Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
09:58 • 7544 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 30069 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 24715 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 25893 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 32466 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 54561 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 71940 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 105068 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 87291 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
Эксклюзивы
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 30062 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 22253 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 101017 просмотра
"Очевидно, что война близится к завершению" - Вениславский

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Член Комитета ВР Федор Вениславский заявил, что война близится к завершению, о чем свидетельствуют определенные политические процессы. Он также подчеркнул важность возобновления льгот для авиастроения, которое может стать двигателем экономики.

"Очевидно, что война близится к завершению" - Вениславский

Война постепенно приближается к завершению, это подтверждают определенные политические процессы, заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает УНН.

Подробности

Сейчас очевидно уже, что война идет к завершению. Это кто-то признает, кто-то не признает, но фактически мы движемся в этом направлении, уже начинаются определенные политические действия в тех или иных политических силах, но даже сейчас, когда речь идет о военных, зал консолидируется и принимает любые решения без проблем

- отметил он.

Добавим

Одной из отраслей, которая может способствовать быстрому восстановлению экономики в послевоенный период, эксперты называют самолетостроение. По словам Вениславского, необходимо восстановить льготы и гарантии для авиационной отрасли, которые утратили силу с 1 января 2025 года.

Развитие авиации может стать драйвером украинской экономики, ведь это не только производство самолетов, но и экспорт технологий, создание имиджа государства на международной арене. Авиационная промышленность – это 99% высокотехнологичные предприятия, которые производят конкурентную продукцию для мировых рынков

- подчеркнул Федор Вениславский.

Он добавил, что вопрос предоставления льгот и преференций для различных отраслей промышленности, в том числе и авиации, обсуждается как на общегосударственном уровне, так и на уровне местного самоуправления, ведь он касается использования земельных участков предприятиями в различных регионах. По его мнению, компромиссные решения должны сочетать интересы государства в целом, территориальных общин и авиационной отрасли, чтобы создать наилучшие условия для развития украинской авиации как прогрессивной и конкурентоспособной отрасли на международном уровне.

Алена Уткина

Война в УкраинеЭкономикаПолитика
Федор Вениславский
Defence City
Верховная Рада