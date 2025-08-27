$41.400.03
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Госавиаслужба передала полномочия по ремонту Ми-8 иностранной компании AAL Group Ltd, которая имеет связи с российским оборонным комплексом. Эксперты считают это угрозой национальной безопасности Украины.

"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8

Принятое Госавиаслужбой под руководством ныне уже отстраненного Александра Бильчука решение о передаче полномочий по сопровождению ремонтной документации по вертолетам Ми-8 частной иностранной компании AAL Group Ltd можно назвать приглашением к себе российского агента. Такое мнение в комментарии УНН высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, заметив, что такое решение выглядит особенно абсурдно на фоне появления критических публикаций, указывающих, что, например, оборонные предприятия Польши до 2022 года работали с россиянами.

Коваленко подчеркнул, что, пусть нам и неприятно признавать, что наши партнеры до полномасштабного вторжения сотрудничали с РФ, но это является фактом и в целом известным. Все нужно рассматривать в контексте и важным является вопрос – продолжается ли сотрудничество сейчас.

Парадоксально, что мы поднимаем громкий скандал вокруг польской компании (которая согласно слитым в сеть документам сотрудничала с российской оборонкой до 2022 года – ред.), а в то же время сами приглашаем к себе фактически российского агента. Не хватало нам еще такой сомнительной компании, которая очевидно играет не на нашей стороне, и чтобы она напрямую работала с украинскими предприятиями

- отметил Александр Коваленко.

По данным открытых источников, AAL Group Ltd зарегистрирована в ОАЭ в зоне Sharjah Airport International Free (SAIF), которая известна как оффшор с налоговыми льготами и конфиденциальностью бенефициаров. Компания имеет сертификацию от российского авиазавода холдинга "Вертолеты России", что свидетельствует о ее связях с оборонно-промышленным комплексом РФ, более того речь шла о том, что "Ростех" может быть бенефициаром AAL Group. Кроме того, соответствующая компания также фигурировала в "серых" схемах ремонта вертолетов в Ираке и Афганистане. А уже в 2024 году компания объявила о сотрудничестве с южноафриканской Paramount Group, которую подозревали в поставках оружия России для войны против Украины.

Военно-политический обозреватель считает, что в целом сложившаяся ситуация отражает большую проблему. Александр Коваленко обращает внимание на то, что в случае с польским вертолетным заводом для справедливого анализа нужно смотреть не только на одну страну, а на общую картину и анализировать ситуацию за последние годы.

Страны, которые использовали Ми-8 или Ми-17, фактически не имели возможности самостоятельно обеспечивать их полный ремонт и модернизацию без участия России. Это касалось лицензионных аспектов, и даже государства с собственными авиастроительными и ремонтными мощностями были вынуждены взаимодействовать с РФ. Поэтому Польша не была исключением – аналогичные соглашения имели Болгария, Венгрия, а некоторые государства отправляли технику на ремонт непосредственно в Россию или Беларусь

- объясняет эксперт.

Поэтому пока официальных доказательств сотрудничества польской стороны с РФ за время полномасштабного вторжения нет, Александр Коваленко подчеркивает, что делать поспешные выводы несправедливо.

Что же касается внутренней ситуации, то именно украинский кейс с передачей критических полномочий по авиационной технике компании с потенциальным "российским следом" выглядит даже более тревожно. Ведь речь идет не только об экономической целесообразности или конкуренции на рынке, а о прямой угрозе национальной безопасности.

Напомним

Право на сопровождение ремонтной документации вертолетов типа Ми-8 стремились получить и украинские государственные предприятия с многолетним опытом работы и всеми необходимыми компетенциями. Вместе с тем, многочисленные обращения были фактически проигнорированы Госавиаслужбой и ее руководителем Александром Бильчуком, который сейчас отстранен от исполнения должностных обязанностей из-за дисциплинарного производства

Комментируя ситуацию, бывший заместитель Генерального прокурора, адвокат Алексей Баганец отмечал, что в случае предоставления намеренного преимущества предприятиям, связанным с бизнесом и экономикой страны-агрессора, это можно квалифицировать как действия, направленные на подрыв национальной безопасности нашего государства.

Среди парламентариев также звучат требования отменить решение. Народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский охарактеризовал его как "антигосударственное" и сообщил о обращении от своего имени в Службу безопасности Украины и Премьер-министра относительно отстранения руководителя Госавиаслужбы Александра Бильчука с занимаемой должности.

Народный депутат Михаил Цымбалюк подчеркнул экономическую нецелесообразность и недопустимость такого шага в военное время, а его коллега Юрий Здебский призвал провести детальную правовую оценку решения Госавиаслужбы со стороны СБУ и Национальной полиции.

В целом экспертное и политическое сообщество единодушно считает, что передача контроля над ремонтной документацией стратегической авиатехники компании с российским следом создает реальную угрозу обороноспособности и требует немедленного пересмотра.

Лилия Подоляк

Федор Вениславский
Беларусь
Служба безопасности Украины
Ирак
Афганистан
Ми-8
Болгария
Объединенные Арабские Эмираты
Венгрия
Украина
Польша