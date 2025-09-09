Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт

Передача Олександром Більчуком, тимчасово відстороненим керівником Державної авіаційної служби України, права супроводу ремонтної документації для бойових вертольотів типу Ми-8МТВ іноземній компанії AAL Group Ltd, яку пов’язують із російським оборонно-промисловим комплексом, створює ризики для національної безпеки України, що виходять за межі адміністративної помилки. На цьому в ексклюзивному коментарі для УНН наголосив юрист Олег Шрам.

Якщо представники країни-агресора дійсно отримали доступ до чутливої інформації – то це питання ознак злочинів проти основ національної безпеки. Службове розслідування може стати підставою для початку кримінального провадження. Або ж кримінальне провадження може бути паралельно зі службовим розслідуванням – зазначив Шрам.

Він також додав, що можливе звільнення Олександра Більчука з посади може бути радше політичною або дисциплінарною мірою і саме по собі не тягне за собою жодних юридичних наслідків. Реальна відповідальність може настати лише у випадку відкриття та проведення досудового розслідування, під час якого уповноважені органи мають зареєструвати кримінальне провадження, встановити наявність ознак злочину та передати матеріали до суду.

Якщо це злочин проти основної національної безпеки, то це, відповідно, Служба безпеки України. Якщо там є якась корупційна складова, залежно від суб'єкта, то це або антикорупційне бюро, або інші правоохоронні органи. Якщо це державне підприємство, державні кошти, суми, то відповідно, скоріш за все, там підзвітність НАБУ – констатував Шрам.

Що сталося

На початку серпня Державіаслужба під керівництвом Олександра Більчука надала право супроводу ремонтної документації для вертольотів типу Ми-8МТВ приватній компанії AAL Group Ltd, зареєстрованій в ОАЕ. При цьому назву компанії відомство публічно не вказувало, її встановили журналісти за супровідними документами.

За даними ЗМІ, кінцевим бенефіціаром AAL Group Ltd може бути структура "Вертольоти Росії", що входить до складу концерну "Ростех". У результаті цього рішення українські авіаремонтні підприємства, які обслуговують бойові гелікоптери для ЗСУ та силових структур, змушені погоджувати свої роботи з іноземною компанією, що має ознаки зв’язку з державою-агресором.

Реакція

Після публічного розголосу Кабмін тимчасово відсторонив Більчука та розпочав службове розслідування. Ситуацію перевіряє Служба безпеки України. А у парламенті обговорюють створення Тимчасової слідчої комісії. До цього закликав народний депутат Федір Веніславський з трибуни Верховної Ради, він також заявив про те, що топ-менеджмент цієї компанії має російські паспорти.

Тим часом, в "Укроборонпромі" попередили про ризики витоку чутливої інформації. А профільні експерти нагадали, що в Україні є сертифіковані державні підприємства з багаторічним досвідом ремонту Ми-8, однак їхні пропозиції були проігноровані, і перевагу надали іноземній офшорній компанії.