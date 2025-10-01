Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію

Народний депутат Федір Веніславський пояснив, як новий закон про виїзд чоловіків віком до 22 років за кордон вплинув на мобілізацію та економічні процеси в Україні. За його словами, ініціатива була ретельно підготовлена та підтримана всіма ключовими органами влади, і її ефект розрахований на довготривалий перспективний вплив. Про це Веніславський повідомив під час брифінгу, пише УНН.

На запитання журналістки, наскільки ефективно спрацював закон, Веніславський відповів: "Ця постанова підтримана Президентом України, Міністерством економіки та Міністерством фінансів, відповідні прорахунки були зроблені. Говорячи про те, що зараз трохи збільшилась кількість молодих людей від 18 до 22 років, які виїхали за кордон, треба враховувати, що значна частина вже повернулася або буде повертатися. Це створює можливість вільно пересуватися та здобувати освіту чи професійний досвід за кордоном".

Депутат підкреслив, що закон жодним чином не впливає на мобілізаційні процеси.

Мобілізаційний вік у нас починається з 25 років, тому жодні мобілізаційні процеси не перебувають під загрозою. Що стосується економіки, то хоча дехто виїжджає, це не критично, адже ми повинні будувати підґрунтя для післявоєнної відбудови. Молоді люди, які здобувають освіту та досвід за кордоном, повернуться і допоможуть відбудовувати нашу країну після війни – підкреслив член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Веніславський також наголосив, що закон дозволяє громадянам вільно пересуватися та планувати своє навчання чи кар’єру, не створюючи загрози безпеці держави.

За його словами, ті, хто перебував за кордоном раніше, тепер можуть вільно пересуватися, а ті, хто виїжджає зараз, також повернуться. Жодних загроз у масштабах, які могли б зашкодити сектору безпеки та оборони, немає, а економічні процеси від цього не постраждають.

