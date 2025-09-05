Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?

$41.350.02
48.130.07
ukenru
Эксклюзив
08:58 • 10941 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
08:28 • 18715 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
08:19 • 16975 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 30628 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 33175 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 48780 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 40935 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 41166 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 41423 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 31319 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
40%
754мм
Популярные новости
Илона Маска пригласили на саммит в Белый дом: что ответил миллиардер06:58 • 10077 просмотра
Будут законными целями в Украине: путин пригрозил НАТО07:27 • 8584 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы07:47 • 19801 просмотра
В Белом доме сообщили о важном выступлении Трампа: о чем будет говорить07:57 • 18538 просмотра
ЕС не возобновит закупки российских энергоресурсов даже после мира в Украине - еврокомиссар10:18 • 6582 просмотра
публикации
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo12:22 • 2786 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы07:47 • 20197 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto5 сентября, 06:13 • 30638 просмотра
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть4 сентября, 18:50 • 27036 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 60187 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Антониу Кошта
Виктор Орбан
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Польша
Ужгород
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 23552 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 60181 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 23818 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 29023 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 30710 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Financial Times
ЧатГПТ
Шахед-136
Ракетная система С-300

Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?

Киев • УНН

 • 2830 просмотра

Глава Госавиаслужбы Александр Бильчук временно отстранен из-за решения о передаче ремонта вертолетов Ми-8 иностранной компании с российскими связями. Его финансовые успехи и сомнительные сделки вызывают вопросы относительно прозрачности и возможного влияния страны-агрессора.

Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?

Финансовые успехи семьи, «случайные» выгодные сделки, давние контакты с российскими бизнесменами и неоднозначные решения на стратегическом уровне – образ временно отстраненного главы Госавиаслужбы Александра Бильчука вызывает немало вопросов. И эти вопросы касаются не только прозрачности состояния, но и возможного влияния страны-агрессора на ключевую сферу украинской безопасности.

Скандальное решение Госавиаслужбы

В начале августа 2025 года авиационная отрасль Украины забила тревогу из-за решения Государственной авиационной службы Украины предоставить право сопровождения ремонтной документации вертолетов Ми-8 частной иностранной компании AAL Group Ltd. Компания зарегистрирована в ОАЭ, по данным из открытых источников, имеет действующие сертификаты российских вертолетных заводов и ведет активную торговлю с компаниями РФ. Сотрудничество с отдельными партнерами настолько успешно, что менеджмент AAL Group Ltd отправлял письмо-благодарность российским стейкхолдерам за «преданный и безупречный сервис, быструю обратную связь и оперативное реагирование на все отправки». В 2024 году, расширяя свой потенциал, AAL Group Ltd начала совместные проекты с южноафриканской Paramount Group, которую СМИ подозревали в поставках военной техники в РФ, которая впоследствии использовалась против Украины.

Совокупность этих факторов вызвала острую общественную реакцию, ведь ранее право сопровождения ремонтной документации вертолетов Ми-8 Служба безопасности Украины рекомендовала предоставить украинскому государственному предприятию. На этом фоне выбор частной иностранной компании, к тому же с потенциальными рисками, не выглядит эффективным решением. Народные депутаты из Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности назвали решение Госавиаслужбы «антигосударственным» и призвали его отменить, инициировав проверки и публичные объяснения от регулятора. Эксперты безопасности и отраслевые аналитики предупредили о рисках технической зависимости и возможных санкционных/экспортных нарушениях, настаивая на прозрачной процедуре и возвращении контроля государственному предприятию.

В связи с широким резонансом Кабмин временно отстранил Бильчука от исполнения обязанностей руководителя Госавиаслужбы, а по его решению проводится служебное расследование. Кроме того: соответствующую проверку проводит Служба безопасности Украины.

Учитывая все обстоятельства, отдельного внимания требует персона временно отстраненного руководителя Государственной авиационной службы Александра Бильчука – именно на нем до недавнего времени была сосредоточена управленческая ответственность за принятые решения, их прозрачность и соответствие интересам национальной безопасности.

Как живет Александр Бильчук, возглавлявший Госавиаслужбу

Александр Бильчук – 47-летний киевлянин, женат на Татьяне Бильчук; вместе воспитывают сына Андрея и дочь Софию. В 2000 году он окончил Киевский международный университет гражданской авиации. После учебы работал в Государственном департаменте авиационного транспорта, впоследствии – в Государственной службе по надзору за обеспечением безопасности авиации и Государственной авиационной администрации.

С 2011 года его карьера связана с Госавиаслужбой: сначала – на должностях в департаменте летной годности воздушных судов и сертификации типа, а в марте 2016-го Александр Бильчук возглавил ведомство и с тех пор руководит им уже девять лет. Впрочем, за этот период Госавиаслужбу трудно отнести к лидерам изменений, тогда как личное развитие и финансовое состояние ее руководителя демонстрируют устойчивый рост.

Стоит отметить, что до начала работы в Госавиаслужбе Александр Бильчук работал в государственных учреждениях, а его жена Татьяна – преподаватель высшей категории Киевского профессионального колледжа туризма и гостиничного хозяйства.

В 2016 году – первый год Бильчука на посту Главы Госавиаслужбы, семья уже владела довольно ощутимыми активами: более 200 тыс. грн, 83 тыс. USD и около 5 тыс. EUR сбережений, две квартиры (29,3 м² и 92,1 м²), гараж (38,5 м²) и два автомобиля – Volkswagen Tiguan (2011 г.в.) и Honda Jazz (2010 г.в.). В декларации не указана стоимость автомобилей, однако год приобретения семьей права собственности на них совпадает с годом выпуска авто. По данным открытых источников, тогда цена моделей составляла не менее 23 тыс. и 15 тыс. USD соответственно.

Фактически активы супругов значительно превышали типичный уровень обеспеченности для семьи государственного служащего и преподавателя.

В течение следующих лет согласно поданным декларациям Александр Бильчук в среднем получал заработную плату в размере около 1,27 млн. грн/год, его жена Татьяна – в среднем 205 тыс. грн/год.

Рассмотрим операции с недвижимым имуществом. В 2018 году квартира площадью 29,3 м² была продана за 694 843 грн (≈25 тыс. USD по среднему курсу НБУ того года). В июне 2020 года приобретена квартира площадью 47,4 м² за 1 352 628 грн (≈50 тыс. USD по курсу НБУ). Фактически для приобретения новой квартиры после продажи меньшей нужно было доложить из имеющихся сбережений около 25 тыс. USD.

Кроме того, в 2021 году Бильчук задекларировал передачу сыну наличных средств в сумме 2 млн грн (≈73 тыс. USD по среднему курсу НБУ того года). И в этом же году в декларации промелькнула квартира на 65 м², как объект, не принятый в эксплуатацию, владельцем которого значился сын Александра Бильчука – Андрей. Во всех последующих декларациях отца за 2022-2024 годы о ней больше не упоминается.

Операции с движимым имуществом тоже довольно интересны. Honda Jazz 2010 г.в., которой владела семья Бильчуков в июне 2019 года заменили на новую Honda HR-V (756 тыс. грн и ≈26,4 тыс. USD по курсу НБУ на дату покупки авто). Впоследствии продали и Volkswagen Tiguan 2011 г.в. (285 тыс. ≈28,6 тыс. USD по курсу НБУ на дату продажи авто). А уже в 2024 году Александр Бильчук приобрел Infiniti Q50 2019 г.в. за 200 тыс. грн (≈5 тыс. USD по курсу НБУ на дату покупки авто). При этом, по данным платформы «AUTO.RIA» рыночная цена такого авто, в зависимости от состояния и технических характеристик, по самым низким оценкам стартовала от 15-16 тыс. USD.

Процессы купли-продажи автомобилей и квартир у семьи Бильчуков выглядят несколько странно. Ведь найти авто, которое на рынке стоит 15 тысяч долларов, а приобрести его за 5 тысяч – удача, которая выпадает далеко не каждому. В то же время можно предположить, что эти сделки балансировались за счет имеющихся на старте сбережений. В таком случае финансовая «подушка безопасности» должна была бы постепенно уменьшаться – именно так подумало бы большинство из нас. Однако в случае семьи Бильчуков ситуация выглядит противоположной: даже официально задекларированные сбережения в долларах и евро за годы руководства Госавиаслужбой Александром Бильчуком не уменьшились, а наоборот – росли.

Лилия Подоляк

ЭкономикаПолитикапубликации
Александр Бильчук
Бюро экономической безопасности Украины
Служба безопасности Украины
Объединенные Арабские Эмираты
Украина
Киев