$41.250.03
48.380.22
ukenru
Ексклюзив
15:59 • 70 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
14:25 • 2930 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 34524 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 60871 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 53952 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 33984 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 29323 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 28119 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 40038 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 58500 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1м/с
45%
752мм
Популярнi новини
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22 • 37666 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 28671 перегляди
Удари по нафтопереробних заводах рф сприяють прибутковості відповідної галузі у США - Reuters9 вересня, 08:15 • 7964 перегляди
Порошенко ставить рекорди в збагаченні – лише за серпень задекларував майже 1 млрд: до війни він таку суму заробляв за 6 років12:18 • 9464 перегляди
Відзавтра українцям на ТОТ, які не отримали паспорти рф, загрожує примусова депортація - ЦПД12:18 • 5648 перегляди
Публікації
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Ексклюзив
15:59 • 68 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22 • 37807 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 60866 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 53948 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo8 вересня, 15:42 • 58496 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Йонас Гахр Сторе
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Індія
Непал
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 28766 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 30578 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 29482 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 98624 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 55414 перегляди
Актуальне
The Washington Post
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Тимчасово відсторонений керівник Державіаслужби передав право супроводу ремонту вертольотів Ми-8МТВ компанії AAL Group Ltd, яку пов'язують з російським оборонно-промисловим комплексом. Це створює ризики для національної безпеки, що може бути ознакою злочинів проти основ національної безпеки.

Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт

Передача Олександром Більчуком, тимчасово відстороненим керівником Державної авіаційної служби України, права супроводу ремонтної документації для бойових вертольотів типу Ми-8МТВ іноземній компанії AAL Group Ltd, яку пов’язують із російським оборонно-промисловим комплексом, створює ризики для національної безпеки України, що виходять за межі адміністративної помилки. На цьому в ексклюзивному коментарі для УНН наголосив юрист Олег Шрам.

Якщо представники країни-агресора дійсно отримали доступ до чутливої інформації – то це питання ознак злочинів проти основ національної безпеки. Службове розслідування може стати підставою для початку кримінального провадження. Або ж кримінальне провадження може бути паралельно зі службовим розслідуванням

– зазначив Шрам. 

Він також додав, що можливе звільнення Олександра Більчука з посади може бути радше політичною або дисциплінарною мірою і саме по собі не тягне за собою жодних юридичних наслідків. Реальна відповідальність може настати лише у випадку відкриття та проведення досудового розслідування, під час якого уповноважені органи мають зареєструвати кримінальне провадження, встановити наявність ознак злочину та передати матеріали до суду.

Якщо це злочин проти основної національної безпеки, то це, відповідно, Служба безпеки України. Якщо там є якась корупційна складова, залежно від суб'єкта, то це або антикорупційне бюро, або інші правоохоронні органи. Якщо це державне підприємство, державні кошти, суми, то відповідно, скоріш за все, там підзвітність НАБУ 

– констатував Шрам.

Що сталося

На початку серпня Державіаслужба під керівництвом Олександра Більчука надала право супроводу ремонтної документації для вертольотів типу Ми-8МТВ приватній компанії AAL Group Ltd, зареєстрованій в ОАЕ. При цьому назву компанії відомство публічно не вказувало, її встановили журналісти за супровідними документами.

За даними ЗМІ, кінцевим бенефіціаром AAL Group Ltd може бути структура "Вертольоти Росії", що входить до складу концерну "Ростех". У результаті цього рішення українські авіаремонтні підприємства, які обслуговують бойові гелікоптери для ЗСУ та силових структур, змушені погоджувати свої роботи з іноземною компанією, що має ознаки зв’язку з державою-агресором.

Реакція

Після публічного розголосу Кабмін тимчасово відсторонив Більчука та розпочав службове розслідування. Ситуацію перевіряє Служба безпеки України. А у парламенті обговорюють створення Тимчасової слідчої комісії. До цього закликав народний депутат Федір Веніславський з трибуни Верховної Ради, він також заявив про те, що топ-менеджмент цієї компанії має російські паспорти.

Тим часом, в "Укроборонпромі" попередили про ризики витоку чутливої інформації. А профільні експерти нагадали, що в Україні є сертифіковані державні підприємства з багаторічним досвідом ремонту Ми-8, однак їхні пропозиції були проігноровані, і перевагу надали іноземній офшорній компанії.

Лілія Подоляк

ПолітикаНовини СвітуПублікації
Олександр Більчук
Федір Веніславський
Укроборонпром
Національне антикорупційне бюро України
Служба безпеки України
Верховна Рада України
Збройні сили України
Україна