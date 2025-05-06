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Путин стремится захватить всю Украину, а не к миру: экс-вице-президент США Майк Пенс раскритиковал политику Трампа

Киев • УНН

 • 414 просмотра

Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что путин стремится захватить всю Украину и затягивает мирный процесс. Он также раскритиковал Трампа за нестабильную поддержку Украины.

Путин стремится захватить всю Украину, а не к миру: экс-вице-президент США Майк Пенс раскритиковал политику Трампа

российский диктатор владимир путин не стремится к установлению мира – он стремится захватить всю Украину. Об этом в эфире CNN заявил вице-президент США в 2017-2021 годах Майк Пенс, передает УНН.

Детали

Политик также раскритиковал Дональда Трампа за позицию по российско-украинской войне. Он отметил, что россияне не хотят мира, а хотят захватить всю Украину. Для этого они затягивают процесс прекращения войны и придумывают оправдания своим агрессивным действиям.

Пенс отметил, что путин понимает только силу.

Это причина, по которой нам нужно четко дать понять, что Соединенные Штаты продолжат возглавлять свободный мир и оказывать Украине военную поддержку, необходимую для отражения российской агрессии и достижения справедливого и прочного мира. Нестабильная поддержка, которую администрация Трампа продемонстрировала за последние несколько месяцев, по моему мнению, только подбодрила россию

 - заявил Пенс.

Он добавил, что это лишь вопрос времени, когда владимир путин отправит свои войска воевать с НАТО после завершения войны с Украиной. В таком случае, странам-членам Альянса придется воевать с ним.

Я придерживаюсь старой доктрины Рейгана, что если вы готовы бороться с нашими врагами на своей земле, мы предоставим вам средства для борьбы с ними там, чтобы нам не приходилось с ними бороться

- добавил он.

Трамп заявил, что у него были "хорошие дискуссии" по Украине и россии05.05.25, 05:06 • 5464 просмотра

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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