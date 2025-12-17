Кількість постраждалих від ворожої атаки на Запоріжжя продовжує зростати: показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя та район 26 осіб отримали поранення. Понад 130 квартир пошкоджено в одній з локацій міста.
Кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя та район продовжує зростати - уже відомо про 26 постраждалих, повідомив у середу голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
З його слів, усім людям надається необхідна допомога.
Зі слів секретаря Запорізької міськради Регіни Харченко, попередньо, на одній з локацій у місті через атаку рф "пошкоджено понад 130 квартир".
У ДСНС показали наслідки атаки рф на Запоріжжя.
