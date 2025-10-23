Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?

Скандал навколо тимчасово відстороненого голови Державної авіаційної служби України Олександра Більчука, який передав супровід ремонтної документації стратегічних вертольотів типу Ми-8МТ(МТВ) іноземній компанії, пов’язаній із рф, повідомляє УНН.

Кабінет Міністрів вчергове продовжив терміни службового розслідування, щодо тимчасово відстороненого голови Державної авіаційної служби України Олександра Більчука. Цього разу комісію продовжили ще на 10 днів – до 10 листопада. При тому, що минулого разу терміни були продовжені з 12 вересня до 30 жовтня.

Рішення Більчука загрожує нацбезпеці України

Скандал, щодо рішення тимчасово відстороненого голови Державної авіаційної служби України Олександра Більчука, спалахнув на початку серпня 2025 року, коли стало відомо, що він передав супровід ремонтної документації ключових для ЗСУ вертольотів типу Ми-8МТ(МТВ) компанії AAL Group Ltd. Це рішення було ухвалене попри те, що в Україні існують сертифіковані вітчизняні підприємства, які з 2014 року успішно здійснюють ремонт цих гелікоптерів.

Згодом з'ясувалося, що AAL Group Ltd, зареєстрована в офшорній юрисдикції ОАЕ, має прямі зв'язки з російським ОПК. А як повідомив член комітету ВР з питань нацбезпеки Федір Веніславський, кінцевими бенефіціарами AAL Group Ltd є компанія "Вертольоти Росії" з державного концерну "Ростех".

"Державна авіаційна служба України надала право на супровід ремонтної документації вертольотів типу Ми-8МТ(МТВ) компанії AAL Group Ltd. Це рішення ставить під загрозу експлуатацію Ми-8МТ(МТВ) усіма складовими сектору безпеки і оборони. За моєю інформацією, кінцевими бенефіціарами AAL Group Ltd є компанія "Вертольоти Росії". І багато працівників вищого рівня управління цієї компанії мають російські паспорти",– Федір Веніславський.

Ба більше, Транспортне командування Збройних сил США USTRANSCOM ще в 2024 році визнало AAL Group Ltd непридатною для співпраці. А в "Укроборонпромі" одразу закликали переглянути це рішення, оскільки передача документації створює ризики витоку чутливої інформації про стан української авіаційної техніки та підприємств, що є критично важливим для ворога в умовах повномасштабної війни.

Тимчасове відсторонення Більчука Кабміном стало першочерговою дією, проте експертна спільнота наполягає, що службової перевірки у цьому випадку недостатньо.

Колишній заступник генерального прокурора, адвокат Олексій Баганець в ексклюзивному коментарі УНН висловив думку, що якщо у діях Більчука виявлять склад злочину, проти нього має бути відкрито кримінальне провадження. Юристи також не виключають, що дії чиновника можуть містити ознаки державної зради або шпигунства.

"Тимчасове відсторонення – це захід, спрямований на те, щоб особа не могла використовувати службове становище і перешкодити слідству. Але тут мова йде про загрозу національній безпеці, а це вимагає втручання правоохоронців, а не лише дисциплінарної комісії", – наголосив експерт

Фінансові "удачі" Більчука

Ухвалення сумнівного рішення щодо передачі супроводу ремонтної документації вертольотів типу Ми-8МТ(МТВ) компанії з яскравим "російським слідом" викликає ще більше запитань, на фоні аналізу майнового стану Олександра Більчука. Який протягом 9 років очолював Державну авіаційну службу.

Так, його фінансовий стан демонстрував стабільний ріст, що не завжди можна пояснити його зарплатою. Аналіз декларацій Олександра Більчука відкриває нетипову фінансову картину для сім'ї, де чоловік – державний службовець, а дружина – викладач Київського фахового коледжу туризму та готельного господарства.

Навіть на старті його очільництва Державіаслужбою у 2016 році родина вже мала значний капітал: понад 200 тис. грн, 83 тис. доларів та близько 5 тис. євро заощаджень. До цього додавалися дві квартири (29,3 м² та 92,1 м²), гараж (38,5 м²) та два автомобілі – Volkswagen Tiguan 2011 р.в. та Honda Jazz 2010 р.в. За даними відкритих джерел, ринкова вартість цих автівок на той час становила щонайменше 23 тис. дол. та 15 тис. дол. відповідно. Фактично, стартові активи подружжя значно виходили за межі типового рівня забезпеченості для їхніх посад.

Протягом наступних років фінансові потоки підживлювалися середньою річною заробітною платою Більчука обсягом близько 1,27 млн грн на рік, тоді як його дружина Тетяна декларувала в середньому 205 тис. грн на рік.

Операції з нерухомістю викликають перші фінансові запитання. У 2018 році продаж меншої квартири (29,3 м²) приніс 694 843 грн (приблизно 25 тис. дол.). Однак уже у червні 2020 року була придбана нова квартира площею 47,4 м² за 1 352 628 грн (близько 50 тис. дол.). Виходить, що для покриття різниці родині довелося вилучити зі своїх заощаджень приблизно 25 тис. дол.

Найбільш помітний фінансовий маневр відбувся у 2021 році, коли Більчук задекларував передачу сину готівки на суму 2 млн грн (близько 73 тис. дол.). Ця значна сума мала б істотно скоротити "фінансову подушку" родини. Цікаво, що того ж року у декларації з'явилася квартира площею 65 м² (як об'єкт незавершеного будівництва), власником якої значився син, але про яку у наступних деклараціях батька за 2022–2024 роки більше не згадувалося.

Не менш "вигідними" виявилися й автомобільні угоди. У червні 2019 року Honda Jazz 2010 р.в. була замінена на нову Honda HR-V за 756 тис. грн (приблизно 26,4 тис. дол.). Згодом був проданий і Volkswagen Tiguan 2011 р.в. за 285 тис. грн (близько 28,6 тис. дол.).

Проте пік дивних транзакцій припав на 2024 рік, коли Олександр Більчук придбав Infiniti Q50 2019 р.в. лише за 200 тис. грн (приблизно 5 тис. дол.). Варто зазначити, що, за даними платформи "AUTO.RIA", ринкова ціна цієї моделі на той час стартувала від 15-16 тис. дол. Знайти преміальний автомобіль із такою знижкою - "удача", що випадає далеко не кожному.

Попри значні видатки чи то на нове житло, чи то на передачу великих сум сину, чи то на придбання та продаж низки автомобілів - логічне скорочення сімейних заощаджень так і не відбулося. Навпаки, задекларовані готівкові заощадження родини Більчуків у доларах та євро за всі роки його керівництва Державіаслужбою не лише не зменшилися, але й продовжували зростати, що є справжнім фінансовим феноменом, який потребує детального пояснення та вивчення зі сторони НАЗК.

Чому розслідування щодо рішення Більчука є важливим?

Що довше тягнеться перевірка рішення Більчука Кабміном, то більше часу в нього та його можливих покровителів, для того, щоб мінімізувати наслідки, а суспільство забуло про кричущий скандал.

Адже історія з передачею Більчуком супроводу ремонтної документації стратегічних для оборони України вертольотів, виходить далеко за межі звичайної службової недбалості. Коли йдеться про потенційні ризики для національної безпеки у воєнний час, затягування розслідування до 10 листопада виглядає як спроба Кабміну відвернути увагу суспільства.

Тимчасове відсторонення Олександра Більчука з посади голови Державної авіаційної служби України не може стати кінцевим рішенням. Суспільство очікує на прозору перевірку, чіткі відповіді та юридичну кваліфікацію дій Більчука. Лише у такий спосіб можна гарантувати, що державні інтереси та безпека країни стоятимуть вище персони, чиї фінансові успіхи та професійні рішення викликають стільки запитань.