Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
09:34 • 2130 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
06:00 • 35643 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
05:57 • 32815 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
05:47 • 26511 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
1 жовтня, 05:00 • 42987 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto
30 вересня, 17:35 • 24824 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 34502 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 62804 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
30 вересня, 11:14 • 38767 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію

Київ • УНН

 • 922 перегляди

Народний депутат Федір Веніславський пояснив, що новий закон про виїзд чоловіків до 22 років за кордон не впливає на мобілізацію, оскільки мобілізаційний вік починається з 25 років. Він зазначив, що це створює можливості для здобуття освіти та досвіду за кордоном, що є корисним для повоєнної відбудови України.

Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію

Народний депутат Федір Веніславський пояснив, як новий закон про виїзд чоловіків віком до 22 років за кордон вплинув на мобілізацію та економічні процеси в Україні. За його словами, ініціатива була ретельно підготовлена та підтримана всіма ключовими органами влади, і її ефект розрахований на довготривалий перспективний вплив. Про це Веніславський повідомив під час брифінгу, пише УНН.

Деталі

На запитання журналістки, наскільки ефективно спрацював закон, Веніславський відповів: "Ця постанова підтримана Президентом України, Міністерством економіки та Міністерством фінансів, відповідні прорахунки були зроблені. Говорячи про те, що зараз трохи збільшилась кількість молодих людей від 18 до 22 років, які виїхали за кордон, треба враховувати, що значна частина вже повернулася або буде повертатися. Це створює можливість вільно пересуватися та здобувати освіту чи професійний досвід за кордоном".

Ведемо переговори про далекобійну зброю зі США, але Україна вже завдає рф відчутний удар власними засобами — Веніславський01.10.25, 12:20 • 1312 переглядiв

Депутат підкреслив, що закон жодним чином не впливає на мобілізаційні процеси. 

Мобілізаційний вік у нас починається з 25 років, тому жодні мобілізаційні процеси не перебувають під загрозою. Що стосується економіки, то хоча дехто виїжджає, це не критично, адже ми повинні будувати підґрунтя для післявоєнної відбудови. Молоді люди, які здобувають освіту та досвід за кордоном, повернуться і допоможуть відбудовувати нашу країну після війни 

– підкреслив член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. 

Веніславський також наголосив, що закон дозволяє громадянам вільно пересуватися та планувати своє навчання чи кар’єру, не створюючи загрози безпеці держави.

За його словами, ті, хто перебував за кордоном раніше, тепер можуть вільно пересуватися, а ті, хто виїжджає зараз, також повернуться. Жодних загроз у масштабах, які могли б зашкодити сектору безпеки та оборони, немає, а економічні процеси від цього не постраждають.

Веніславський пояснив, що таке оборонний резерв у 200 млрд грн і звідки візьмуть гроші за потреби01.10.25, 13:12 • 966 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоПолітика
Державний кордон України
Федір Веніславський
Міністерство фінансів України
Верховна Рада України
Україна