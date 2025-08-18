$41.450.00
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
17 серпня, 17:11 • 12910 перегляди
Киян попередили про гучні звуки в центрі міста 17 серпня: що сталось
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 30620 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 61273 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 124986 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 84378 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 82281 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 66593 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 54524 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 248086 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
"Вдарити по путіну молотом": віцепрезидент США в часи першої каденції Трампа виступив із жорстким закликом до колишнього боса

Київ • УНН

 • 0 перегляди

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс закликав Дональда Трампа застосувати вторинні санкції проти росії. Він наголосив, що це зруйнує російську економіку та пришвидшить укладення мирної угоди.

"Вдарити по путіну молотом": віцепрезидент США в часи першої каденції Трампа виступив із жорстким закликом до колишнього боса

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що Дональд Трамп повинен "вдарити молотом" по російському диктатору володимиру путіну за допомогою додаткових вторинних санкцій. Про це повідомляє Fox News, інформує УНН.

Деталі

Пенс назвав стиль Трампа у спілкуванні з диктаторами підходом "оксамитової рукавички", але сказав, що вважає, що "молот має вдарити, і він має вдарити негайно". Зокрема, за його словами, Трамп має "зателефонувати і попросити" лідера більшості в Сенаті Джона Тьюна "негайно ухвалити законопроєкт про вторинні санкції, який підтримується практично всіма в Сенаті Сполучених Штатів".

Поєднання взаємодії, але також надання чіткого розуміння путіну, що ми готові вжити заходів, які буквально зруйнують його економіку, тим більше якщо ми подвоїмо нашу безпекову допомогу України

- сказав Пенс.

Він підкреслив, що "останнє, що ми хочемо бачити, - це щоб путін використав цю останню затримку як привід для продовження цієї війни аж до зими".

Ми буквально повинні зробити обидві речі, а саме: санкції повинні бути на столі президента, доступними для його підпису, поки розпочнуться переговори. Це найважливіший спосіб забезпечити реальний прогрес у досягненні мирної угоди

- наголосив політик.

Видання додає, що Пенс, який обіймав посаду віцепрезидента під час першого терміну Трампа, нагадав, як путін атакував Грузію за часів президента Джорджа Буша-молодшого, атакував Крим за часів президента Барака Обами та вторгся в Україну після "того катастрофічного виведення" військ з Афганістану за часів президента Джо Байдена.

"путін не приховував, що хоче відновити стару радянську сферу впливу, те, що ми називали імперією зла у Східній Європі. Я думаю, що путін розуміє лише силу. Поки президент та його дипломатична команда займаються цим повторним підходом до путіна. ... путін не зупиниться, поки його не зупинять", - резюмував Пенс.

Нагадаємо

У травні колишній віце-президент США Майк Пенс заявив, що російський диктатор володимир путін не прагне встановлення миру – він прагне захопити всю Україну.

Україна не розпочинала цю війну: Пенс відреагував на висловлювання Трампа19.02.25, 21:59 • 46814 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

