Государственная авиационная служба Украины берет под контроль ситуацию с ремонтной документацией вертолетов типа Ми-8

$41.900.14
48.550.18
ukenru
07:57 • 13489 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
07:50 • 26383 просмотра
"Коалиция желающих" собирается в Лондоне для усиления давления на рф и поддержки Украины: о чем будут говорить
07:11 • 20848 просмотра
Украина готовится к погодным контрастам: дожди в субботу и потепление в воскресенье
Эксклюзив
06:00 • 38988 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
05:49 • 19786 просмотра
Трамп давит на Путина и Зеленского для прекращения войны - посол США при НАТО
24 октября, 00:17 • 16716 просмотра
ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта
23 октября, 20:21 • 20180 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Эксклюзив
23 октября, 17:55 • 31283 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
23 октября, 17:35 • 29728 просмотра
В пятницу в ряде регионов Украины будут действовать отключения: сколько очередей будут без "света"
Эксклюзив
23 октября, 14:19 • 29876 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
5.5м/с
80%
741мм
Популярные новости
Германия стремится обезопасить дочерние компании «Роснефти» от санкций США – Reuters24 октября, 01:38 • 24567 просмотра
"Он проснулся с ножом у горла": на рэпера P. Diddy совершили покушение в тюрьме24 октября, 02:49 • 25532 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto07:30 • 20204 просмотра
Совершил сексуальное насилие над учениками и снимал детскую порнографию: на Киевщине будут судить педагога07:48 • 22464 просмотра
Колумбийские наемники в армии рф получили приказ расстреливать женщин и детей: перехват ГУРVideo09:56 • 12797 просмотра
публикации
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto11:32 • 506 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
06:00 • 38989 просмотра
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto23 октября, 14:10 • 47355 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины23 октября, 10:56 • 67695 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?23 октября, 10:10 • 60167 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Блогеры
Кир Стармер
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Польша
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto09:50 • 8184 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto07:30 • 21059 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 25439 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности23 октября, 13:31 • 29673 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto23 октября, 12:24 • 39741 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
ТикТок
Дипломатка
Facebook

Государственная авиационная служба Украины берет под контроль ситуацию с ремонтной документацией вертолетов типа Ми-8

Киев • УНН

 • 624 просмотра

Государственная авиационная служба Украины создает рабочую группу для урегулирования ситуации с ремонтной документацией вертолетов Ми-8МТ(МТВ). Это решение принято после передачи сопровождения иностранной компании AAL Group Ltd, имеющей связи с российским ОПК.

Государственная авиационная служба Украины берет под контроль ситуацию с ремонтной документацией вертолетов типа Ми-8

Государственная авиационная служба Украины принимает решительные меры для срочного урегулирования критической ситуации с ремонтной документацией стратегически важных для Украины вертолетов типа Ми-8МТ(МТВ), сообщает УНН. 

Государственная авиационная служба Украины решила создать специальную рабочую группу для выработки решения по выбору новой компании для сопровождения ремонтной документации вертолетов типа Ми-8МТ(МТВ). Это решение должно гарантировать непрерывность ремонта таких вертолетов и выполнение международных контрактов. 

Исполняющий обязанности главы Госавиаслужбы Даниил Меньшиков подчеркнул чрезвычайную срочность решения этого вопроса. По его словам, ремонтные предприятия в условиях войны должны работать на полную мощность. 

Ситуация с сопровождением ремонтной документации вертолетов типа Ми-8МТ(МТВ) требует срочного урегулирования, чтобы украинские предприятия авиастроения могли беспрепятственно осуществлять ремонт вертолетов Ми-8МТ(МТВ). Этот вопрос особенно актуален в условиях полномасштабного вторжения России в Украину и необходимости поддержки экономики Украины

- Даниил Меньшиков.

Действия исполняющего обязанности главы Госавиаслужбы Даниила Меньшикова стали вынужденным шагом для исправления катастрофического решения уже отстраненного главы Госавиаслужбы Александра Бильчука. Который в начале августа 2025 года передал сопровождение ремонтной документации ключевых для ВСУ вертолетов Ми-8МТ(МТВ) иностранной компании AAL Group Ltd. Это решение было принято вопреки наличию сертифицированных отечественных предприятий, успешно работающих с этим типом техники с 2014 года.

Бильчуку не помешал принять это решение даже тот факт, что еще в 2024 году Транспортное Командование Вооруженных сил США USTRANSCOM признало AAL Group Ltd непригодной для сотрудничества. 

А как выяснилось впоследствии, AAL Group Ltd, зарегистрированная в оффшорной юрисдикции ОАЭ, еще и имеет прямые связи с российским ОПК. По информации народного депутата, члена Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Федора Вениславского, конечными бенефициарами AAL Group Ltd является компания "Вертолеты России" из государственного концерна "Ростех". А многие сотрудники руководящего звена компании имеют российские паспорта. 

О рисках утечки чувствительной информации о состоянии украинской авиационной техники и предприятий, что является критически важным для врага в условиях полномасштабной войны подчеркнули и в "Укроборонпроме" и призвали срочно пересмотреть это решение. 

Тем временем Кабинет Министров проводит расследование относительно решения Александра Бильчука. Служебная проверка продлится до 10 ноября. Экспертное сообщество настаивает на том, что в этом случае речь идет не только о дисциплинарной вине, но и о возможном составе преступления, который может содержать признаки государственной измены или шпионажа, что требует немедленного вмешательства правоохранительных органов, а не только дисциплинарной комиссии.

Поэтому создание рабочей группы Госавиаслужбой дает надежду на быстрое и согласованное решение для защиты украинской авиационной отрасли и поддержки экономики страны в условиях войны. 

Лилия Подоляк

ЭкономикаПолитика
Техника
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Александр Бильчук
Федор Вениславский
Укроборонпром
Ми-8
Объединенные Арабские Эмираты
Украина