Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?

Финансовые успехи семьи, «случайные» выгодные сделки, давние контакты с российскими бизнесменами и неоднозначные решения на стратегическом уровне – образ временно отстраненного главы Госавиаслужбы Александра Бильчука вызывает немало вопросов. И эти вопросы касаются не только прозрачности состояния, но и возможного влияния страны-агрессора на ключевую сферу украинской безопасности.

Скандальное решение Госавиаслужбы

В начале августа 2025 года авиационная отрасль Украины забила тревогу из-за решения Государственной авиационной службы Украины предоставить право сопровождения ремонтной документации вертолетов Ми-8 частной иностранной компании AAL Group Ltd. Компания зарегистрирована в ОАЭ, по данным из открытых источников, имеет действующие сертификаты российских вертолетных заводов и ведет активную торговлю с компаниями РФ. Сотрудничество с отдельными партнерами настолько успешно, что менеджмент AAL Group Ltd отправлял письмо-благодарность российским стейкхолдерам за «преданный и безупречный сервис, быструю обратную связь и оперативное реагирование на все отправки». В 2024 году, расширяя свой потенциал, AAL Group Ltd начала совместные проекты с южноафриканской Paramount Group, которую СМИ подозревали в поставках военной техники в РФ, которая впоследствии использовалась против Украины.

Совокупность этих факторов вызвала острую общественную реакцию, ведь ранее право сопровождения ремонтной документации вертолетов Ми-8 Служба безопасности Украины рекомендовала предоставить украинскому государственному предприятию. На этом фоне выбор частной иностранной компании, к тому же с потенциальными рисками, не выглядит эффективным решением. Народные депутаты из Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности назвали решение Госавиаслужбы «антигосударственным» и призвали его отменить, инициировав проверки и публичные объяснения от регулятора. Эксперты безопасности и отраслевые аналитики предупредили о рисках технической зависимости и возможных санкционных/экспортных нарушениях, настаивая на прозрачной процедуре и возвращении контроля государственному предприятию.

В связи с широким резонансом Кабмин временно отстранил Бильчука от исполнения обязанностей руководителя Госавиаслужбы, а по его решению проводится служебное расследование. Кроме того: соответствующую проверку проводит Служба безопасности Украины.

Учитывая все обстоятельства, отдельного внимания требует персона временно отстраненного руководителя Государственной авиационной службы Александра Бильчука – именно на нем до недавнего времени была сосредоточена управленческая ответственность за принятые решения, их прозрачность и соответствие интересам национальной безопасности.

Как живет Александр Бильчук, возглавлявший Госавиаслужбу

Александр Бильчук – 47-летний киевлянин, женат на Татьяне Бильчук; вместе воспитывают сына Андрея и дочь Софию. В 2000 году он окончил Киевский международный университет гражданской авиации. После учебы работал в Государственном департаменте авиационного транспорта, впоследствии – в Государственной службе по надзору за обеспечением безопасности авиации и Государственной авиационной администрации.

С 2011 года его карьера связана с Госавиаслужбой: сначала – на должностях в департаменте летной годности воздушных судов и сертификации типа, а в марте 2016-го Александр Бильчук возглавил ведомство и с тех пор руководит им уже девять лет. Впрочем, за этот период Госавиаслужбу трудно отнести к лидерам изменений, тогда как личное развитие и финансовое состояние ее руководителя демонстрируют устойчивый рост.

Стоит отметить, что до начала работы в Госавиаслужбе Александр Бильчук работал в государственных учреждениях, а его жена Татьяна – преподаватель высшей категории Киевского профессионального колледжа туризма и гостиничного хозяйства.

В 2016 году – первый год Бильчука на посту Главы Госавиаслужбы, семья уже владела довольно ощутимыми активами: более 200 тыс. грн, 83 тыс. USD и около 5 тыс. EUR сбережений, две квартиры (29,3 м² и 92,1 м²), гараж (38,5 м²) и два автомобиля – Volkswagen Tiguan (2011 г.в.) и Honda Jazz (2010 г.в.). В декларации не указана стоимость автомобилей, однако год приобретения семьей права собственности на них совпадает с годом выпуска авто. По данным открытых источников, тогда цена моделей составляла не менее 23 тыс. и 15 тыс. USD соответственно.

Фактически активы супругов значительно превышали типичный уровень обеспеченности для семьи государственного служащего и преподавателя.

В течение следующих лет согласно поданным декларациям Александр Бильчук в среднем получал заработную плату в размере около 1,27 млн. грн/год, его жена Татьяна – в среднем 205 тыс. грн/год.

Рассмотрим операции с недвижимым имуществом. В 2018 году квартира площадью 29,3 м² была продана за 694 843 грн (≈25 тыс. USD по среднему курсу НБУ того года). В июне 2020 года приобретена квартира площадью 47,4 м² за 1 352 628 грн (≈50 тыс. USD по курсу НБУ). Фактически для приобретения новой квартиры после продажи меньшей нужно было доложить из имеющихся сбережений около 25 тыс. USD.

Кроме того, в 2021 году Бильчук задекларировал передачу сыну наличных средств в сумме 2 млн грн (≈73 тыс. USD по среднему курсу НБУ того года). И в этом же году в декларации промелькнула квартира на 65 м², как объект, не принятый в эксплуатацию, владельцем которого значился сын Александра Бильчука – Андрей. Во всех последующих декларациях отца за 2022-2024 годы о ней больше не упоминается.

Операции с движимым имуществом тоже довольно интересны. Honda Jazz 2010 г.в., которой владела семья Бильчуков в июне 2019 года заменили на новую Honda HR-V (756 тыс. грн и ≈26,4 тыс. USD по курсу НБУ на дату покупки авто). Впоследствии продали и Volkswagen Tiguan 2011 г.в. (285 тыс. ≈28,6 тыс. USD по курсу НБУ на дату продажи авто). А уже в 2024 году Александр Бильчук приобрел Infiniti Q50 2019 г.в. за 200 тыс. грн (≈5 тыс. USD по курсу НБУ на дату покупки авто). При этом, по данным платформы «AUTO.RIA» рыночная цена такого авто, в зависимости от состояния и технических характеристик, по самым низким оценкам стартовала от 15-16 тыс. USD.

Процессы купли-продажи автомобилей и квартир у семьи Бильчуков выглядят несколько странно. Ведь найти авто, которое на рынке стоит 15 тысяч долларов, а приобрести его за 5 тысяч – удача, которая выпадает далеко не каждому. В то же время можно предположить, что эти сделки балансировались за счет имеющихся на старте сбережений. В таком случае финансовая «подушка безопасности» должна была бы постепенно уменьшаться – именно так подумало бы большинство из нас. Однако в случае семьи Бильчуков ситуация выглядит противоположной: даже официально задекларированные сбережения в долларах и евро за годы руководства Госавиаслужбой Александром Бильчуком не уменьшились, а наоборот – росли.