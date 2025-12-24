Ночная атака на Запорожье: один человек погиб, трое ранены
Киев • УНН
В результате вражеских ударов по Запорожью и Запорожскому району в ночь на 24 декабря один человек погиб, трое получили ранения. Оккупанты нанесли 704 удара по 27 населенным пунктам области.
Один человек погиб, трое получили ранения в результате вражеских ударов по Запорожью и Запорожскому району в ночь на среду, 24 декабря. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, в течение суток оккупанты нанесли 704 удара по 27 населенным пунктам Запорожской области. Войска РФ совершили 17 авиационных ударов по Запорожью, Любицкому, Новояковлевке, Гуляйполю, Чаривному, Зализничному, Варваровке, Косовцевому, Святопетровцы и Верхней Терсе:
- 408 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Разумовку, Беленькое, Барвиновку, Новоалександровку, Степногорск, Приморское, Степное, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Новосолошино, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Сладкое, Варваровку, Доброполье и Воздвижевку.
- 4 обстрела из РСЗО накрыли Гуляйполе, Варваровку и Новоандреевку.
- 275 артиллерийских ударов нанесено по территории Степногорска, Приморского, Степного, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Белогорья, Варваровки, Сладкого и Доброполья.
Поступило 41 сообщение о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры
Впоследствии он уточнил, что к врачам обратились женщины 75 и 35 лет и 46-летний мужчина, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Кроме того, начальник Запорожской ОВА рассказал, что в результате вражеской атаки на облцентр повреждены по меньшей мере 13 многоквартирных домов - в них выбиты окна, разрушены балконы и лоджии.
"На местах разрушений уже работают коммунальщики, а специалисты районных администраций обследуют территорию, чтобы зафиксировать все повреждения", - резюмировал Федоров.
Напомним
В ночь на среду, 24 декабря, враг атаковал Запорожье и область: под удар попал жилой дом, произошло возгорание гаражей и автомобилей.
