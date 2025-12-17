$42.250.05
16 грудня, 17:02 • 16143 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 35600 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 30295 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
16 грудня, 15:35 • 33212 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
16 грудня, 13:38 • 29620 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 27620 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 28399 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 25064 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 30099 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 24935 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
15 грудня, 13:38 • 83157 перегляди
37 з 69 російських дронів знешкодили за ніч над Україною

Київ • УНН

 • 540 перегляди

росія здійснила нічну атаку на Україну 69 безпілотниками, включаючи Shahed та Гербера. Українська ППО збила або придушила 37 ворожих БпЛА, проте зафіксовано влучання 29 ударних безпілотників у 12 локаціях на півночі, півдні та сході країни.

37 з 69 російських дронів знешкодили за ніч над Україною

росія вночі вдарила по Україні 69 безпілотниками, 37 з них збито або придушено, але є влучання у 12 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 17 грудня (з 18.00 16 грудня) противник атакував 69-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово - рф, Гвардійське - ТОТ АР Криму, близько 40 із них - "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 37 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 12 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Кількість боїв на фронті за добу різко зросла, Покровський напрямок - найгарячіший: карта від Генштабу17.12.25, 08:25 • 1262 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Війна в Україні
Курськ
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Крим