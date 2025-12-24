$42.150.10
23 декабря, 15:52 • 14804 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 27075 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 34198 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 42755 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 31092 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 35654 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 19530 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 18386 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 23914 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 39325 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Ночная атака на Запорожье: один человек погиб, трое ранены

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В результате вражеских ударов по Запорожью и Запорожскому району в ночь на 24 декабря один человек погиб, трое получили ранения. Оккупанты нанесли 704 удара по 27 населенным пунктам области.

Ночная атака на Запорожье: один человек погиб, трое ранены

Один человек погиб, трое получили ранения в результате вражеских ударов по Запорожью и Запорожскому району в ночь на среду, 24 декабря. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, в течение суток оккупанты нанесли 704 удара по 27 населенным пунктам Запорожской области. Войска РФ совершили 17 авиационных ударов по Запорожью, Любицкому, Новояковлевке, Гуляйполю, Чаривному, Зализничному, Варваровке, Косовцевому, Святопетровцы и Верхней Терсе:

  • 408 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Разумовку, Беленькое, Барвиновку, Новоалександровку, Степногорск, Приморское, Степное, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Новосолошино, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Сладкое, Варваровку, Доброполье и Воздвижевку.
    • 4 обстрела из РСЗО накрыли Гуляйполе, Варваровку и Новоандреевку.
      • 275 артиллерийских ударов нанесено по территории Степногорска, Приморского, Степного, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Белогорья, Варваровки, Сладкого и Доброполья.

        Поступило 41 сообщение о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры

        - рассказал Федоров.

        Впоследствии он уточнил, что к врачам обратились женщины 75 и 35 лет и 46-летний мужчина, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

        Кроме того, начальник Запорожской ОВА рассказал, что в результате вражеской атаки на облцентр повреждены по меньшей мере 13 многоквартирных домов - в них выбиты окна, разрушены балконы и лоджии.

        "На местах разрушений уже работают коммунальщики, а специалисты районных администраций обследуют территорию, чтобы зафиксировать все повреждения", - резюмировал Федоров.

        Напомним

        В ночь на среду, 24 декабря, враг атаковал Запорожье и область: под удар попал жилой дом, произошло возгорание гаражей и автомобилей.

        Вадим Хлюдзинский

