никакие мобилизационные процессы не находятся под угрозой. Что касается экономики, то хотя кое-кто выезжает, это не критично, ведь мы должны строить основу для послевоенного восстановления. Молодые люди, которые получают образование и опыт за границей, вернутся и помогут восстанавливать нашу страну после войны 

– подчеркнул член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. 

Вениславский также подчеркнул, что закон позволяет гражданам свободно передвигаться и планировать свое обучение или карьеру, не создавая угрозы безопасности государства.

По его словам, те, кто находился за границей раньше, теперь могут свободно передвигаться, а те, кто выезжает сейчас, также вернутся. Никаких угроз в масштабах, которые могли бы навредить сектору безопасности и обороны, нет, а экономические процессы от этого не пострадают.

Вениславский объяснил, что такое оборонный резерв в 200 млрд грн и откуда возьмут деньги при необходимости01.10.25, 13:12 • 800 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоПолитика
Государственная граница Украины
Федор Вениславский
Министерство финансов Украины
Верховная Рада
Украина