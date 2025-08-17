Единственный путь к завершению войны - заставить россию согласиться на мир - Рубио

Несмотря на реакцию общества, единственным способом завершить войну является достижение мирного соглашения, на которое согласятся как Украина, так и россия. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, пишет УНН.

Детали

Как бы людям это ни не нравилось, как бы ни было им неприятно, единственный способ положить конец этой войне - это заставить россиян согласиться - а также украинцев - но россиян согласиться на мирное соглашение - сказал он.

Напомним

Ранее УНН писал, что специальный посланник президента США Стив Виткофф заявил, что на историческом саммите с президентом россии владимиром путиным на Аляске достигнуты договоренности относительно надежных гарантий безопасности. Эти договоренности могут кардинально повлиять на ситуацию.