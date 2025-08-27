"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8

Ухвалене Державіаслужбою, під керівництвом на сьогодні вже відстороненого Олександра Більчука, рішення про передачу повноважень з супроводу ремонтної документації щодо вертольотів Ми-8 приватній іноземній компанії AAL Group Ltd можна назвати - запрошенням до себе російського агента. Таку думку у коментарі УНН висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що таке рішення виглядає особливо абсурдно на тлі появи критичних публікацій, які вказують, що, наприклад, оборонні підприємства Польщі до 2022 року працювали з росіянами.

Коваленко наголосив, що, хай нам і не приємно визнавати, що наші партнери до повномасштабного вторгнення співпрацювали з рф, але це є фактом і загалом відомим. Все треба розглядати в контексті і важливим є питання - чи продовжується співпраця зараз.

Парадоксально, що ми піднімаємо гучний скандал довкола польської компанії (яка відповідно до злитих у мережу документів співпрацювала з російською оборонкою до 2022 року - ред.), а водночас самі запрошуємо до себе фактично російського агента. Не вистачало нам ще такої сумнівної компанії, яка очевидно грає не на нашому боці, і щоб вона напряму працювала з українськими підприємствами - зазначив Олександр Коваленко.

За даними відкритих джерел, AAL Group Ltd зареєстрована в ОАЕ у зоні Sharjah Airport International Free (SAIF), яка відома як офшор із податковими пільгами та конфіденційністю бенефіціарів. Компанія має сертифікацію від російського авіазаводу холдингу "Вертольоти Росії", що свідчить про її зв’язки з оборонно-промисловим комплексом рф, більше того йшлося про те, що "Ростех" може бути бенефіціаром AAL Group. Крім того, відповідна компанія а також фігурувала у "сірих" схемах ремонту вертольотів в Іраку та Афганістані А вже у 2024 році компанія оголосила про співпрацю з південноафриканською Paramount Group, яку підозрювали в постачанні зброї росії для війни проти України.

Військово-політичний оглядач вважає, що загалом ситуація, яка склалася відображає більшу проблему. Олександр Коваленко звертає увагу на те, що у випадку з польський вертолітним заводом для справедливого аналізу потрібно дивитися не лише на одну країну, а на загальну картину й аналізувати ситуацію за останні роки.

Країни, що користувалися Ми-8 чи Ми-17, фактично не мали можливості самостійно забезпечувати їх повний ремонт і модернізацію без участі росії. Це стосувалося Ліцензійних аспектів і навіть держави із власними авіабудівними та ремонтними потужностями, були змушені взаємодіяти з рф. Тому Польща не була винятком − аналогічні угоди мали Болгарія, Угорщина, а деякі держави відправляли техніку на ремонт безпосередньо в росію чи білорусь - пояснює експерт.

Тому поки офіційних доказів співпраці польської сторони з рф за час повномасштабного вторгнення немає, Олександр Коваленко підкреслює, що робити поспішні висновки не справедливо.

Що ж до внутрішньої ситуації, то саме український кейс із передачею критичних повноважень щодо авіаційної техніки компанії з потенційним "російським слідом" виглядає навіть більш тривожно. Адже мова йде не лише про економічну доцільність чи конкуренцію на ринку, а про пряму загрозу національній безпеці.

Право на супроводження ремонтної документації вертольотів типу Ми-8 прагнули отримати й українські державні підприємства з багаторічним досвідом роботи та всіма необхідними компетенціями. Разом із тим, численні звернення були фактично проігноровані Державіаслужбою та її очільником Олександром Більчуком, який наразі відсторонений від виконання посадових обов’язків через дисциплінарне провадження

Коментуючи ситуацію, колишній заступник Генерального прокурора, адвокат Олексій Баганець зазначав, що у випадку надання навмисної переваги підприємствам, пов'язаним з бізнесом та економікою країни-агресора, це можна кваліфікувати як дії, спрямовані на підрив національної безпеки нашої держави.

Серед парламентарів також лунають вимоги скасувати рішення. Народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський охарактеризував його як "антидержавне" та повідомив про звернення від свого імені до Служби безпеки України та Прем’єр-міністра щодо відсторонення керівника Державіаслужби Олександра Більчука з займаної посади.

Народний депутат Михайло Цимбалюк наголосив на економічній недоцільності та неприпустимості такого кроку у воєнний час, а його колега Юрій Здебський закликав провести детальну правову оцінку щодо рішення Державіаслужби зі сторони СБУ та Національної поліції.

Загалом експертна та політична спільнота одностайно вважає, що передача контролю над ремонтною документацією стратегічної авіатехніки компанії з російським слідом створює реальну загрозу обороноздатності та потребує негайного перегляду.