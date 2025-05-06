Путин стремится захватить всю Украину, а не к миру: экс-вице-президент США Майк Пенс раскритиковал политику Трампа

российский диктатор владимир путин не стремится к установлению мира – он стремится захватить всю Украину. Об этом в эфире CNN заявил вице-президент США в 2017-2021 годах Майк Пенс, передает УНН.

Политик также раскритиковал Дональда Трампа за позицию по российско-украинской войне. Он отметил, что россияне не хотят мира, а хотят захватить всю Украину. Для этого они затягивают процесс прекращения войны и придумывают оправдания своим агрессивным действиям.

Пенс отметил, что путин понимает только силу.

Это причина, по которой нам нужно четко дать понять, что Соединенные Штаты продолжат возглавлять свободный мир и оказывать Украине военную поддержку, необходимую для отражения российской агрессии и достижения справедливого и прочного мира. Нестабильная поддержка, которую администрация Трампа продемонстрировала за последние несколько месяцев, по моему мнению, только подбодрила россию

Он добавил, что это лишь вопрос времени, когда владимир путин отправит свои войска воевать с НАТО после завершения войны с Украиной. В таком случае, странам-членам Альянса придется воевать с ним.

Я придерживаюсь старой доктрины Рейгана, что если вы готовы бороться с нашими врагами на своей земле, мы предоставим вам средства для борьбы с ними там, чтобы нам не приходилось с ними бороться