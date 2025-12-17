Кількість постраждалих від ворожої атаки на Запоріжжя продовжує зростати: показали наслідки

$42.180.06
49.670.01
ukenru
Ексклюзив
11:22 • 560 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
10:56 • 2868 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
10:33 • 5130 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
08:46 • 10359 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
07:35 • 14914 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
06:31 • 14544 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 25457 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 44459 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 36507 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
16 грудня, 15:35 • 37434 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.1м/с
87%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Угорщина заблокувала розширення ЄС: Україна не зможе розпочати переговори про вступ17 грудня, 02:29 • 19662 перегляди
путін підписав закон про конфіскацію житла українців на окупованих територіях17 грудня, 02:53 • 26069 перегляди
Уран і Нептун, можливо, зовсім не "крижані гіганти": дослідження вчених17 грудня, 03:11 • 15462 перегляди
"Європейцям нема чого тут галасувати" - лукашенко заявив, що завершення війни в Україні залежить від Трампа17 грудня, 04:37 • 19370 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій07:15 • 15379 перегляди
Публікації
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
11:22 • 560 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій07:15 • 15493 перегляди
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ16 грудня, 14:38 • 35518 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 49542 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 51424 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Фрідріх Мерц
Барт Де Вевер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Бельгія
Київська область
Реклама
УНН Lite
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo06:16 • 9854 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 51774 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 69090 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 68595 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 72002 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали

Кількість постраждалих від ворожої атаки на Запоріжжя продовжує зростати: показали наслідки

Київ • УНН

 • 550 перегляди

Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя та район 26 осіб отримали поранення. Понад 130 квартир пошкоджено в одній з локацій міста.

Кількість постраждалих від ворожої атаки на Запоріжжя продовжує зростати: показали наслідки

Кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя та район продовжує зростати - уже відомо про 26 постраждалих, повідомив у середу голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Вже 26 поранених - збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район

- написав Федоров.

З його слів, усім людям надається необхідна допомога.

Зі слів секретаря Запорізької міськради Регіни Харченко, попередньо, на одній з локацій у місті через атаку рф "пошкоджено понад 130 квартир".

У ДСНС показали наслідки атаки рф на Запоріжжя.

Російська атака на Запоріжжя: постраждала 21 людина, у тому числі дитина17.12.25, 12:49 • 732 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Нерухомість
Війна в Україні
Запоріжжя