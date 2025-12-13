В Україні до кінця року мають завершити формування Командування Кіберсил ЗСУ - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що до кінця року необхідно завершити формування Командування Кіберсил ЗСУ, передає УНН.

Сирський провів нараду, де йшлося також про питання фортифікацій та інженерного обладнання, відновлення боєздатності бригад, аналіз стану правопорядку й морально-психологічного стану у військах.

Безпілотні системи забезпечують до 60% уражень ворога, нарощуємо масштаби їх застосування - Сирський

Крім того, Сирський поставив за підсумками наради необхідні завдання органам військового управління.

Серед них – стабілізація обстановки на загрозливих напрямках шляхом активної оборони, забезпечення поповнення для бойових підрозділів, перехід окремих бригад ТрО на структуру з посиленою безпілотною складовою. До кінця року маємо завершити формування Командування Кіберсил ЗСУ