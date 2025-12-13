В Україні до кінця року мають завершити формування Командування Кіберсил ЗСУ - Сирський

$42.270.00
49.520.00
ukenru
13:58 • 2072 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13:41 • 4016 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
12:30 • 5632 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
11:00 • 10153 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
10:39 • 12164 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
09:59 • 11370 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 11994 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
13 грудня, 07:54 • 7024 перегляди
Приєднався важковаговик: уже чотири країни ЄС проти плану щодо заморожених активів рф для України - Politico
13 грудня, 07:37 • 7010 перегляди
Адміністрація Трампа готова надати Україні гарантію на основі статті 5 НАТО - Axios
13 грудня, 01:49 • 16935 перегляди
Спецпосланець США Віткофф зустрінеться із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні - WSJ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
1.6м/с
67%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Миколаївщина залишилася без світла після нічної атаки росіян - ОВА13 грудня, 05:47 • 20722 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 17015 перегляди
рф випустила понад 450 дронів та 30 ракет, без світла тисячі в 7 областях: Зеленський відреагував на нічну російську атакуPhoto13 грудня, 08:49 • 9706 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 10909 перегляди
Уже очолював партію: нардеп назвав потенційного нового очільника "Слуги народу"09:11 • 6048 перегляди
Публікації
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи12:38 • 4226 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 17028 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 30866 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 52952 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 49633 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Херсонська область
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo11:42 • 2672 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате11:26 • 3110 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 10913 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 49628 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 32280 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Tesla Model Y

В Україні до кінця року мають завершити формування Командування Кіберсил ЗСУ - Сирський

Київ • УНН

 • 192 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про необхідність завершення формування Командування Кіберсил ЗСУ до кінця року. Він також обговорив питання фортифікацій, відновлення боєздатності бригад та стабілізацію обстановки на загрозливих напрямках.

В Україні до кінця року мають завершити формування Командування Кіберсил ЗСУ - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що до кінця року необхідно завершити формування Командування Кіберсил ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Сирський провів нараду, де йшлося також про питання фортифікацій та інженерного обладнання, відновлення боєздатності бригад, аналіз стану правопорядку й морально-психологічного стану у військах.

Є проблемні моменти. Шляхи розв’язання – запропоновані 

- додав Головнокомандувач.

Безпілотні системи забезпечують до 60% уражень ворога, нарощуємо масштаби їх застосування - Сирський09.12.25, 18:07 • 3842 перегляди

Крім того, Сирський поставив за підсумками наради необхідні завдання органам військового управління.

Серед них – стабілізація обстановки на загрозливих напрямках шляхом активної оборони, забезпечення поповнення для бойових підрозділів, перехід окремих бригад ТрО на структуру з посиленою безпілотною складовою. До кінця року маємо завершити формування Командування Кіберсил ЗСУ 

- резюмував Головнокомандувач.

Сирський про Покровський напрямок: рф намагається посилити тиск на оборонні позиції, перекидає додаткові резерви13.12.25, 09:39 • 2824 перегляди

Антоніна Туманова

ПолітикаТехнології
Техніка
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
ТЦК та СП
Збройні сили України
Олександр Сирський