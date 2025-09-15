"Очевидно, що війна йде до завершення" - Веніславський

Війна поступово наближається до завершення, це підтверджують певні політичні процеси, заявив член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає УНН.

Деталі

Зараз очевидно вже, що війна йде до завершення. Це хтось визнає, хтось не визнає, але фактично ми рухаємось в цьому напрямку, вже починаються певні політичні дії в тих чи інших політичних силах, але навіть зараз коли мова йде про військових зала консолідується і приймає будь-які рішення без проблем - зазначив він.

Додамо

Однією з галузей, яка може сприяти швидкому відновленню економіки у післявоєнний період експерти називають літакобудування. За словами Веніславського необхідно відновити пільги та гарантії для авіаційної галузі, які втратили чинність з 1 січня 2025 року.

Розвиток авіації може стати драйвером української економіки, адже це не лише виробництво літаків, а й експорт технологій, створення іміджу держави на міжнародній арені. Авіаційна промисловість - це 99% високотехнологічні підприємства, які продукують конкурентну продукцію для світових ринків - підкреслив Федір Веніславський.

Він додав, що питання надання пільг і преференцій для різних галузей промисловості, зокрема й авіації, обговорюється як на загальнодержавному рівні, так і на рівні місцевого самоврядування, адже воно стосується використання земельних ділянок підприємствами в різних регіонах. На його думку, компромісні рішення мають поєднувати інтереси держави загалом, територіальних громад і авіаційної галузі, щоб створити найкращі умови для розвитку української авіації як прогресивної та конкурентоспроможної галузі на міжнародному рівні.