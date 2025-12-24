Враг атаковал Запорожье: поражен жилой дом, горят авто и гаражи
Киев • УНН
В ночь на 24 декабря враг атаковал Запорожье и область. Россияне повредили жилой дом, гаражи и автомобили, предварительно без пострадавших.
В ночь на среду, 24 декабря, враг атаковал Запорожье и область. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, россияне нанесли удар по одному из районов Запорожья, поврежден жилой дом.
По меньшей мере три вражеских удара нанесены по областному центру. Экстренные службы работают. Последствия устанавливаются
Позже он уточнил, что в результате атаки произошло возгорание гаражей и автомобилей, "предварительно, без пострадавших".
Напомним
В результате атаки РФ на Запорожье 19 декабря были ранены 7 человек.
