В Україні до кінця року мають завершити формування Командування Кіберсил ЗСУ - Сирський
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про необхідність завершення формування Командування Кіберсил ЗСУ до кінця року. Він також обговорив питання фортифікацій, відновлення боєздатності бригад та стабілізацію обстановки на загрозливих напрямках.
Деталі
Сирський провів нараду, де йшлося також про питання фортифікацій та інженерного обладнання, відновлення боєздатності бригад, аналіз стану правопорядку й морально-психологічного стану у військах.
Є проблемні моменти. Шляхи розв’язання – запропоновані
Крім того, Сирський поставив за підсумками наради необхідні завдання органам військового управління.
Серед них – стабілізація обстановки на загрозливих напрямках шляхом активної оборони, забезпечення поповнення для бойових підрозділів, перехід окремих бригад ТрО на структуру з посиленою безпілотною складовою. До кінця року маємо завершити формування Командування Кіберсил ЗСУ
