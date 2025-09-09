Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
Киев • УНН
Временно отстраненный руководитель Госавиаслужбы передал право сопровождения ремонта вертолетов Ми-8МТВ компании AAL Group Ltd, которую связывают с российским оборонно-промышленным комплексом. Это создает риски для национальной безопасности, что может быть признаком преступлений против основ национальной безопасности.
Передача Александром Бильчуком, временно отстраненным руководителем Государственной авиационной службы Украины, права сопровождения ремонтной документации для боевых вертолетов типа Ми-8МТВ иностранной компании AAL Group Ltd, которую связывают с российским оборонно-промышленным комплексом, создает риски для национальной безопасности Украины, выходящие за пределы административной ошибки. Это в эксклюзивном комментарии для УНН подчеркнул юрист Олег Шрам.
Если представители страны-агрессора действительно получили доступ к чувствительной информации – то это вопрос признаков преступлений против основ национальной безопасности. Служебное расследование может стать основанием для начала уголовного производства. Или же уголовное производство может быть параллельно со служебным расследованием
Он также добавил, что возможное увольнение Александра Бильчука с должности может быть скорее политической или дисциплинарной мерой и само по себе не влечет за собой никаких юридических последствий. Реальная ответственность может наступить только в случае открытия и проведения досудебного расследования, во время которого уполномоченные органы должны зарегистрировать уголовное производство, установить наличие признаков преступления и передать материалы в суд.
Если это преступление против основной национальной безопасности, то это, соответственно, Служба безопасности Украины. Если там есть какая-то коррупционная составляющая, в зависимости от субъекта, то это либо антикоррупционное бюро, либо другие правоохранительные органы. Если это государственное предприятие, государственные средства, суммы, то соответственно, скорее всего, там подотчетность НАБУ
Что произошло
В начале августа Госавиаслужба под руководством Александра Бильчука предоставила право сопровождения ремонтной документации для вертолетов типа Ми-8МТВ частной компании AAL Group Ltd, зарегистрированной в ОАЭ. При этом название компании ведомство публично не указывало, ее установили журналисты по сопроводительным документам.
По данным СМИ, конечным бенефициаром AAL Group Ltd может быть структура "Вертолеты России", входящая в состав концерна "Ростех". В результате этого решения украинские авиаремонтные предприятия, обслуживающие боевые вертолеты для ВСУ и силовых структур, вынуждены согласовывать свои работы с иностранной компанией, имеющей признаки связи с государством-агрессором.
Реакция
После публичной огласки Кабмин временно отстранил Бильчука и начал служебное расследование. Ситуацию проверяет Служба безопасности Украины. А в парламенте обсуждают создание Временной следственной комиссии. К этому призвал народный депутат Федор Вениславский с трибуны Верховной Рады, он также заявил о том, что топ-менеджмент этой компании имеет российские паспорта.
Тем временем, в "Укроборонпроме" предупредили о рисках утечки чувствительной информации. А профильные эксперты напомнили, что в Украине есть сертифицированные государственные предприятия с многолетним опытом ремонта Ми-8, однако их предложения были проигнорированы, и предпочтение отдали иностранной оффшорной компании.