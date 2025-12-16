Ворог найактивніший на західних околицях Покровська, у Мирнограді поодинокі випадки інфільтрації противника - 7-й корпус ДШВ

Противник найбільш активний на західних околицях Покровська, намагаючись прорватися до Гришиного. У Мирнограді фіксуються поодинокі випадки інфільтрації ворога, які ліквідуються українськими військовими, продовжуються заходи з розширення логістичного коридору до Мирнограда. Про це повідомили у 7-му корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ у зведенні про оперативну обстановку в Покровській агломерації станом на 10:00 16 грудня, пише УНН.

Деталі

"Сили оборони України продовжують виконувати завдання зі стримування противника на визначених рубежах. До оборонної операції залучені підрозділи Угруповання військ ДШВ, штурмові підрозділи, Сили безпілотних систем, ВМС, ССО, СБУ, Національної гвардії та Національної поліції", - ідеться у зведенні.

Як повідомляється, протягом минулого тижня загальні втрати особового складу противника становили 446 осіб. "Це - на 30% більше, ніж за попередній період. Зростання втрат пов’язане з повноцінним залученням оперативного резерву - трьох полків 76-ї десантно-штурмової дивізії рф", - сказано у зведенні.

"Проводиться операція із повітряного прикриття сухопутних логістичних маршрутів на підходах до Покровської агломерації. Завдяки злагодженим діям українські підрозділи знищують майже 100% ворожих повітряних цілей, які намагаються наблизитися до цих шляхів", - зазначається у зведенні.

Про ситуацію у Покровську

"Найбільшу активність противник проявляє на західних околицях міста. Силами підрозділів 76-ї дшд ворог намагається прорватися у напрямку Гришиного, що на північний захід від Покровська. Для цього має намір рухатися одразу кількома напрямками", - повідомили у 7-му корпусі ДШВ.

Сили оборони, як повідомляється, "протидіють цим спробам, перерізаючи ймовірні маршрути просування противника та уражаючи його наявними силами й засобами, зокрема артилерією та FPV-дронами".

Про ситуацію у Мирнограді

"Противник посилює тиск на південно-східні райони міста. Фіксуються поодинокі випадки інфільтрації ворога на підступах до "верхнього" Мирнограду. Але українські воїни, зокрема, бійці 38 обрмп виявляють та ліквідовують противника", - зазначили у 7-му корпусі ДШВ.

Сили оборони, як вказано, "продовжують заходи зі стабілізації та розширення логістичного коридору до Мирнограду". "У районах Світлого та Рівного фіксуються поодинокі появи ворожих груп, які оперативно знищуються", - додали у ДШВ.

При цьому у ДШВ показали відео, де морські піхотинці "наочно демонструють, що Рівне перебуває під контролем Сил оборони України".

