Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода

В парламенте уже давно разрабатываются наработки для организации и проведения выборов после завершения войны. Народный депутат от фракции "Слуга народа", член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии УНН не исключил, что эти наработки можно адаптировать к текущим вызовам. В то же время подчеркнув, что это чрезвычайно сложно.

Подробности

Работа над проектами по проведению послевоенных выборов продолжается уже давно. Думаю, существующие наработки можно адаптировать под текущие вызовы - заявил нардеп Вениславский.

То, что работа ведется, подтвердил и нардеп, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Владимир Ватрас, сообщив, что к ней приобщен первый вице-спикер ВР Александр Корниенко, который сегодня также прокомментировал позицию относительно возможности проведения выборов. В то же время он заявил об отсутствии законодательных наработок.

Сейчас нет никаких ни законодательных инициатив, ни черновиков, даже каких-то драфтов, как говорится, подобного законодательства, и поэтому это говорит о том, что над ним нужно работать, если мы хотим, чтобы оно появилось - сказал Корниенко.

По его словам, о создании таких документов можно говорить только после широкого обсуждения в парламенте с участием общественности и правительства.

Такие вещи, они должны пройти достаточно серьезное обсуждение в парламенте с представителями различных общественных или гражданских организаций. Конечно, правительство в этом должно актуально участвовать, потому что там очень много вопросов, которые именно в правительственной компетенции. Соответственно такой процесс, чтобы его начать, нужно, наверное, всем вместе сесть, поговорить и понять, куда мы можем дальше двигаться все вместе в парламенте, разрабатывая это законодательство - подчеркнул Александр Корниенко.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины отметил, что выборы в нынешних условиях осложнены рядом факторов: участием военных на фронте, голосованием граждан за рубежом, реестром внутренне перемещенных лиц - избирателей, и невозможностью гарантировать безопасность во время голосования.

Мы не можем гарантировать безопасность и в день выборов, и агитацию на очень значительной части территории, потому что там наши поселки, городки возле линии пролома. Нужно оценивать именно органы безопасности. Безопасность организации проведения выборов – один из ключевых моментов, который сейчас волнует нардепов. Безусловно, основной вопрос, как обеспечить безопасность избирательного процесса, избирательных участков, которые находятся на линии соприкосновения. Ведь мы понимаем возможности fpv-дронов, и мы понимаем возможности нашего врага относительно применения баллистики, а избирательные участки - это места массового скопления людей - подчеркнул Ватрас.

Вениславский считает решение вопроса безопасности практически нереальным.

Но главным юридическим препятствием остается конституционный запрет проведения выборов во время действия военного положения. И менять Основной закон в этот период также запрещено.

У нас есть Конституция. Пока действует военное положение, ну просто нельзя даже говорить об этих вещах, потому что, собственно, Конституцию нельзя изменить во время военного положения. Это тоже такой важный момент, который нужно всем вспомнить - заявил Корниенко.

Напомним

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности страны, подчеркнув необходимость решения вопросов безопасности и законодательной базы. Он также призвал США и европейских партнеров помочь обеспечить безопасность для проведения выборов.

Также Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с народными депутатами относительно проведения выборов в условиях военного положения. Президент ожидает, что нардепы предложат свое видение по этому вопросу.