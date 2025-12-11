$42.280.10
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду

Київ • УНН

 • 1054 перегляди

Нардепи Федір Веніславський та Володимир Ватрас підтвердили роботу над законопроектами щодо повоєнних виборів, але Олександр Корнієнко заперечує наявність готових законодавчих ініціатив. Головними перешкодами проведення виборів є конституційна заборона під час воєнного стану та неможливість гарантувати безпеку.

У парламенті вже давно розробляються напрацювання для організації та проведення виборів після завершення війни. Народний депутат від фракції "Слуга народу", член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у коментарі УНН не виключив, що ці напрацювання можна адаптувати ці напрацювання до поточних викликів. Водночас наголосивши, що це надзвичайно складно.

Деталі

Робота над проектами щодо проведення повоєнних виборів триває вже давно. Думаю, існуючі напрацювання можна адаптувати під поточні виклики

- заявив нардеп Веніславський.

Те що робота ведеться підтвердив і нардеп, член комітету Верховної Ради України з питань правової політики Володимир Ватрас, повідомивши, що неї долучений перший віцеспікер ВР Олександр Корнієнко, який сьогодні також прокоментував позицію щодо можливості проведення виборів. Водночас він заявив про відсутність законодавчих напрацювань.

Наразі немає жодних ні законодавчих ініціатив, ні чорновиків, навіть якихось драфтів, як то кажуть, подібного законодавства, і тому це говорить про те, що над ним треба працювати, якщо ми хочемо, щоб воно з'явилося

- сказав Корнієнко.

За його словами, про створення таких документів можна говорити лише після широкого обговорення в парламенті за участі громадськості та уряду.

Такі речі, вони мають достатньо серйозне обговорення пройти в парламенті з представниками різних суспільних чи громадських організацій. Звичайно, уряд в цьому має актуально брати участь, тому що там є дуже багато питань, які саме в урядові компетенції. Відповідно такий процес, щоб його розпочати, треба, напевно, всім разом сісти, поговорити і зрозуміти, куди ми можемо далі рухатись всі разом в парламенті, розробляючи це законодавство

- підкреслив Олександр Корнієнко.

Перший заступник голови Верховної Ради України зазначив, що вибори за нинішніх умов ускладнені низкою факторів: участю військових на фронті, голосуванням громадян за кордоном, реєстром внутрішньо переміщених осіб - виборців, та неможливістю гарантувати безпеку під час голосування.

Ми не можемо гарантувати безпеку і в день виборів, і агітацію на дуже значній частині території, бо там наші селища, містечка біля лінії пролому. Треба оцінювати саме безпекові органи. Безпека організації проведення виборів – один з ключових моментів, якій наразі хвилює нардепів. Безумовно, основне питання, як забезпечити безпеку виборчого процесу, виборчих дільниць, які знаходяться на лінії зіткнення. Адже ми розуміємо можливості fpv-дронів, і ми розуміємо можливості нашого ворогу стосовно застосування балістики, а виборчі дільниці - це місця масового скупчення людей

- наголосив Ватрас.

Веніславський вважає вирішення безпекового питання практично нереальним.

Але головною юридичною перепоною залишається конституційна заборона проведення виборів під час дії воєнного стану. І змінювати Основний закон у цей період також заборонено.

В нас є Конституція. Поки діє воєнний стан, ну просто не можна навіть говорити про ці речі, тому що, власне, Конституцію не можна змінити під час воєнного стану. Це теж такий важливий момент, який треба всім згадати

- заявив Корнієнко.

Нагадаємо

Напередодні, Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність країни, наголосивши на необхідності вирішення питань безпеки та законодавчої бази. Він також закликав США та європейських партнерів допомогти забезпечити безпеку для проведення виборів.

Також Президент України Володимир Зеленський провів розмову з народними депутатами щодо проведення виборів в умовах воєнного стану. Президент очікує, що нардепи запропонують своє бачення щодо цього питання.

Євген Устименко

СуспільствоПолітика
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Федір Веніславський
Слуга народу
Верховна Рада України
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна