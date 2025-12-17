37 з 69 російських дронів знешкодили за ніч над Україною
Київ • УНН
росія здійснила нічну атаку на Україну 69 безпілотниками, включаючи Shahed та Гербера. Українська ППО збила або придушила 37 ворожих БпЛА, проте зафіксовано влучання 29 ударних безпілотників у 12 локаціях на півночі, півдні та сході країни.
росія вночі вдарила по Україні 69 безпілотниками, 37 з них збито або придушено, але є влучання у 12 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 17 грудня (з 18.00 16 грудня) противник атакував 69-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово - рф, Гвардійське - ТОТ АР Криму, близько 40 із них - "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 37 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 12 локаціях
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
