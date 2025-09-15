"Очевидно, що війна йде до завершення" - Веніславський
Київ • УНН
Член Комітету ВР Федір Веніславський заявив, що війна наближається до завершення, про що свідчать певні політичні процеси. Він також наголосив на важливості відновлення пільг для авіабудування, яке може стати рушієм економіки.
Війна поступово наближається до завершення, це підтверджують певні політичні процеси, заявив член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає УНН.
Деталі
Зараз очевидно вже, що війна йде до завершення. Це хтось визнає, хтось не визнає, але фактично ми рухаємось в цьому напрямку, вже починаються певні політичні дії в тих чи інших політичних силах, але навіть зараз коли мова йде про військових зала консолідується і приймає будь-які рішення без проблем
Додамо
Однією з галузей, яка може сприяти швидкому відновленню економіки у післявоєнний період експерти називають літакобудування. За словами Веніславського необхідно відновити пільги та гарантії для авіаційної галузі, які втратили чинність з 1 січня 2025 року.
Розвиток авіації може стати драйвером української економіки, адже це не лише виробництво літаків, а й експорт технологій, створення іміджу держави на міжнародній арені. Авіаційна промисловість - це 99% високотехнологічні підприємства, які продукують конкурентну продукцію для світових ринків
Він додав, що питання надання пільг і преференцій для різних галузей промисловості, зокрема й авіації, обговорюється як на загальнодержавному рівні, так і на рівні місцевого самоврядування, адже воно стосується використання земельних ділянок підприємствами в різних регіонах. На його думку, компромісні рішення мають поєднувати інтереси держави загалом, територіальних громад і авіаційної галузі, щоб створити найкращі умови для розвитку української авіації як прогресивної та конкурентоспроможної галузі на міжнародному рівні.