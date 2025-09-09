$41.250.03
16:05 • 248 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
15:59 • 672 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
14:25 • 3290 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 34731 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопровод
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 61173 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дрона
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 54172 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимости
9 сентября, 06:31 • 34140 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 29409 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 28211 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 40118 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
публикации
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт

Киев • УНН

 • 678 просмотра

Временно отстраненный руководитель Госавиаслужбы передал право сопровождения ремонта вертолетов Ми-8МТВ компании AAL Group Ltd, которую связывают с российским оборонно-промышленным комплексом. Это создает риски для национальной безопасности, что может быть признаком преступлений против основ национальной безопасности.

Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт

Передача Александром Бильчуком, временно отстраненным руководителем Государственной авиационной службы Украины, права сопровождения ремонтной документации для боевых вертолетов типа Ми-8МТВ иностранной компании AAL Group Ltd, которую связывают с российским оборонно-промышленным комплексом, создает риски для национальной безопасности Украины, выходящие за пределы административной ошибки. Это в эксклюзивном комментарии для УНН подчеркнул юрист Олег Шрам.

Если представители страны-агрессора действительно получили доступ к чувствительной информации – то это вопрос признаков преступлений против основ национальной безопасности. Служебное расследование может стать основанием для начала уголовного производства. Или же уголовное производство может быть параллельно со служебным расследованием

– отметил Шрам. 

Он также добавил, что возможное увольнение Александра Бильчука с должности может быть скорее политической или дисциплинарной мерой и само по себе не влечет за собой никаких юридических последствий. Реальная ответственность может наступить только в случае открытия и проведения досудебного расследования, во время которого уполномоченные органы должны зарегистрировать уголовное производство, установить наличие признаков преступления и передать материалы в суд.

Если это преступление против основной национальной безопасности, то это, соответственно, Служба безопасности Украины. Если там есть какая-то коррупционная составляющая, в зависимости от субъекта, то это либо антикоррупционное бюро, либо другие правоохранительные органы. Если это государственное предприятие, государственные средства, суммы, то соответственно, скорее всего, там подотчетность НАБУ 

– констатировал Шрам.

Что произошло

В начале августа Госавиаслужба под руководством Александра Бильчука предоставила право сопровождения ремонтной документации для вертолетов типа Ми-8МТВ частной компании AAL Group Ltd, зарегистрированной в ОАЭ. При этом название компании ведомство публично не указывало, ее установили журналисты по сопроводительным документам.

По данным СМИ, конечным бенефициаром AAL Group Ltd может быть структура "Вертолеты России", входящая в состав концерна "Ростех". В результате этого решения украинские авиаремонтные предприятия, обслуживающие боевые вертолеты для ВСУ и силовых структур, вынуждены согласовывать свои работы с иностранной компанией, имеющей признаки связи с государством-агрессором.

Реакция

После публичной огласки Кабмин временно отстранил Бильчука и начал служебное расследование. Ситуацию проверяет Служба безопасности Украины. А в парламенте обсуждают создание Временной следственной комиссии. К этому призвал народный депутат Федор Вениславский с трибуны Верховной Рады, он также заявил о том, что топ-менеджмент этой компании имеет российские паспорта.

Тем временем, в "Укроборонпроме" предупредили о рисках утечки чувствительной информации. А профильные эксперты напомнили, что в Украине есть сертифицированные государственные предприятия с многолетним опытом ремонта Ми-8, однако их предложения были проигнорированы, и предпочтение отдали иностранной оффшорной компании.

Лилия Подоляк

