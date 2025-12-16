Ворог найактивніший на західних околицях Покровська, у Мирнограді поодинокі випадки інфільтрації противника - 7-й корпус ДШВ

$42.250.05
49.650.19
ukenru
08:08 • 2296 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
08:00 • 3378 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
03:55 • 11342 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
16 грудня, 02:54 • 20383 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
16 грудня, 02:00 • 17260 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
16 грудня, 01:30 • 16757 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
16 грудня, 00:23 • 15649 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
16 грудня, 00:04 • 11908 перегляди
Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво, все залежить від росії
15 грудня, 21:58 • 10721 перегляди
Наступні переговори України та США можуть відбутися в Маямі цього тижня
15 грудня, 19:26 • 14342 перегляди
Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2м/с
89%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
російські війська просунулися у Гуляйполі - DeepState16 грудня, 00:35 • 16849 перегляди
Китай забирає в Японії останніх панд: країна вперше за 50 років залишиться без цих великих тварин03:17 • 9370 перегляди
США готові до військової відповіді у разі повторної агресії рф проти України - Туск03:38 • 4782 перегляди
Син режисера Роба Райнера заарештований за вбивство батьків04:06 • 3484 перегляди
"Коаліція рішучих" розробила плани розміщення військ в Україні - Стармер04:19 • 12661 перегляди
Публікації
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 51594 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 47761 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 54495 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 101513 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 119660 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Європа
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 33306 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 50592 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 51199 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 55187 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 89963 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
The New York Times
Фільм
Fox News

Ворог найактивніший на західних околицях Покровська, у Мирнограді поодинокі випадки інфільтрації противника - 7-й корпус ДШВ

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Сили оборони України продовжують стримувати ворога в Покровській агломерації, знищуючи майже 100% повітряних цілей. Протягом минулого тижня втрати особового складу противника сягнули 446 осіб, що на 30% більше, ніж за попередній період.

Ворог найактивніший на західних околицях Покровська, у Мирнограді поодинокі випадки інфільтрації противника - 7-й корпус ДШВ

Противник найбільш активний на західних околицях Покровська, намагаючись прорватися до Гришиного. У Мирнограді фіксуються поодинокі випадки інфільтрації ворога, які ліквідуються українськими військовими, продовжуються заходи з розширення логістичного коридору до Мирнограда. Про це повідомили у 7-му корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ у зведенні про оперативну обстановку в Покровській агломерації станом на 10:00 16 грудня, пише УНН.

Деталі

"Сили оборони України продовжують виконувати завдання зі стримування противника на визначених рубежах. До оборонної операції залучені підрозділи Угруповання військ ДШВ, штурмові підрозділи, Сили безпілотних систем, ВМС, ССО, СБУ, Національної гвардії та Національної поліції", - ідеться у зведенні.

Як повідомляється, протягом минулого тижня загальні втрати особового складу противника становили 446 осіб. "Це - на 30% більше, ніж за попередній період. Зростання втрат пов’язане з повноцінним залученням оперативного резерву - трьох полків 76-ї десантно-штурмової дивізії рф", - сказано у зведенні.

"Проводиться операція із повітряного прикриття сухопутних логістичних маршрутів на підходах до Покровської агломерації. Завдяки злагодженим діям українські підрозділи знищують майже 100% ворожих повітряних цілей, які намагаються наблизитися до цих шляхів", - зазначається у зведенні.

Про ситуацію у Покровську

"Найбільшу активність противник проявляє на західних околицях міста. Силами підрозділів 76-ї дшд ворог намагається прорватися у напрямку Гришиного, що на північний захід від Покровська. Для цього має намір рухатися одразу кількома напрямками", - повідомили у 7-му корпусі ДШВ.

Сили оборони, як повідомляється, "протидіють цим спробам, перерізаючи ймовірні маршрути просування противника та уражаючи його наявними силами й засобами, зокрема артилерією та FPV-дронами".

Про ситуацію у Мирнограді

"Противник посилює тиск на південно-східні райони міста. Фіксуються поодинокі випадки інфільтрації ворога на підступах до "верхнього" Мирнограду. Але українські воїни, зокрема, бійці 38 обрмп виявляють та ліквідовують противника", - зазначили у 7-му корпусі ДШВ.

Сили оборони, як вказано, "продовжують заходи зі стабілізації та розширення логістичного коридору до Мирнограду". "У районах Світлого та Рівного фіксуються поодинокі появи ворожих груп, які оперативно знищуються", - додали у ДШВ.

При цьому у ДШВ показали відео, де морські піхотинці "наочно демонструють, що Рівне перебуває під контролем Сил оборони України".

Ситуація навколо Покровська та Мирнограда: Сили оборони отримали підкріплення та протистоять натиску ворога - угруповання "Схід"16.12.25, 09:23 • 1366 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Національна поліція України
Покровськ
Національна гвардія України
Військово-морські сили Збройних сил України
Мирноград
Служба безпеки України
Сили спеціальних операцій Збройних сил України
Збройні сили України