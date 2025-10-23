$41.760.01
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причины
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green Grey
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференций
Графики почасовых отключений света сегодня в 12 регионах - министр
ЕС принял 19-й пакет санкций против рф: что предусматривается
Трамп объяснил, почему трудно передать Украине ракеты Tomahawk
Президент США отменил встречу с путиным и прокомментировал санкции против рф
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?

Киев • УНН

 • 1638 просмотра

Кабинет Министров в очередной раз продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Государственной авиационной службы Украины Александра Бильчука.

Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?

Скандал вокруг временно отстраненного главы Государственной авиационной службы Украины Александра Бильчука, который передал сопровождение ремонтной документации стратегических вертолетов типа Ми-8МТ(МТВ) иностранной компании, связанной с рф, рискует превратиться в "бесконечный" процесс, сообщает УНН

Кабинет Министров в очередной раз продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Государственной авиационной службы Украины Александра Бильчука. На этот раз комиссию продлили еще на 10 дней – до 10 ноября. При том, что в прошлый раз сроки были продлены с 12 сентября до 30 октября. 

Решение Бильчука угрожает нацбезопасности Украины

Скандал, касающийся решения временно отстраненного главы Государственной авиационной службы Украины Александра Бильчука, вспыхнул в начале августа 2025 года, когда стало известно, что он передал сопровождение ремонтной документации ключевых для ВСУ вертолетов типа Ми-8МТ(МТВ) компании AAL Group Ltd. Это решение было принято несмотря на то, что в Украине существуют сертифицированные отечественные предприятия, которые с 2014 года успешно осуществляют ремонт этих вертолетов.

Впоследствии выяснилось, что AAL Group Ltd, зарегистрированная в оффшорной юрисдикции ОАЭ, имеет прямые связи с российским ОПК. А как сообщил член комитета ВР по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский, конечными бенефициарами AAL Group Ltd является компания "Вертолеты России" из государственного концерна "Ростех".

"Государственная авиационная служба Украины предоставила право на сопровождение ремонтной документации вертолетов типа Ми-8МТ(МТВ) компании AAL Group Ltd. Это решение ставит под угрозу эксплуатацию Ми-8МТ(МТВ) всеми составляющими сектора безопасности и обороны. По моей информации, конечными бенефициарами AAL Group Ltd является компания "Вертолеты России". И многие работники высшего уровня управления этой компании имеют российские паспорта", – Федор Вениславский.

Более того, Транспортное командование Вооруженных сил США USTRANSCOM еще в 2024 году признало AAL Group Ltd непригодной для сотрудничества. А в "Укроборонпроме" сразу призвали пересмотреть это решение, поскольку передача документации создает риски утечки чувствительной информации о состоянии украинской авиационной техники и предприятий, что является критически важным для врага в условиях полномасштабной войны.

Временное отстранение Бильчука Кабмином стало первоочередным действием, однако экспертное сообщество настаивает, что служебной проверки в этом случае недостаточно.

Бывший заместитель генерального прокурора, адвокат Алексей Баганец в эксклюзивном комментарии УНН высказал мнение, что если в действиях Бильчука обнаружат состав преступления, против него должно быть открыто уголовное производство. Юристы также не исключают, что действия чиновника могут содержать признаки государственной измены или шпионажа.

"Временное отстранение – это мера, направленная на то, чтобы лицо не могло использовать служебное положение и препятствовать следствию. Но здесь речь идет об угрозе национальной безопасности, а это требует вмешательства правоохранителей, а не только дисциплинарной комиссии", – подчеркнул эксперт

Финансовые "удачи" Бильчука

Принятие сомнительного решения о передаче сопровождения ремонтной документации вертолетов типа Ми-8МТ(МТВ) компании с ярким "российским следом" вызывает еще больше вопросов на фоне анализа имущественного положения Александра Бильчука. Который в течение 9 лет возглавлял Государственную авиационную службу. 

Так, его финансовое состояние демонстрировало стабильный рост, что не всегда можно объяснить его зарплатой. Анализ деклараций Александра Бильчука открывает нетипичную финансовую картину для семьи, где муж – государственный служащий, а жена – преподаватель Киевского профессионального колледжа туризма и гостиничного хозяйства.

Даже на старте его руководства Госавиаслужбой в 2016 году семья уже имела значительный капитал: более 200 тыс. грн, 83 тыс. долларов и около 5 тыс. евро сбережений. К этому добавлялись две квартиры (29,3 м² и 92,1 м²), гараж (38,5 м²) и два автомобиля – Volkswagen Tiguan 2011 г.в. и Honda Jazz 2010 г.в. По данным открытых источников, рыночная стоимость этих автомобилей на то время составляла не менее 23 тыс. долл. и 15 тыс. долл. соответственно. Фактически, стартовые активы супругов значительно выходили за пределы типичного уровня обеспеченности для их должностей.

В течение следующих лет финансовые потоки подпитывались средней годовой заработной платой Бильчука в объеме около 1,27 млн грн в год, тогда как его жена Татьяна декларировала в среднем 205 тыс. грн в год.

Операции с недвижимостью вызывают первые финансовые вопросы. В 2018 году продажа меньшей квартиры (29,3 м²) принесла 694 843 грн (приблизительно 25 тыс. долл.). Однако уже в июне 2020 года была приобретена новая квартира площадью 47,4 м² за 1 352 628 грн (около 50 тыс. долл.). Получается, что для покрытия разницы семье пришлось изъять из своих сбережений примерно 25 тыс. долл.

Наиболее заметный финансовый маневр произошел в 2021 году, когда Бильчук задекларировал передачу сыну наличных на сумму 2 млн грн (около 73 тыс. долл.). Эта значительная сумма должна была существенно сократить "финансовую подушку" семьи. Интересно, что в том же году в декларации появилась квартира площадью 65 м² (как объект незавершенного строительства), владельцем которой значился сын, но о которой в следующих декларациях отца за 2022–2024 годы больше не упоминалось.

Не менее "выгодными" оказались и автомобильные сделки. В июне 2019 года Honda Jazz 2010 г.в. была заменена на новую Honda HR-V за 756 тыс. грн (приблизительно 26,4 тыс. долл.). Впоследствии был продан и Volkswagen Tiguan 2011 г.в. за 285 тыс. грн (около 28,6 тыс. долл.).

Однако пик странных транзакций пришелся на 2024 год, когда Александр Бильчук приобрел Infiniti Q50 2019 г.в. всего за 200 тыс. грн (приблизительно 5 тыс. долл.). Стоит отметить, что, по данным платформы "AUTO.RIA", рыночная цена этой модели на то время стартовала от 15-16 тыс. долл. Найти премиальный автомобиль с такой скидкой - "удача", которая выпадает далеко не каждому.

Несмотря на значительные расходы то ли на новое жилье, то ли на передачу больших сумм сыну, то ли на приобретение и продажу ряда автомобилей - логическое сокращение семейных сбережений так и не произошло. Напротив, задекларированные наличные сбережения семьи Бильчуков в долларах и евро за все годы его руководства Госавиаслужбой не только не уменьшились, но и продолжали расти, что является настоящим финансовым феноменом, который требует детального объяснения и изучения со стороны НАПК.

Почему расследование решения Бильчука важно? 

Чем дольше тянется проверка решения Бильчука Кабмином, тем больше времени у него и его возможных покровителей, для того, чтобы минимизировать последствия, а общество забыло о вопиющем скандале.

Ведь история с передачей Бильчуком сопровождения ремонтной документации стратегических для обороны Украины вертолетов, выходит далеко за пределы обычной служебной халатности. Когда речь идет о потенциальных рисках для национальной безопасности в военное время, затягивание расследования до 10 ноября выглядит как попытка Кабмина отвлечь внимание общества.

Временное отстранение Александра Бильчука с должности главы Государственной авиационной службы Украины не может стать окончательным решением. Общество ожидает прозрачной проверки, четких ответов и юридической квалификации действий Бильчука. Только таким образом можно гарантировать, что государственные интересы и безопасность страны будут стоять выше персоны, чьи финансовые успехи и профессиональные решения вызывают столько вопросов. 

Лилия Подоляк

Политикапубликации
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Александр Бильчук
Федор Вениславский
Укроборонпром
Ми-8
Украина