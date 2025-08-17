Трамп встретится с Зеленским наедине, без лидеров стран Европы - Bild

$41.450.00
48.440.00
ukenru
Эксклюзив
10:14 • 13365 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 26373 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 109513 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 72390 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 73575 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 63464 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 52694 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 247314 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 214171 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 168568 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3м/с
45%
746мм
Популярные новости
Активное долголетие: новая стратегия Украины меняет отношение к пожилым людям17 августа, 07:14 • 6570 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 10756 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети11:21 • 5612 просмотра
Вода на минимуме, отопление невозможно: ВОТ на грани гуманитарной катастрофы - Сопротивление12:12 • 4492 просмотра
Украинский FPV-дрон уничтожил новейший российский танк Т-90М "Прорыв"Video12:37 • 5906 просмотра
публикации
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 26369 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 356282 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 308643 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 312198 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 319082 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ребенок
Стив Уиткофф
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Донецкая область
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети11:21 • 5722 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 10814 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 52860 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 43638 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 179170 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Бильд
Truth Social
T-90

Трамп встретится с Зеленским наедине, без лидеров стран Европы - Bild

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Президент США проведет встречу с Владимиром Зеленским наедине, а затем к ним присоединятся представители ЕС и НАТО. Планируется совместный рабочий ужин и обсуждение в расширенном составе.

Трамп встретится с Зеленским наедине, без лидеров стран Европы - Bild

Президент США Дональд Трамп отказался от совместной встречи с европейскими лидерами и примет президента Украины Владимира Зеленского наедине. Об этом сообщает Bild, передает УНН.

Детали

Как говорится в публикации, только после переговоров тет-а-тет между президентом Украины и США к ним присоединятся представители ЕС и НАТО. Планируется совместный рабочий ужин и обсуждение в расширенном составе.

Помимо Мерца и фон дер Ляйен, в состав делегации также войдут президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб и генсек НАТО Марк Рютте.

Напомним

Президент США Дональд Трамп сделал репост в соцсетях сообщения, в котором говорится, что Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу россии, чтобы не потерять еще больше.

Евгений Устименко

политикаНовости Мира
Кир Стармер
Марк Рютте
Джорджия Мелони
Александр Стабб
Бильд
НАТО
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Европейский Союз
Эмманюэль Макрон
Финляндия
Франция
Великобритания
Италия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
Украина