Враг атаковал Запорожье: поражен жилой дом, горят авто и гаражи

23 декабря, 15:52 • 12917 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 22695 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 29847 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 38472 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 28603 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 33605 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 18844 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 18145 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 23697 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 39052 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
В трех областях продолжаются восстановительные работы после ночной атаки рф на энергообъекты - Минэнерго23 декабря, 17:21 • 5564 просмотра
"Летал чаще, чем сообщалось": новые файлы Эпштейна раскрывают детали путешествий Трампа в 90-х23 декабря, 17:45 • 3332 просмотра
Пьяные командиры и катастрофические потери: АТЕШ раскрыл критическую ситуацию в 74-м полку РФ на Запорожье23 декабря, 18:36 • 4772 просмотра
Вражеский беспилотник попал в многоэтажку Чернигова, продолжается эвакуация жителей23 декабря, 18:54 • 4548 просмотра
В Алуште водный дефицит используют для финансового давления на людей - ЦНС21:21 • 4444 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 29847 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo23 декабря, 14:58 • 22509 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 38472 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 33605 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 92957 просмотра
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Джорджия Мелони
Владимир Зеленский
Кристофер Нолан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Чернигов
Венесуэла
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 24139 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 22880 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 26623 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 28691 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 51286 просмотра
Техника
Социальная сеть
Фильм
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Дипломатка

Враг атаковал Запорожье: поражен жилой дом, горят авто и гаражи

Киев • УНН

 • 190 просмотра

В ночь на 24 декабря враг атаковал Запорожье и область. Россияне повредили жилой дом, гаражи и автомобили, предварительно без пострадавших.

Враг атаковал Запорожье: поражен жилой дом, горят авто и гаражи

В ночь на среду, 24 декабря, враг атаковал Запорожье и область. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, россияне нанесли удар по одному из районов Запорожья, поврежден жилой дом.

По меньшей мере три вражеских удара нанесены по областному центру. Экстренные службы работают. Последствия устанавливаются

- отметил Федоров.

Позже он уточнил, что в результате атаки произошло возгорание гаражей и автомобилей, "предварительно, без пострадавших".

Напомним

В результате атаки РФ на Запорожье 19 декабря были ранены 7 человек.

Число пострадавших от авиаудара рф в Запорожье возросло до 30 человек17.12.25, 17:17 • 3363 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Запорожье