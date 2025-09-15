"Очевидно, что война близится к завершению" - Вениславский

Война постепенно приближается к завершению, это подтверждают определенные политические процессы, заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает УНН.

Подробности

Сейчас очевидно уже, что война идет к завершению. Это кто-то признает, кто-то не признает, но фактически мы движемся в этом направлении, уже начинаются определенные политические действия в тех или иных политических силах, но даже сейчас, когда речь идет о военных, зал консолидируется и принимает любые решения без проблем - отметил он.

Добавим

Одной из отраслей, которая может способствовать быстрому восстановлению экономики в послевоенный период, эксперты называют самолетостроение. По словам Вениславского, необходимо восстановить льготы и гарантии для авиационной отрасли, которые утратили силу с 1 января 2025 года.

Развитие авиации может стать драйвером украинской экономики, ведь это не только производство самолетов, но и экспорт технологий, создание имиджа государства на международной арене. Авиационная промышленность – это 99% высокотехнологичные предприятия, которые производят конкурентную продукцию для мировых рынков - подчеркнул Федор Вениславский.

Он добавил, что вопрос предоставления льгот и преференций для различных отраслей промышленности, в том числе и авиации, обсуждается как на общегосударственном уровне, так и на уровне местного самоуправления, ведь он касается использования земельных участков предприятиями в различных регионах. По его мнению, компромиссные решения должны сочетать интересы государства в целом, территориальных общин и авиационной отрасли, чтобы создать наилучшие условия для развития украинской авиации как прогрессивной и конкурентоспособной отрасли на международном уровне.