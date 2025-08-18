"Вдарити по путіну молотом": віцепрезидент США в часи першої каденції Трампа виступив із жорстким закликом до колишнього боса

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що Дональд Трамп повинен "вдарити молотом" по російському диктатору володимиру путіну за допомогою додаткових вторинних санкцій. Про це повідомляє Fox News, інформує УНН.

Деталі

Пенс назвав стиль Трампа у спілкуванні з диктаторами підходом "оксамитової рукавички", але сказав, що вважає, що "молот має вдарити, і він має вдарити негайно". Зокрема, за його словами, Трамп має "зателефонувати і попросити" лідера більшості в Сенаті Джона Тьюна "негайно ухвалити законопроєкт про вторинні санкції, який підтримується практично всіма в Сенаті Сполучених Штатів".

Поєднання взаємодії, але також надання чіткого розуміння путіну, що ми готові вжити заходів, які буквально зруйнують його економіку, тим більше якщо ми подвоїмо нашу безпекову допомогу України - сказав Пенс.

Він підкреслив, що "останнє, що ми хочемо бачити, - це щоб путін використав цю останню затримку як привід для продовження цієї війни аж до зими".

Ми буквально повинні зробити обидві речі, а саме: санкції повинні бути на столі президента, доступними для його підпису, поки розпочнуться переговори. Це найважливіший спосіб забезпечити реальний прогрес у досягненні мирної угоди - наголосив політик.

Видання додає, що Пенс, який обіймав посаду віцепрезидента під час першого терміну Трампа, нагадав, як путін атакував Грузію за часів президента Джорджа Буша-молодшого, атакував Крим за часів президента Барака Обами та вторгся в Україну після "того катастрофічного виведення" військ з Афганістану за часів президента Джо Байдена.

"путін не приховував, що хоче відновити стару радянську сферу впливу, те, що ми називали імперією зла у Східній Європі. Я думаю, що путін розуміє лише силу. Поки президент та його дипломатична команда займаються цим повторним підходом до путіна. ... путін не зупиниться, поки його не зупинять", - резюмував Пенс.

Нагадаємо

У травні колишній віце-президент США Майк Пенс заявив, що російський диктатор володимир путін не прагне встановлення миру – він прагне захопити всю Україну.

