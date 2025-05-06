путін прагне захопити всю Україну, а не миру: ексвіце-президент США Майк Пенс розкритикував політику Трампа

російський диктатор володимир путін не прагне встановлення миру – він прагне захопити всю Україну. Про це в ефірі CNN заявив віце-президент США у 2017-2021 роках Майк Пенс, передає УНН.

Політик також розкритикував Дональда Трампа за позицію щодо російсько-української війни. Він зазначив, що росіяни не хочуть миру, а хочуть захопити всю Україну. Для цього вони затягують процес припинення війни і вигадують виправдання своїм агресивним діям.

Пенс зазначив, що путін розуміє лише силу.

Це причина, чому нам треба чітко дати зрозуміти, що Сполучені Штати продовжать очолювати вільний світ і надають Україні військову підтримку, необхідну для відбиття російської агресії та досягнення справедливого і тривалого миру. Нестабільна підтримка, яку адміністрація Трампа продемонструвала за останні кілька місяців, на мою думку, лише підбадьорила росію

Він додав, що це лише питання часу, коли володимир путін відправить свої війська воювати з НАТО після завершення війни з Україною. У такому випадку, країнам-членам Альянсу доведеться воювати з ним.

Я дотримуюсь старої доктрини Рейгана, що якщо ви готові боротися з нашими ворогами на своїй землі, ми надамо вам засоби для боротьби з ними там, щоб нам не доводилося з ними боротися