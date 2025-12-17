Кількість постраждалих від ворожої атаки на Запоріжжя продовжує зростати: показали наслідки

Кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя та район продовжує зростати - уже відомо про 26 постраждалих, повідомив у середу голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Вже 26 поранених - збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район - написав Федоров.

З його слів, усім людям надається необхідна допомога.

Зі слів секретаря Запорізької міськради Регіни Харченко, попередньо, на одній з локацій у місті через атаку рф "пошкоджено понад 130 квартир".

У ДСНС показали наслідки атаки рф на Запоріжжя.

Російська атака на Запоріжжя: постраждала 21 людина, у тому числі дитина