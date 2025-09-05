Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?

$41.350.02
48.130.07
ukenru
Ексклюзив
08:58 • 9962 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
08:28 • 16255 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
08:19 • 15120 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 27382 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 31633 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 48021 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 40305 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 40876 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 41198 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 31242 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.6м/с
36%
755мм
Популярнi новини
"Ми ведемо дуже хороший діалог": Трамп має намір поговорити з путіним після розмови із ЗеленськимVideo5 вересня, 02:33 • 20343 перегляди
Ілона Маска запросили на саміт до Білого дому: що відповів мільярдер06:58 • 7432 перегляди
Будуть законними цілями в Україні: путін пригрозив НАТО07:27 • 5896 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці07:47 • 17004 перегляди
У Білому домі повідомили про важливий виступ Трампа: про що говоритиме07:57 • 17182 перегляди
Публікації
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo12:22 • 72 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці07:47 • 17230 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo5 вересня, 06:13 • 27384 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 25464 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 57684 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніу Кошта
Віктор Орбан
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Польща
Ужгород
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 22506 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 57684 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 22912 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 28143 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 29874 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Financial Times
ChatGPT
Шахед-136
С-300

Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Очільника Державіаслужби Олександра Більчука тимчасово відсторонено через рішення про передачу ремонту вертольотів Ми-8 іноземній компанії з російськими зв'язками. Його фінансові успіхи та сумнівні угоди викликають питання щодо прозорості та можливого впливу країни-агресора.

Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?

Фінансові успіхи родини, "випадкові" вигідні угоди, давні контакти з російськими бізнесменами й неоднозначні рішення на стратегічному рівні − образ тимчасово відстороненого очільника Державіаслужби Олександра Більчука викликає чимало запитань. І ці питання стосуються не лише прозорості статків, а й можливого впливу країни-агресора на ключову сферу української безпеки.

Скандальне рішення Державіаслужби

На початку серпня 2025 року авіаційна галузь України забила на сполох через рішення Державної авіаційної служби України надати право супроводу ремонтної документації вертольотів Ми-8 приватній іноземній компанії AAL Group Ltd. Компанія зареєстрована в ОАЕ, за даними з відкритих джерел, має чинні сертифікати російських вертолітних заводів та веде активну торгівлю з компаніями РФ. Співпраця з окремими партнерами настільки успішна, що менеджмент AAL Group Ltd надсилав лист-вдячності російським стейкхолдерам за "відданий і бездоганний сервіс, швидкий зворотний зв’язок і оперативне реагування на всі відправки". У 2024 році, розширюючи свій потенціал, AAL Group Ltd розпочала спільні проєкти з південноафриканською Paramount Group, яку ЗМІ підозрювали у постачанні військової техніки до рф, що згодом використовувалася проти України.

Сукупність цих факторів спричинила гостру суспільну реакцію, адже раніше право супроводу ремонтної документації вертольотів Ми-8 Служба безпеки України рекомендувала надати українському державному підприємству. На цьому тлі вибір приватної іноземної компанії, до того ж із потенційними ризиками, не виглядає ефективним рішенням. Народні депутати з Комітету ВРУ з питань нацбезпеки назвали рішення Державіаслужби "антидержавним" і закликали його скасувати, ініціювавши перевірки та публічні пояснення від регулятора. Експерти безпеки й галузеві аналітики попередили про ризики технічної залежності та можливі санкційні/експортні порушення, наполягаючи на прозорій процедурі й поверненні контролю державному підприємству.

У звʼязку з широким резонансом Кабмін тимчасово відсторонив Більчука від виконання обовʼязків керівника Державіаслужби, а щодо його рішення проводиться службове розслідування. Окрім того: відповідну перевірку проводить Служба безпеки України.

Зважаючи на всі обставини, окремої уваги потребує персона тимчасово відстороненого керівника Державної авіаційної служби Олександра Більчука − саме на ньому донедавна була зосереджена управлінська відповідальність за ухвалені рішення, їхню прозорість і відповідність інтересам національної безпеки.

Як живе Олександр Більчук, який очолював Державіаслужбу

Олександр Більчук − 47-річний киянин, одружений із Тетяною Більчук; разом виховують сина Андрія та доньку Софію. У 2000 році він закінчив Київський міжнародний університет цивільної авіації. Після навчання працював у Державному департаменті авіаційного транспорту, згодом − у Державній службі з нагляду за забезпеченням безпеки авіації та Державній авіаційній адміністрації.

Від 2011 року його кар’єра пов’язана з Державіаслужбою: спершу – на посадах у департаменті льотної придатності повітряних суден і сертифікації типу, а у березні 2016-го Олександр Більчук очолив відомство і відтоді керує ним уже дев’ять років. Втім за цей період Державіаслужбу важко віднести до лідерів змін, тоді як особистий розвиток і фінансовий стан її очільника демонструють стале зростання.

Варто відзначити, що до початку роботи в Державіаслужбі Олександр Більчук працював у державних установах, а його дружина Тетяна – викладач вищої категорії Київського фахового коледжу туризму та готельного господарства.

У 2016 році – перший рік Більчука на посаді Голови Державіаслужби, родина вже володіла доволі відчутними активами: понад 200 тис. грн, 83 тис. USD та близько 5 тис. EUR заощаджень, дві квартири (29,3 м² та 92,1 м²), гараж (38,5 м²) та два автомобілі – Volkswagen Tiguan (2011 р.в.) та Honda Jazz (2010 р.в.). У декларації не зазначено вартість автівок, однак рік набуття родиною права власності на них збігається з роком випуску авто. За даними відкритих джерел, тоді ціна моделей становила щонайменше 23 тис. та 15 тис. USD відповідно.

Фактично активи подружжя значно перевищували типовий рівень забезпеченості для сім’ї державного службовця й викладача.

Впродовж наступних років відповідно до поданих декларацій Олександр Більчук в середньому отримував заробітну плату в розмірі близько 1,27 млн. грн/рік, його дружина Тетяна − в середньому 205 тис. грн/рік.

Розглянемо операції з нерухомим майном. У 2018 році квартира площею 29,3 м² була продана за 694 843 грн (≈25 тис. USD за середнім курсом НБУ того року). У червні 2020 року придбано квартиру площею 47,4 м² за 1 352 628 грн (≈50 тис. USD за курсом НБУ). Фактично для придбання нової квартири після продажу меншої потрібно було докласти із наявних заощаджень близько 25 тис. USD.

Крім того, у 2021 році Більчук задекларував передачу сину готівкових коштів у сумі 2 млн грн (≈73 тис. USD за середнім курсом НБУ того року). І цього ж року у декларації промайнула квартира на 65 м², як об'єкт, не прийнятий в експлуатацію, власником якого значився син Олександра Більчука − Андрій. У всіх подальших деклараціях батька за 2022-2024 роки про неї більше не згадується.

Операції з рухомим майном теж доволі цікаві.  Honda Jazz 2010 р.в., якою володіла родина Більчуків у червні 2019 року замінили нову Honda HR-V (756 тис. грн та ≈26,4 тис. USD за курсом НБУ на дату покупки авто). Згодом продали і Volkswagen Tiguan 2011 р.в. (285 тис. ≈28,6 тис. USD за курсом НБУ на дату продажу авто). А вже у 2024 році Олександр Більчук придбав Infiniti Q50 2019 р.в. за 200 тис. грн (≈5 тис. USD за курсом НБУ на дату покупки авто). При цьому, за даними платформи "AUTO.RIA" ринкова ціна такого авто, залежно від стану та технічних характеристик, за найнижчими оцінками стартувала від 15-16 тис. USD.

Процеси купівлі-продажу автомобілів і квартир у родини Більчуків виглядають дещо дивно. Адже знайти авто, яке на ринку коштує 15 тисяч доларів, а придбати його за 5 тисяч − удача, яка випадає далеко не кожному. Водночас можна припустити, що ці угоди балансувалися за рахунок наявних на старті заощаджень. У такому випадку фінансова "подушка безпеки" мала б поступово зменшуватися − саме так подумали б більшість із нас. Однак у випадку родини Більчуків ситуація виглядає протилежною: навіть офіційно задекларовані заощадження в доларах та євро за роки очільництва Державіаслужби Олександром Більчуком не зменшилися, а навпаки − зростали.

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітикаПублікації
Олександр Більчук
Бюро економічної безпеки України
Служба безпеки України
Об'єднані Арабські Емірати
Україна
Київ