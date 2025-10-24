Державна авіаційна служба України бере під контроль ситуацію з ремонтною документацією вертольотів типу Ми-8
Київ • УНН
Державна авіаційна служба України створює робочу групу для врегулювання ситуації з ремонтною документацією вертольотів Ми-8МТ(МТВ). Це рішення прийнято після передачі супроводу іноземній компанії AAL Group Ltd, яка має зв'язки з російським ОПК.
Державна авіаційна служба України вживає рішучих заходів для термінового врегулювання критичної ситуації із ремонтною документацією стратегічно важливих для України вертольотів типу Ми-8МТ(МТВ), повідомляє УНН.
Державна авіаційна служба України вирішила створити спеціальну робочу групу для напрацювання рішення щодо обрання нової компанії для супроводу ремонтної документації вертольотів типу Ми-8МТ(МТВ). Це рішення має гарантувати безперервність ремонту таких вертольотів та виконання міжнародних контрактів.
Виконуючий обов’язки голови Державіаслужби Данііл Меньшиков наголосив на надзвичайній терміновості розв'язання цього питання. За його словами, ремонтні підприємства, в умовах війни, мають працювати на повну потужність.
Ситуація із супроводом ремонтної документації вертольотів типу Ми-8МТ(МТВ) потребує нагального врегулювання, щоб українські підприємства авіабудування могли безперешкодно здійснювати ремонт вертольотів Ми-8МТ(МТВ). Це питання особливо актуальне в умовах повномасштабного вторгнення росії в Україну і необхідності підтримки економіки України
Дії виконувача обов’язки голови Державіаслужби Данііла Меньшикова стали вимушеним кроком для виправлення катастрофічного рішення вже відстороненого голови Державіаслужби Олександра Більчука. Який на початку серпня 2025 року передав супровід ремонтної документації ключових для ЗСУ вертольотів Ми-8МТ(МТВ) іноземній компанії AAL Group Ltd. Це рішення було ухвалено всупереч наявності сертифікованих вітчизняних підприємств, які успішно працюють із цим типом техніки з 2014 року.
Більчуку не завадив ухвалити це рішення навіть той факт, що ще у 2024 році Транспортне Командування Збройних сил США USTRANSCOM визнало AAL Group Ltd непридатною для співпраці.
А як з’ясувалося згодом, AAL Group Ltd, зареєстрована в офшорній юрисдикції ОАЕ, ще й має прямі зв'язки з російським ОПК. За інформацією народного депутата, члена Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федора Веніславського, кінцевими бенефіціарами AAL Group Ltd є компанія "Вертольоти Росії" з державного концерну "Ростех". А багато співробітників керівної ланки компанії мають російські паспорти.
Про ризики витоку чутливої інформації про стан української авіаційної техніки та підприємств, що є критично важливим для ворога в умовах повномасштабної війни наголосили і в "Укроборонпромі" та закликали терміново переглянути це рішення.
Тим часом Кабінет Міністрів проводить розслідування щодо рішення Олександра Більчука. Службова перевірка триватиме до 10 листопада. Експертна спільнота наполягає на тому, в цьому випадку йдеться не лише про дисциплінарну провину, а й про можливий склад злочину, який може містити ознаки державної зради або шпигунства, що вимагає негайного втручання правоохоронних органів, а не лише дисциплінарної комісії.
Тож створення робочої групи Державіаслужбою дає надію на швидке та узгоджене рішення для захисту української авіаційної галузі та підтримки економіки країни в умовах війни.