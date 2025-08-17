Трамп встретится с Зеленским наедине, без лидеров стран Европы - Bild
Киев • УНН
Президент США проведет встречу с Владимиром Зеленским наедине, а затем к ним присоединятся представители ЕС и НАТО. Планируется совместный рабочий ужин и обсуждение в расширенном составе.
Президент США Дональд Трамп отказался от совместной встречи с европейскими лидерами и примет президента Украины Владимира Зеленского наедине. Об этом сообщает Bild, передает УНН.
Детали
Как говорится в публикации, только после переговоров тет-а-тет между президентом Украины и США к ним присоединятся представители ЕС и НАТО. Планируется совместный рабочий ужин и обсуждение в расширенном составе.
Помимо Мерца и фон дер Ляйен, в состав делегации также войдут президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб и генсек НАТО Марк Рютте.
Напомним
Президент США Дональд Трамп сделал репост в соцсетях сообщения, в котором говорится, что Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу россии, чтобы не потерять еще больше.