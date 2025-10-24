Государственная авиационная служба Украины берет под контроль ситуацию с ремонтной документацией вертолетов типа Ми-8
Киев • УНН
Государственная авиационная служба Украины создает рабочую группу для урегулирования ситуации с ремонтной документацией вертолетов Ми-8МТ(МТВ). Это решение принято после передачи сопровождения иностранной компании AAL Group Ltd, имеющей связи с российским ОПК.
Государственная авиационная служба Украины принимает решительные меры для срочного урегулирования критической ситуации с ремонтной документацией стратегически важных для Украины вертолетов типа Ми-8МТ(МТВ), сообщает УНН.
Государственная авиационная служба Украины решила создать специальную рабочую группу для выработки решения по выбору новой компании для сопровождения ремонтной документации вертолетов типа Ми-8МТ(МТВ). Это решение должно гарантировать непрерывность ремонта таких вертолетов и выполнение международных контрактов.
Исполняющий обязанности главы Госавиаслужбы Даниил Меньшиков подчеркнул чрезвычайную срочность решения этого вопроса. По его словам, ремонтные предприятия в условиях войны должны работать на полную мощность.
Ситуация с сопровождением ремонтной документации вертолетов типа Ми-8МТ(МТВ) требует срочного урегулирования, чтобы украинские предприятия авиастроения могли беспрепятственно осуществлять ремонт вертолетов Ми-8МТ(МТВ). Этот вопрос особенно актуален в условиях полномасштабного вторжения России в Украину и необходимости поддержки экономики Украины
Действия исполняющего обязанности главы Госавиаслужбы Даниила Меньшикова стали вынужденным шагом для исправления катастрофического решения уже отстраненного главы Госавиаслужбы Александра Бильчука. Который в начале августа 2025 года передал сопровождение ремонтной документации ключевых для ВСУ вертолетов Ми-8МТ(МТВ) иностранной компании AAL Group Ltd. Это решение было принято вопреки наличию сертифицированных отечественных предприятий, успешно работающих с этим типом техники с 2014 года.
Бильчуку не помешал принять это решение даже тот факт, что еще в 2024 году Транспортное Командование Вооруженных сил США USTRANSCOM признало AAL Group Ltd непригодной для сотрудничества.
А как выяснилось впоследствии, AAL Group Ltd, зарегистрированная в оффшорной юрисдикции ОАЭ, еще и имеет прямые связи с российским ОПК. По информации народного депутата, члена Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Федора Вениславского, конечными бенефициарами AAL Group Ltd является компания "Вертолеты России" из государственного концерна "Ростех". А многие сотрудники руководящего звена компании имеют российские паспорта.
О рисках утечки чувствительной информации о состоянии украинской авиационной техники и предприятий, что является критически важным для врага в условиях полномасштабной войны подчеркнули и в "Укроборонпроме" и призвали срочно пересмотреть это решение.
Тем временем Кабинет Министров проводит расследование относительно решения Александра Бильчука. Служебная проверка продлится до 10 ноября. Экспертное сообщество настаивает на том, что в этом случае речь идет не только о дисциплинарной вине, но и о возможном составе преступления, который может содержать признаки государственной измены или шпионажа, что требует немедленного вмешательства правоохранительных органов, а не только дисциплинарной комиссии.
Поэтому создание рабочей группы Госавиаслужбой дает надежду на быстрое и согласованное решение для защиты украинской авиационной отрасли и поддержки экономики страны в условиях войны.